Trideseta je obljetnicu Konvoja Libertas, jedinstvene humanitarne akcije proboja pomorske blokade Dubrovnika u vrijeme Domovinskog rata. Kako piše Dubrovački vjesnik, ujutro 31. listopada u luku Gruž uplovila je "flota" brodova, trabakula i drugih plovila kao izraz solidarnosti s Gradom.

Kod Elafita su konvoj presrele topovnjače, a jugomornarica je inzistirala da se sva plovila pregledaju i vrate odakle su došla. Najveći brod iz konvoja, trajekt Slaviju riječke Jadrolinije htjeli su preusmjeriti na kontrolu u crnogorsku luku Zelenika, no plan im je propao zahvaljujući naredbi tadašnjeg vrhovnog zapovjednika JNA Stjepana Mesića.

Kako im se Mesić pridružio?

U razgovoru za Dubrovački vjesnik, Mesić se prisjetio da je doznao da se radi na odlasku u opkoljeni Dubrovnik, projektu koji je uglavnom vodila gospođa Branka Šeparović. Kada je čuo da krajem listopada konvoj brodova polazi iz Rijeke prema Dubrovniku i da bi tamo išlo izaslanstvo hrvatskih ministara, odlučio je da im se pridruži u doista neobičnoj ulozi predsjednika Predsjedništva SFRJ i glavnog zapovjednika oružanih snaga JNA koja nas je napadala.

"U državnom vrhu smo bili svjesni da je Dubrovnik u iznimno teškom položaju, pod paljbom sa svih strana, blokiran s mora, kopna i zemlje, sasvim izoliran. Onda sam rekao 'bez mene se konvoj jednostavno ne može probiti do Dubrovnika ni razbiti pomorsku blokadu'. I pošao sam k Tuđmanu, obavijestiti ga da planiram otploviti na jug.

Rekao sam mu, 'slušaj Franc, za Dubrovnik kreće stotinjak brodova, i ja bih s njima'. On je odgovorio 'Stipe, što će ti to? ', na što sam ja odgovorio 'Ne treba to meni, Franc, nego Dubrovniku, Hrvatskoj i cijelom svijetu, da shvate što se kod nas događa. A i Dubrovnik nije bilo kakav grad, nego nekadašnji grad- država s 800 godina dugom poviješću'. I tako je pala odluka – prisjeća se Stipe Mesić koji je uskoro zatim s Brankom Šeparović dogovorio ukrcaj u Splitu, gdje se konvoju pridružilo mnogo Splićana", priča Mesić.

'Ljudi topovi su u vašim glavama'

Kako su se približavali Dubrovniku, znali su da je neizbježan blizak kontakt s jugoslavenskom mornaricom. Mesić tvrdi da da su mu se oni javili sa zahtjevom da brodovi prvo moraju na nadzornu točku u Zeleniku radi pregleda, zbog informacije da konvojem dolazi oružje za Dubrovnik.

"Spominjali su čak i topove, na što sam ja odgovorio 'Ljudi, topovi su u vašim glavama, ovo je humanitarna misija, a ja kao vaš vrhovni komandant kažem da nas propustite odmah za Dubrovnik'. Njihovi oficiri su se malo pravili ludi, rekli su da bi oni iz predostrožnosti ipak morali pregledati brodove, ribarske i putničke, među kojima i najveću 'Slaviju'. Na to sam ja odgovorio 'U redu, možete na brod, ali ne u inspekciju nego samo k meni kao nadređenom, podnijeti izvještaj i dati nam dopuštenje da produžimo prema Gradu.' Tako je i bilo, grupa jugooficira mi je podnijela raport i mi smo uskoro uplovili u Gruž", prepričao je Mesić

Nije se bojao da će ga ubiti

Dok su boravili u Dubrovniku, nije bilo bombardiranja, ali čim je konvoj isplovio natrag, nastavljeni su napadi i snažnije nego prije. "Osobno nisam razmišljao o strahu. Kad radite ovakav posao, nemate vremena za strah. Znao sam da nisu toliko ludi da me ubiju, to bi ipak bilo protumačeno kao državni udar ili vojni puč, čime bi JNA izgubila međunarodnu potporu. Naravno, uvijek se mogao naći neki ludonja sklon atentatu, no vjerojatnost je bila mala. Nisam se bojao", tvrdi bivši predsjednik Hrvatske.

Što se tiče oružja koje je jugovojska tražila, kaže da je bilo puno više dragovoljaca iz cijele Hrvatske na brodovima nego arsenala. "Da se dogodio pretres konvoja Libertas, vidjelo bi se da među putnicima ima puno onih koji nisu Dubrovčani. I upravo su oni ostali braniti grad", istaknuo je Mesić koji ni sad ne bi dvojio treba li se priključiti konvoju.

"Po povratku u Zagreb, Tuđman je, istina, usmeno pohvalio naš podvig, no potom je nastao znakovit muk. Po ponašanju državnih mehanizama bilo je jasno da se priča o konvoju ne želi previše publicirati, možda i zato što državne institucije nisu bile njegov organizator, već 'tamo neke' nevladine udruge. Taj me muk iskreno rastužio. No, ono što trajno ostaje kao uspjeh konvoja jest to što smo probojem blokade Dubrovnika zapravo uspjeli razobličiti velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića", zaključio je Stjepan Mesić za Dubrovački vjesnik.