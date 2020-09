MERKEL UVODI STROŽE MJERE; ‘Brojke opet rastu, što s pogledom na jesen djeluje uznemirujuće’; Madrid se zatvara: Nema izlaska iz kvarta

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 135 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 1158

Danas je u Hrvatskoj umrlo troje oboljelih

274 pacijenta je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26

U svijetu je zabilježeno 33.556.424 zaraženih

Oporavilo se 24.881.607, a umrlo je 1.006.458 oboljelih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Španjolska spremna dodatno postrožiti mjere u Madridu

7:00 – Suočeni s drugim valom epidemije koronavirusa, španjolska vlada i regionalne vlasti Madrida objavili su u utorak “načelni dogovor” o jačanju epidemioloških mjera u glavnom gradu, a moguće i u drugim područjima u zemlji. Nakon nekoliko dana napetosti s vladom Pedra Sancheza, regionalne vlasti u Madridu “prihvatile su preporuke vlade” koja je odredila jačanje mjera, rekao je španjolski ministar zdravstva Salvador Illa na konferenciji za novinare. “Zadovoljni smo da smo postigli načelni dogovor sa španjolskom vladom kako bismo zajedno vodili borbu protiv virusa”, rekao je potpredsjednik regije Madrida Ignacio Aguado. Prijestolnica je žarište drugog vala epidemije covida-19 u Španjolskoj. Na razini čitave zemlje, ukupno je od početka epidemije 760.000 zaraženih i više od 31.000 smrtnih slučajeva, objavilo je ministarstvo zdravstva. Načelni dogovor koji je postignut predviđa “mjere ograničavanja kretanja, socijalnih kontakata, smanjivanje kapaciteta i skraćivanje radnog vremena”, pojasnio je Illa.

Nove restrikcije primjenjivat će se samo u onim zonama u kojima su zadovoljena tri kriterija: više od 500 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika u 14 dana, popunjenost kapaciteta na intenzivnoj njezi viša od 35 posto te više od 10 posto pozitivnih rezultata na PCR testovima. Glavni grad i područje Madrida zadovoljavaju te kriterije – imaju primjerice više od 1000 zaraženih na 100.000 stanovnika, ali bi i drugi dijelovi zemlje mogli biti pogođeni, ovisno o razvoju njihove epidemiološke situacije. Kako bi se mjere usvojile, njih u srijedu treba potvrditi svih 17 španjolskih regija. Oko 1,1 milijun stanovnika u Madrida i okolice već sad ne smije napuštati svoje četvrti osim zbog nužnih stvari, poput odlaska na posao, nakon što su mjere za suzbijanje koronavirusa proširene u ponedjeljak na dodatne dijelove grada. Unutar samih četvrti stanovnici se smiju slobodno kretati, no trgovine, kafići, restorani i sportski centri smiju raditi s 50 posto kapaciteta, do 22 sata navečer. Nakon toga otvorene su samo ljekarne i benzinske crpke. Parkovi su zatvoreni.

Mjerom uvedenom na dva tjedna, uz mogućnost produženja, sada je zahvaćeno oko 15 posto populacije Madrida i okolice, no Salvador Illa već je ustvrdio da to nije dovoljno i da bi trebalo zatvoriti čitav glavni grad. Prošli tjedan su organizirani prosvjedi u južnim četvrtima, gdje se brojni stanovnici osjećaju diskiminirani mjerom u odnosu na bogatije, sjeverne četvrti grada. Nakon što je u Španjolskoj krajem lipnja ukinuto izvanredno stanje svaka od 17 pokrajina provodila je vlastite mjere, pa tako i Madrid, gdje je nošenje maski obavezno na svim javnim mjestima.

Njemačka uvodi nove mjere

Jučer – Njemačka zbog rastućeg broja novozaraženih uvodi dodatne mjere u borbi protiv širenja koronavirusa a kancelarka Angele Merkel preporučuje da se jesenski odmori provedu u Njemačkoj ili područjima Europe s niskim epidemiološkim rizikom, priopćeno je nakon sastanka kancelarke s premijerima saveznih pokrajina u utorak. “Mi pod svaku cijenu želimo spriječiti novi ‘lockdown’… Mi živimo u pandemiji i tako će biti dok ne pronađemo cjepivo”, rekla je kancelarka Angela Merkel nakon video sastanka s premijerima saveznih pokrajina. Ona je naglasila da se nove mjere ravnaju prema regionalnom ključu tj. epidemiološkoj situaciji u pojedinim regijama. “Mi smo mnogo naučili i relativno dobro prošli kroz ljeto. No sada brojke novozaraženih opet rastu što s pogledom na jesen i ljeto djeluje uznemirujuće”, rekla je njemačka kancelarka koja je rekla kako nove mjere omogućavaju “ciljano” i “regionalno” djelovanje.

Shodno tim saznanjima vlada i savezne pokrajine su donijele nekoliko mjera koje bi trebale utjecati na usporavanje širenja zaraze među kojima je i ponovno ograničavanje sudionika javnih i privatnih okupljanja. “Okupljanja na javnim ili unajmljenim prostorima treba ograničiti na 50 osoba i to ako je u dotičnom okrugu broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od tjedan dana prešao 35”, rekla je Merkel. Kod privatnih okupljanja se “jako preporučuje” ograničenje broja osoba na 25. U slučaju da broj novozaraženih prijeđe 50 na 100.000 stanovnika u roku od sedam dana, broj osoba u unajmljenim prostorima bi trebao biti smanjen na 25, a u privatnim prostorima na deset.

Angela Merkel je zaključila kako su ove vrste okupljanja postale jedne od najvažnijih mjesta izbijanja zaraze. U daljnje mjere spada i uvođenje novčane kazne od najmanje 50 eura za one koji u ugostiteljskim objektima prilikom obvezne registracije gostiju unesu krive navode. Savezne pokrajine same mogu odrediti visinu kazne. U Schleswig – Holsteinu kazna može iznositi i do 1000 eura. Merkel je građanima Njemačke preporučila da predstojeće jesenske praznike provedu u Njemačkoj ili u zemljama s povoljnom epidemiološkom situacijom poput Italije. “Postoje područja u Europi koje nisu proglašena rizičnima. Tako recimo trenutno u Italiji imamo povoljnu epidemiološku situaciju”, rekla je Merkel. Premijer savezne pokrajine Bavarska Markus Soeder je apelirao na središnji epidemiološki institut Robert Koch da vijesti o proglašavanju novih rizičnih područja u inozemstvu najavljuje unaprijed a ne “od danas do sutra”.