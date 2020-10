Istovremeno, očekuje se veliko poskupljenje krumpira

Zbog pandemije koronavirusa, ali i svinjske kuge, meso je pojeftinilo oko 10 posto diljem svijeta, a Hrvatska je dodatno na udaru uvoza iz EU.

Najveći pad cijene ima piletina, 12 posto, slijedi svinjetina s padom od 9 cijelih 2 i junetina s padom od 4,1 posto. Stručnjaci napominju da je za pojeftinjenja svinjskog mesa i dalje najveći krivac afrička svinjska kuga i da domaća proizvodnja ne može opstati bez pomoći države.

‘Država mora intervenirati’

”Država mora intervenirati, poticati poljoprivrednike kako bi se konačno došlo do samodostatnosti mesom. Dati im financijsku potporu i javno govoriti o tome da bi kupci trebali dati prednost domaćem mesu”, kaže za RTL Igor Miljak, dopredsjednik HGK-ove grupacije za crveno meso.

Pojeftinjuje i povrće, zbog robe iz uvoza, cijena mu je i do 20 posto niza. No to ne vrijedi za krumpir koji će od sljedeće jeseni poskupjeti i do 50 posto.

”Ne smije prema direktivi EU koristiti dosadašnje preparate protiv klijanja krumpira i zbog toga ćemo imati po 50 lipa veće troškove proizvodnje na svakih nekoliko kilograma kod robe koja se skladišti. A skladištimo 70 posto krumpira”, kazao je Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira.

Velike oscilacije u cijenama jedino će zaobići voćare. Hrvatska ima dovoljno svojih mandarina i jabuka, a manje probleme prave im tek države izvan Europske unije.

Iako je sva uvozna roba načelno i jeftinija, proizvodeći mesa, voća i povrća upozoravaju građane da pripaze, jer uz tu nizu cijenu rijetko ide i kvaliteta.