Bivši predsjednik Stjepan Mesić objavio je Apel za spas BiH, a za Dnevnik Nove TV objašnjava zašto se zalaže za koncept građanske BiH. U njoj bi, kaže, svaki građanin imao jednako pravo glasa, a ideju da bi najbrojniji narod nadglasao ostale spriječio bi regionalizacijom.

"Ne bi išlo ( u korist najbrojnijeg naroda) jer radi se o tome da se formiraju ili županije ili, ne znam kako ćemo ih nazvati, kotarevi, okruzi, koji moraju biti višenacionalni." , objašnjava.

Najveće razbijače BiH upravo vidi u predstavnicima dvaju malobrojnih naroda - Miloradu Dodiku i Draganu Ćoviću.

'Postoje snage koje rade na razbijanju BiH'

" Postoje snage u Republici Srpskoj koje rade na razbijanju BiH, Dodik je u tome najistureniji", rekao je i pojasnio zašto i Ćovića naziva razbijačem. Pa zato što razbija BiH, pa on vam pleše tango argentino s Dodikom koji je neosporno razbijač BiH. Ako netko ide na nezakoniti praznik Republike Srpske i daje podršku 'čuvajte Republiku Srpsku', pa zar on ne razbija BiH? Pa Dodik 'kaže on ne priznaje BiH', a ti ideš s njim tango argentino, telo uz telo.", objasnio je.

Ne brine što njegovu ideju ne podržavaju ni Predsjednik ni premijer, jer "kaže ono što misli" i ne traži podršku.

Iako kaže kako Zorana Milanovića zna otkako se rodio i kako iz doba studiranja poznaje njegovog oca te kako bi mnogo stvari koje Predsjednik govori i on rekao, ali drugačijim stilom, oko njegovih stavova vezano za BiH se ne slaže.

'Milanović je pogriješio'

"Kad sam bio predsjednik RH ne bi mi palo napamet da primam pojedine članove Predsjedništva kao predstavnike naroda. Oni nisu predstavnici naroda, u tome je stvar, pa tko ih god primi ili Milanović ili Vučić ili Plenković, ja smatram da griješe", ističe.

U sukob Pantovčaka i Banskih dvora ne želi ulaziti nego daje konstruktivan prijedlog.

"Kad sam ja bio predsjednik RH dogovorio sam s Ivom Sanaderom kao premijerom i Lukom Bebićem kao predsjednikom Sabora da ne polemiziramo previše u javnosti. Mi smo imali taj dogovor da jednom na mjesec imamo zajednički radni ručak", zaključuje.