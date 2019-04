MESIĆ: ‘Ovaj rat nije bio potreban. Završio je s više od 100.000 mrtvih, a granice se nisu promijenile niti za jedan milimetar’

‘Oni koji su željeli svoje političke ciljeve ostvariti kroz rat, nisu to uspjeli, ali su ostavili razoreno gospodarstvo, ubijene, ranjene…’, smatra Stjepan Mesića

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je za DW na Sarajevo Business Forumu kako rat na području bivše Jugoslavije nije bio potreban te je pozvao na gospodarsko udruživanje u regiji.

‘Taj rat je za svaku osudu’

Na pitanje kako bi usporedio situaciju u BiH danas sa situacijom u bivšoj SFRJ prije nešto više od 30 godina, bivši predsjednik je odgovorio:”Najkraće rečeno – ovaj rat nije bio potreban. Završio je s više od 100.000 mrtvih, a granice se nisu promijenile niti za jedan milimetar”

“Dakle, oni koji su željeli svoje političke ciljeve ostvariti kroz rat, nisu to uspjeli, ali su ostavili razoreno gospodarstvo, ubijene, ranjene… Taj rat je za svaku osudu! A mogli smo doći do jednog normalnog političkog dogovora koji bi se zvao “oročena konfederacija” na tri do pet godina, pa da vidimo – ako stvari idu, dobro, ako ne idu, opet svatko sebi, ali kao prijatelji, i opet bismo zajednički nastupali, ali bez ijednog mrtvog. Međutim, oni koji su htjeli rat očito su u tome uspjeli, ali nisu ostvarili svoje ciljeve”, smatra bivši predsjednik.

‘Ako se udružimo…’

“Što se tiče regije, mora se shvatiti da imamo kompatibilno gospodarstvo. Na kraju, većina nas je bila u istoj državnoj zajednici i dobro bi bilo da mi surađujemo, da često zajedno nastupamo na vanjskim tržištima, jer ako zajedno nastupamo, onda smo moćniji, onda smo snažniji i svoje kapacitete možemo više aktivirati. Bez aktiviranja vlastitih kapaciteta i kapaciteta naših susjeda, nećemo učiniti puno. Ali, ako se udružimo, ako udruženo nastupamo, napravit ćemo puno i za nas i za one s kojima poslujemo”, rekao je Mesić, piše DW.