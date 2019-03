MESIĆ ĆE SE OPET KANDIDIRATI ZA PREDSJEDNIKA? ‘Mnogi me obilaze, imam to pravo, ali ne znam’ još što ću

‘Mene obilaze mnoge grupe, mnogi pojedinci, pošto bih ja imao formalno pravo se kandidirati, ali slušajte, ne znam još. Razmišljam, više sam trenutno bliže tome da neću, nego da hoću’, kazao je bivši hrvatski predsjednik ponovno potpirujući famu o svojoj ponovnoj predsjedničkoj kandidaturi

Gostujući na televiziji N1, bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić opet je kazao kako razmišlja o ponovnoj predsjedničkoj kandidaturi.

“Znate, ni ja se još nisam odlučio, postoje tu razne mogućnosti. Mene obilaze mnoge grupe, mnogi pojedinci, pošto bih ja imao formalno pravo se kandidirati, ali slušajte, ne znam još. Razmišljam, više sam trenutno bliže tome da neću, nego da hoću. Obilaze me ljudi koji predstavljaju autoritete u ovoj zemlji”, rekao je Mesić.

‘Neznanje ne opravdava predsjednicu’

Prehodno se, na pitanje tko bi mu bili favoriti na predsjedničkim izborima, osvrnuo na Zorana Milanovića i Daliju Orešković.

“Dalija Orešković sigurno ima kvalitete, ima znanje, ima hrabrosti. Milanović, kad bi sigurno shvatio da ono što nije bilo dobro više ne može ponoviti… Fajter je, ima znanja, možda bi bio prihvatljiv”, kazao je Mesić.

No, najviše je odgovarao na pitanja o aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović. Govoreći o njezinom otklonu od desnice u posljednje vrijeme, kazao je kako mu je teško procijeniti što ona smjera.

“Ona uvijek zadovoljava onu grupu ljudi kojoj se obraća tako da tu postoje velika laviranja. Za pozdrav “Za dom spremni” je rekla da je stari hrvatski pozdrav, što je besmislica, a onda se kasnije opravdavala da joj je to jedan savjetnik nekoliko puta to rekao. Četiri godine provesti na najvažnijoj funkciji u Hrvatskoj i ne saznati da se ne radi o hrvatskom, nego fašističkom pozdravu, to je ne opravdava”, rekao je Mesić dodavši da je i sam imao mnogo savjetnika, ali da se nikad nije opravdavao tiem da su mu oni nešto sugerirali.

‘Micanje Titove biste bio je veliki promašaj’

Mesić predsjednici Grabar Kitarović i dalje zamjera micanje biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka.

“Tito je vodio narodnooslobodilački rat, doveo je Jugoslaviju, a time i Hrvatsku za pobjednički stol, taj NOB je omogućio da danas imamo državu. Ukloniti bistu je veliki promašaj. Ja sam za vrijeme Tita bio u zatvoru, ali to ne znači da moram zbog toga reći da sve što je on radio je bilo pogrešno, to nije istina. Tito je bio veliki državnik, sigurno dugo nećemo imati takvog. Bio je državnik svjetskog razmjera, pobjednik Drugog svjetskog rata, tvorac Pokreta nesvrstanih, mi nismo bili iza Željezne zavjese… Jugoslavija je bila autoritarna, ali nije bila totalitarna. Ne može se Hrvatsku i Jugoslaviju stavljati u istu razinu s totalitarnim režimima”, kazao je Mesić za N1.

‘Ne vjerujem puno našim sudovima’

Komentirao je i današnja uhićenja bivših čelnih ljudi pulskog Uljanika, ali i dodao da ne vjeruje previše u domaće sudstvo.

“Kad je već došlo do uhićenja, očito je da postoje dokazi. Vjerujem da će se stvar raspetljati u sudskom smislu. Ne vjerujem puno našim sudovima, naše sudstvo je dosta devastirano. Često puta presude dolaze kasno ili se razvlače godinama tako da presuda nema više smisla i zato su ljudi nepovjerljivi prema toj instituciji”, rekao je.

Podsjetio je i na svoje iskustvo s pravosuđem nako što ga je tužio Joško Joras.

“Kao predsjednik Republike sam bio na Braču i pita me novinar kako pojedinac može izmiještati granicu Slovenije i Hrvatske i o čemu se radi. Ne spominjući nikoga, ja kažem da je vjerojatno riječ o redikulu koji radi u nečiju korist. On me tužio, ja to nisam znao, bio sam pod imunitetom, tužba nije došla do mene. To je sve trajalo do kraja mog mandata. On je mene tužio na sudu u Kopru. Ja sam izjavu dao na Braču, ja sam državljanin RH i Joras je hrvatski državljanin. Nema elementa po kojem bi trebao biti nadležan sud u Kopru. Taj sud me nije saslušao, to me koštalo 50 tisuća kuna, a naše pravosuđe je to provelo lege artis. Naš sud je išao meni na štetu, a u korist nekog tamo. Ja sam rekao jednu riječ, a oni su preveli kao norec”, objasnio je Mesić.

