MESIĆ KOMENTIRAO ČUDNU IZJAVU PREDSJEDNIKA MILANOVIĆA PA USTVRDIO: ‘Pokazao je da ima stav državnika’

‘On (Milanović) ima obvezu izaći jer kao predsjednik Republike mora provoditi zakone, Ustav. To ne bi bio nekakav motiv građanima da izađu na izbore, ali svatko odlučuje samo o sebi i hoće li izaći na izbore’, kazao je Mesić

Izjava predsjednika Republike Zorana Milanovića da možda neće izaći na parlamentarne izbore kojima je, slijedom funkcije sam odredio datum 5. srpnja, izazvala je mnoštvo reakcija. Komentirao ju je i bivši predsjednik Stjepan Mesić gostujući na televiziji N1.

“On ima obvezu izaći jer kao predsjednik Republike mora provoditi zakone, Ustav. To ne bi bio nekakav motiv građanima da izađu na izbore, ali svatko odlučuje samo o sebi i hoće li izaći na izbore”, kazao je Mesić.

‘Milanović pokazao da ima stav državnika’

Osvrnuo se Mesić i na sam termin izbora.

“Datum bira onaj koji ima vlast. Tako i ovaj put HDZ, koji je vodio koaliciju, ima pravo izabrati u izbornoj godini dan kada želi da se izađe na izbore. Svi govore da im je svejedno, ali biraju onaj trenutak za koji misle da im najbolje odgovara i da mogu pobijediti”, kazao je.

Komentirajući najavu Milanovića da neće primati sve zastupnike na konzultacije poslije izbora, Mesić je kazao kako će Milanović sam odlučiti na koji će način utvrditi većinu u Saboru i na taj način donositi odluku. Nema prigovora na funkciju koju, kaže, Milanović obnaša dosta kratko vrijeme, ali smatra da nije napravio ijednu grešku te da je pokazao kako ima državnički stav.

‘Za dom spremni’ je kao i ‘Heil Hitler’

O pozdravu “Za dom spremni” Mesić kaže da je to pozdrav kao što je u nacističkoj Njemačkoj bio “Heil Hitler”. Prisjetio se i okolnosti formiranja i rasformiranja HOS-a.

“Kada je HSP ilegalno formirao HOS to je po ugledu na NDH i došlo je do zategnute situacije jer su HOS i HSP pred Esplanadu doveli top i dva naoružana i u crno obučena stražara. To je malo plašilo građane. Tuđman se bojao sukoba HOS-a s hrvatskom policijom ili Zborom narodne garde. To ne bi bilo dobro jer smo bili žrtva brutalne agresije pa da se sad međusobno sukobljavamo. Pozvao je Josipa Boljkovca i Gojka Šuška i naložio im da se rasformira HOS što su oni i učinili. Tko je htio preći u Hrvatsku vojsku, prešao je, a oni koji nisu htjeli otišli su kući i od tada HOS ne postoji”, ispričao je Mesić.

“Poslije rata, kada su formirane razne udruge, formirana je i udruga HOS čiji je program završavao s ustaškim pozdravom ZDS i to je prošlo kroz registraciju, a nijedna vlada nije iskoristila pravo da ono što je nezakonito promijeni. I ova Vlada može ukinuti registraciju, možete udrugu HOS-a, ali ne može Za dom spremni”, dodao je.

On smatra da se u Okučanima dogodila smišljena provokacija i da je “ZDS izgubio rat”.

