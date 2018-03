METEOALARM IZDAO CRVENO UPOZORENJE: Stiže novi snijeg, a bit će ga po gotovo cijeloj zemlji. Evo gdje će ga pasti najviše

Meteoalarm je za neke dijelove zemlje izdao upozorenja. Crveno je upozorenje meteoalarma izdano za područje Kvarnera, Velebitskog kanala te za područje Sjeverne Dalmacije.

Nakon hladnog i snježnog dana, slično će se vrijeme nastaviti i sutra. Već večeras će početi padati snijeg, a tijekom noći i sutrašnjeg dana proširit će se na gotovo cijelu unutrašnjost.

Najviše snijega u Lici, prestanak oborina na kraju dana

Najviše će snijega biti u Lici. Na Jadranu povremeno kiša, na jugu i obilnija uz grmljavinu, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, te u unutrašnjosti Dalmacije biti i susnježice i snijega. Prema kraju dana većinom prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, na istoku povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu jaka i olujna bura, a na krajnjem jugu i jugo. Najniža temperatura od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna većinom između -2 i 3, na Jadranu od 4 do 9 °C. Na jugu će biti malo toplije.





Meteoalarm je za neke dijelove zemlje izdao upozorenja. Za sutra je na snazi žuto upozorenje za regiju Gospića, Knina, Splita i Dubrovnika zbog jakog juga koji bi mogao okrenuti i na buru, te obilnih oborina te izraženijih pljuskova koji su mogući u nekim dijelovima zemlje. U Lici se očekuje stvaranje novog snježnog pokrivača, a mogući su i snježni zapusi. Visina snijega će biti 5-20 centimetara. Potreban je oprez zbog snijega i/ili leda na cestama i pločnicima.

Crveno upozorenje meteoalarma

Narančasto je upozorenje izdano za područje Rijeke, Gorskog kotara i Istre zbog jake i olujne bure, podno Velebita i s orkanskim udarima. Očekuje se srednja brzina vjetra od 40 do 90 km/h, dok bi najjači udar vjetra mogao biti 90-180 km/h. Upozorava se i na rizik od oštećenja konstrukcija te od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Na tim se područjima očekuje vrlo jaka, mjestimice olujna bura. Meteorolozi upozoravaju da je takvo vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Javnosti se savjetuje da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti.

Loša biometeorološka prognoza

Nepovoljna je i biometeorološka prognoza. Pod ciklonalnim utjecajem će najnepovoljnije biometeorološke prilike prevladavati na Jadranu, u Lici i Gorskom Kotaru, gdje su kod meteoropata moguće glavobolja i nervoza, a kod kroničnih bolesnika povećavanje tegoba povezanih s njihovim bolestima. I u ostalim krajevima će se najdulje zadržavati nepovoljne biometeorološke prilike, a razmjerno nepovoljne u drugom kraćem dijelu dana.