MESIĆ: ‘Nisam uživo vidio spomenik Tuđmanu. Ja sam plašljiv čovjek, pitanje je bih li izdržao gledajući ga’

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao aktualne političke događaje, a među ostalima i podizanje spomenika svome prethodniku Franji Tuđmanu u Zagrebu. Poziv na otkrivanje spomenika nije dobio, a i da jest, kaže, ne bi došao jer je “plašljiv”. “Ja sam dosta plašljiv čovjek, a pogotovo navečer. Pitanje je bih li ja izdržao gledajući taj spomenik”, kazao je Mesić.

Potom je manje ironično dodao da je dobro da se Tuđmanu podigne spomenik, ali da je pritom trebalo više kreativnosti, možda čak i raspisivanje međunarodnog natječaja.

“Pogledajte spomenike koje su mu dignuli, pa da to predsjednik Tuđman vidi, mislim da bi i on svaki taj spomenik zaobilazio. U svakom slučaju, ja ću taj spomenik zaobilaziti”, kazao je Mesić gostujući na N1 televiziji.

“Aferu sms treba razriješiti do kraja”

Prokomentirao je i aferu SMS te smjenu Vlade Galića, predsjedničinog savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost.

“Prije svega smatram da savjetnici predsjednika ili predsjednice moraju biti ljudi od formata koji pokrivaju određeni resor, a kod savjetnika za obranu nisam vidio da je on negdje strateg koji može pomoći predsjednici da zauzme stav oko obrane i strategije. Mislim da on na to mjesto nije trebao niti doći, već netko tko se se bavi strategijom. Sada je prilika da predsjednica dođe do takve osobe”, kazao je Mesić.

“Ova afera previše dira u mnoge segmente države i to se mora do kraja razriješiti, ne smije ostati ništa nepoznatoga. Određeni ljudi na vlasti umiješani su u aferu, a jedini način da se izađe iz afere je da određeni ljudi izađu iz političkog prostora u kojem se nalaze”, rekao je Mesić za N1 dodavši da se u tom smislu slaže s premijerom koji smatra da aferu treba razriješiti do kraja.

Na pitanje o ulozi zamjenika presjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića u toj aferi, Mesić je ustvrdio da je Brkić “iz policijske strukture došao na visoku državnu poziciju već opterećen jednom aferom” te više od toga nije htio komentirati.

“Milanović ima šanse protiv sadašnje predsjednice”

Za razliku od onih mnogih koji smatraju da bivši premijer Zoran Milanović nema mnogo šanse u eventualnoj predsjedničkoj utrci s aktualnom predsjednicom, Mesić drži da Milanovićeve šanse nisu male.

“Mislim da ima šanse. Ona je ušla u kampanju i to je jedna notorna kampanja koja se pretvorila u estradu. Estrada je jedno, a ozbiljno rješavanje problema jednog društva je nešto drugo”, kazao je Mesić.

Osvrnuo se i na izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

“Tu nema ništa sporno, ali bilo bi da netko napada izbor Dragana Čovića koji je dva puta biran po istom zakonu. Dok se zakon ne izmijeni, to je zakonitio i legitimno”, rekao je.

O saborskoj Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH Mesić kaže da se radi o miješanju u unutranje odnose druge zemlje.

“Mislim da nije trebalo ići s Deklaracijim jer na ovaj način to nije neposredno, ali je to ipak miješanje u unutarnje stvari jedne zemlje. Mi bi se jako narogušili da netko donosi deklaraciju o bilo kojim pripadnicima hrvatskog naroda. Hrvatska može doprinijeti tako da se ne miješa u unutarnja pitanja BiH”, zaključio je Mesić gostjući na televiziji N1.

