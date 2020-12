MERKEL ZAVAPILA: ‘Ovo bi mogao biti posljednji Božić s našim bakama i djedovima’; Bakić tvrdi da lockdown ne radi: ‘Tegnell je bio u pravu’

Iako u prosjeku stoji znatno bolje od Hrvatske i Slovenije, radikalnije mjere razmatra i Njemačka

Mi se nadamo da će nam ne baš tako stroge mjere uvedene na samo 23 dana dati rezultate, makar susjedi Slovenci već 27 dana žive pod ekstremno strogim mjerama a rezultata nema. U deželi se ne smije ništa, ne rade ni trgovački centri ni škole, nema misa, kafića, hotela, ne smiju iz jedne općine u drugu, a punih 51 dan noću ne smiju nigdje jer je na snazi policijski sat. Slučajeva i dalje imaju puno, a u Europi imaju i najviše smrti, javlja RTL.

Problemi su i u Njemačkoj. Imaju rekordan broj smrti, svaki dan umre 500 Njemaca, makar cijeli studeni žive u “lockdown lightu”. Pa sada i Angela Merkel misli da trebaju tvrdi “lockdown”, a jedan je zastupnik u Bundestagu svojom izjavom uzdrmao sve: “Tko se danas zarazi, umire na Božić”.

MERKEL IMA ‘GLAVOBOLJE’ OD BROJA NOVOZARAŽENIH, UVODI SE STROGI LOCKDOWN?; ‘Tko se danas zarazi, umire na Božić’

Prekasno uvedene mjere?

Više od dvije tisuće zaraženih, 30 posto pozitivnih testova, 38 umrlih samo danas, 51 dan nakon uvođenja noćnog policijskog sata i gotovo mjesec dana poluzatvaranja. Rezultata mjera nema, ministar zdravstva kaže da je jedini izlaz zatvaranje svega što nije esencijalno.

Prošao je već 51 dan od uvođenja policijskog sata, odnosno 27 dan od totalnog lockdowna i života bez škola, kafića, restorana, kao i cirkuliranja ljudi među općinama. Mjere nisu dovele do stabilizacije, nego je Slovenija i danas treća u Europi po broju zaraženih, a čak prva po broju umrlih. Ugledni slovenski imunolog koji radi u Berlinu kaže – mjere su uvedeno prekasno.

“Prvo je što je prekasno, a možda se i svi ne drže točno tih mjera. A možda treba i o drugim mjerama razmisliti koje su više efikasne. A može se i apelirati na ljude da ostanu kod kuće i da ne susreću druge ljude jer to je jedini način kako možemo zaustaviti širenje virusa”, rekao je, imunulog Andrej Trampuž.

NAŠI SUSJEDI SU NA VAGI, JOŠ NE ZNAJU ŠTO ĆE UČINITI; Jedni zazivaju potpuno zatvaranje, a drugi su najodlučnije protiv toga

Problemi u vrhu politike

No, problem je i što se u vrhu slovenske politike otvara novi front. Totalni “lockdown” traži ministar zdravstva iz stranke Desus koju je ponovno preuzeo Karl Erjavec, čemu se odlučno protivi ministar gospodarstva i traži popuštanje nekih mjera. I na današnjoj sjednici Vlade opet nije bilo dogovora što dalje.

“Nisu danas našli rješenje što učiniti, zasad su produžili sve postojeće mjere do ove subote, tada će obaviti još par razgovora s predstavnicima u gospodarstvu i zdravstvene struke, i tada će vlada odlučiti da li neke od tih mjera ipak u Sloveniji popustiti da bi barem za božićne praznike malo lakše živjeli”, poručio je Miha Orešnik, novinar Kanala A.

OPRAVDANO PITANJE – IZMEĐU NAJVIŠE KORISTI I NAJMANJE ŠTETE: Treba li se cijepiti protiv koronavirusa? Ovi odgovori će vas zanimati…

‘Posljednji Božić s bakama i djedovima’

Iako u prosjeku stoji znatno bolje od Hrvatske i Slovenije, radikalnije mjere razmatra i Njemačka. Dok se užurbano pripremaju centri za cijepljenje u iščekivanju prvih doza nakon Nove godine, rekordnih 20 tisuća zaraženih i gotovo 600 mrtvih u jednom danu bili su dovoljan razlog da kancelarka u Budnestagu odlučno zatraži pooštrenje mjera za blagdane.

“Ako imamo ovoliko puno kontakata prije Božića, to bi mogao biti posljednji Božić s našim bakama i djedovima, a to znači da smo bili nemarni. Ne smijemo to raditi, dame i gospodo”, izjavila je Merkel.

I Nijemci bi to bili spremni prihvatiti. “Već se spremamo na vakcinaciju i vidi se kraj ovog lockdowna. To neće biti na kraju prosinca, neću biti ni u siječnju ili veljači, ali vidimo da će biti u proljeće ili više-manje normalan život u ljetnim mjesecima”, rekao je Trampuž.

Za Sloveniju, kao i za Hrvatsku, koje su u ovom trenutku najmanje triput gore od Njemačke, do normalnog života moglo bi proći još više vremena.

DVOJICA RIJEČANA OTPUŽENA ZA NAMJERNO ŠIRENJE BOLESTI: Zaražen išao registrirati auto, a drugi se svađao u zdravstvenoj ustanovi

Bakić: ‘Lockdown ne radi’

Hrvatski matematičar, investitor i analitičar Nenad Bakić objavio je na Facebooku komentar u kojem tvrdi da “locdown ne radi” te navodi kao primjer Njemačke koja opet ima rekordni broj slučajeva i velik broj umrlih.

“Njemačka, nažalost, u teškim problemima, usprkos prilično čvrstom lockdownu. Svi bismo htjeli da jednostavne, barbarske, metode rade – nažalost, to nije tako jednostavno. Najugledniji hrvatski vračevi su se pozivali na vrhovnog svećenika, marketingaša Pueya (Čekić i ples) – tko se još toga sjeća. U proljeće se virus povukao sezonski, i sezonski se vratio. Tko je manje prokužen u proljeće, strada više sada.

Njemačka testira MANJE od nas, a u udjel pozitivnih je prešao 10%. Čini se da im je osjetljivost testova manja nego nama jer im je CFR veći od našeg, rekao bih nemoguće s obzirom na njihov zdravstveni sustav, znači: slučajevi nisu usporedivi. Teško je gledati veliku njemačku naciju kako se lomi pod ovime, navikli su da imaju kontrolu nad svime. Političari su u stupici, nemaju kako reagirati nego pojačavati mjere iako vjerojatno znaju da u najbolju ruku ničemu ne služe, a lako moguće ubijaju (veća transmisija virusa u zatvorenim prostorima), jer ako ne naprave ništa, mediji će ih optužiti da ljudi umiru ZBOG njih (jer ‘ne rade ništa’).

Sada je već očito svakome:

1. NIGDJE gdje je mala prokuženost lockdown nije uspio zaustaviti epidemiju (Njemačka, Danska – koja isto rekordno, Slovačka, Litva, Latvija, Slovenija… )

2. SVAGDJE gdje je uveden i slučajevi pali, on nije imao veze s time, nego s najjačom epidemiološkom mjerom – prokuženošću – vidite npr. primjer Francuske u komentaru, ili pogledajte razvoj u Švicarskoj gdje su francuski kantoni jače pogođeni u proljeće, a sada prolaze bolje, i tako dalje..

Na koncu, Tegnell je bio u pravu, maraton, a ne sprint i zemlje će na koncu završiti sa sličnim brojem smrti (pogledajte u komentaru kako se koeficijent varijacije smanjuje)”, napisao je Bakić.