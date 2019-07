MESIĆ KOMENTIRAO PREDSJEDNIČKE KANDIDATE: Kolindi se ovo neće svidjeti jer za nju nije imao lijepe riječi. Baš suprotno

Mesića je aktualna predsjednica razočarala te prema njegovom mišljenju napravila estradizaciju od funkcije predsjednika

Bivši predsjednik RH, Stjepan Mesić, danas je u studiju RTL-a komentirao predsjedničke kandidate. Mesić smatra da dugo nije bilo ovakve gužve u utrci za Pantovčak, međutim kaže da će pobijediti politički razum. Mesića je aktualna predsjednica razočarala te prema njegovom mišljenju napravila estradizaciju od funkcije predsjednika.

“Ako mene pitate, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović me razočarala. Mea culpa. Ona je estradizirala funkciju predsjednika. Nekoliko sam joj puta rekao da mora šititi integritet. Kad bi se birao najnavijač i najnavijačica ona bi bila svjetski pobjednik. No to nije posao predsjednika. Kada se Sanader, kao prem onda kao ministrice, ona je dobila jednu utješnu nagradu, kandidirala se u Rijeci na listi HDZ-a i izgubila izbore. Ja sam pitao Sanadera da mi kaže što će s njom. Kazao mi je: Došla je iz administracije, iz vanjskih poslova, neka ide tamo”, izjavio je Mesić.

Mesić smatra da i Milanović i Škoro imaju šanse

“Ona se kandidirala za ove izbore već prvi dan kad je stupila na funkciju. Zamislite te silne obilaske županija. To je sve kampanja. Sad kad je došao kraj njezinog mandata, da vidimo što narod misli. Ovo bi sad trebao biti rezultat svih tih putovanja. A da ne kažemo da je u izvjesnom smislu bila globtroterica”, nastavio je komentirati Mesić.

Mesić smatra da Miroslav Škoro može iznenaditi i odnijeti pobjedu te napominje da on ima iskustva u diplomaciji i u Saboru. “Sve će ovisiti o suštini njegove kampanje. Ukoliko ona bude uvjerljiva, on može biti vrlo ozbiljan kandidat”, drži bivši hrvatski predsjednik. No, Mesić smatra da može pobijediti i Zoran Milanović te da može imati profitirati na Škorin račun jer pjevač ima šanse uzeti Kolindine glasove. Tvrdi da je Milanović bio uspješan političar i da je naučio iz svojih grešaka. Za kraj, Mesić je komentirao da je “predsjednica promašila” i da je “slučajna predsjednica”.

“Bio sam u puno uzbudljivih kampanja. Uzbudljivo je bilo kada sam se još 65′ kandidirao za zastupnika Hrvatskog sabora,a to je bilo dakle u vijeme dok je Ranković bio na vlasti. Kandidirao sam se na listi građana i pobjedio”, prisjetio se Stjepan Mesić.