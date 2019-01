MESIĆ O MILANOVIĆEVIM ŠANSAMA NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA: ‘On je fajter, ima šanse ako je shvatio gdje je pogriješio’

Stjepan Mesić komentirao je aktualna događanja gostujući u Novom danu N1 televizije

Bivši hrvatski predsjednik Hrvatske, Stjepan Mesić, gostovao je u Novom danu N1 televizije te komentirao aktualna događanja, slučaj Huanita Luketića, utjecaj politike na sudove i DORH, propalu nabavu borbenih izraelskih zrakoplova, predsjedničke izbore i Zorana Milanovića.

Mesić smatra nije ispravna odluka presjednice Kolinde Grabar Kitarović da pomiluje Huanita Luksetića, iako uopće nije vidjela dokumentaciju niti je pokrenuta procedura za pomilovanje.

“To dio izborne kampanje, jer ako se ne vidi o čemu se radi teško je donositi odluke. Ja imam velike prigovore na rad hrvatskog pravosuđa, ali to se ne radi na ovaj način”, rekao je, nadodavši da pravosuđu prigovara “nevjerodostojnost” i izostanak ujednačenih kriterija kod odlučivanja i kažnjavanja.

Politički utjecaj na sudove i DORH

Mesić misli da “ima dosta političkog utjecaja” na sudove i DORH, “a pogotovo na kadrove koji su došli nekompetentni na svoja mjesta.”

Na pitanje ima li paraobavještajno podzemlje utjecaj na politiku, odgovorio je kako prema zadnjim aferama “vidimo da se tu radi o jednom uplitanju paraobavještajnog podzemlja u funkcioniranje sustava.”

Vlada je u ‘minusu’ u svakom slučaju

Komentirao je i propali natječaj nabave borbenih izraelskih zrakoplova, rekavši da je “Vlada u minusu” neovisno o tome jesu li se razumjeli s Amerikancima ili nisu.

Doduše, propali posao oko nabave izraleskih aviona, prema njemu, ne može srušiti Vladu, “ali može na određeni način pomoći građanima da shvate situaciju u kojoj se nalazimo i koliko to RH može pomoći da pravi korak unaprijed, prvenstveno u pogledu razvoja gospodarstva i da dođe do ozdravljenja društva.”

Bez potpore stranke teško je dobiti izbore

Mesićevo je mišljenje da na predsjedničkim izborima Kolinda teško može osvojiti mandat bez podrške HDZ-a.

“Bez jedne velike stranke, teško je dobiti izbore uz RH, jer infrastruktura igra veliku ulogu. Iako dozvoljavam da je pobjeda moguća i bez velike stranke, ali pod uvjetom da kandidat dobije opću podršku u javnosti”.

Milanović je ‘fajter’

Vezano za moguću kandidaturu za predsjednika Zorana Milanovića, Mesić je rekao da je Milanović “fajter, obrazovan čovjek koji se već afirmirao u politici uz nekoliko krivih koraka i on ima šanse ako je shvatio gdje je pogriješio.”

On vidi dvije Milanovićeve pogreške, od kojih je temeljna to što je “išao na razgovor s onima koji krše hrvatske zakone i propise. S tim razgovorima ništa nije dobio, a izgubio je puno.”

“Druga greška je što nije pozvao papinskog nuncija i dao mu non-paper o tome što biskupi govore. Za vrijeme vlade Zorana Milanovića biskupi su govorili da je to nenarodna i zločinačka vlast. Trebao je pozvati papinskog nuncija i reći mu što govore biskupi, papa bi reagirao. To se nije smjelo dogoditi, jer to je otvorilo prostor za druge nakaradne izjave, a što je štetilo zdravlju nacije”, rekao je Mesić.