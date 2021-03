‘NIJE DOBRO, BROJKE RASTU’; Beroš: ‘Scenarij za ovaj 3. val pišemo sami. Već sam dosadan, ali…’; Božinović otkrio što nas čeka idućih dana

Danas je zabilježeno 300 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 9290

Danas je zabilježeno 300 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, što daje ukupno 9290 aktivnih slučajeva

Na bolničkom liječenju je 1247 pacijenata, od čega je na respiratorima 126 osoba

Preminulo je 18 osoba, a oporavilo se 1084 ljudi

U svijetu je zabilježeno ukupno 127.116.835 slučajeva zaraze, a preminulo je 2.783.509 osoba, dok ih se oporavilo 72.064.876

Sto i pedeset tisuća srca za žrtve covida-19 u Londonu

19:09 – Aktivisti za obitelji žrtava pandemije koronavirusa počeli su crtati gotovo 150.000 srca na zidu preko puta britanskog parlamenta u znak sjećanja na preminule od covida-19. Mural bi se trebao protezati stotine metara duž južne obale rijeke Temze ispred bolnice Sv. Tome, gdje je premijer Boris Johnson prošle godine boravio na odjelu za intenzivnu njegu kada je teško obolio od covida-19. Akciju je organizirala skupina “Covid-19 Bereaved Families For Justice UK”, koja traži javnu istragu vladina pristupa pandemiji. “Svako srce je slikano rukom i posve jedinstveno, kao i voljeni koje smo izgubili”, rekao je Matt Fowler, jedan od osnivača skupine. Britanska vlada obećala je podići spomenik žrtvama koronavirusa kada pandemija završi.

U Srbiji cijepljeno više od 8500 ljudi iz regija

18:45 – U Srbiji je tijekom vikenda cijepljeno više od 8500 gospodarstvenika i građana susjednih država, a premijerka Ana Brnabić poručila je da u tom pozivu “nije bilo politike”, jer je procijenjeno da bi zbog roka uporabe do 1. travnja moralo biti uništeno 20.000 do 25.000 cjepiva AstraZeneca. „Nije bilo nikakve politike u tom pozivu da dođu, niti je bilo politike u njihovom dolasku“, rekla je u ponedjeljak Brnabić za komercijalnu provladinu TV Happy, naglasivši kako Srbija nije htjela dopustiti da cjepiva propadnu, već je odlučeno pozvati regiju na cijepljenje. Predsjednik Gospodarske komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je u ponedjeljak da je tijekom vikenda cijepljeno više od 8500 gospodarstvenika iz regije, te da će ih danas i sutra biti cijepljeno i više jer je regija uzajamno gospodarstveno vrlo povezana. “Gospodarski sustavi funkcioniraju”, uz svakodnevni promet i protok ljudi i robe, rekao je. “Ako sam ja siguran, mora biti siguran i moj suradnik, moramo to shvatiti”, rekao je Čadež za Radio-televiziju Srbije. Samo dan nakon masovnog cijepljenja gospodarstvenika i građana iz regije na tri punkta u Beogradu i Nišu, Srbija u ponedjeljak bilježi 41 smrtni slučaj covida-19, te i dalje visoku dnevnu razinu novih zaraza. U posljednja 24 sata od 14.079 napravljenih testova 4.512 je bilo pozitivno na koronavirus, a povećan je i broj pacijenata na bolničkom liječenju na 7.116 , od kojih su 252 na respiratorima. Od početka epidemije u Srbiji je registrirano 590.018 zaraženih covidom, a preminuo je 5.231 pacijent.

Johnson&Johnson počinje isporuke cjepiva u Europi 19. travnja

18:44 – Američka tvrtka Johnson&Johnson počet će isporučivati cjepivo protiv covida-19 Europi 19. travnja, kazala je u ponedjeljak ta tvrtka za AFP. Cjepivo je sredinom ožujka dobilo odobrenje Europske agencije za lijekove (EMA), nakon Pfizerova i BioNTechova, Modernina i AstraZenecina. Trenutačno se daje samo u SAD-u i Južnoafričkoj Republici, a odobreno je i u Kanadi. EU je naručio 200 milijuna doza tog cjepiva, uz mogućnost kupnje još 200 milijuna doza. U drugom tromjesečju ove godine EU bi trebao dobiti oko 55 milijuna doza, kazala je sredinom ožujka predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Tvrtka nije objavila plan isporuka. Cjepivo se temelji na virusnom vektoru, tehnologiji koju je tvrtka već koristila za cjepivo protiv ebole. To cjepivo daje se samo u jednoj dozi i može se čuvati u hladnjaku.

Johnson&Johnson će isporučiti 400 milijuna doza cjepiva u Afriku

16:58 – Do 400 milijuna doza cjepiva protiv covida-19 Johnson&Johnsona bit će isporučeno zemljama Afričke unije, objavila je američka farmaceutska kuća. Prema tom sporazumu, 220 milijuna doza seruma, koji se primjenjuje u jednoj injekciji, bit će raspoređeno u 55 zemalja članica Afričke unije, a isporuke će početi u trećem tromjesječju 2021. godine. Ako će smatrati potrebnim, te zemlje će moći naručiti 180 milijuna dodatnih doza, ukupno 440 milijuna doza cjepiva Johnson&Johnson do 2022. godine. “Radimo na pravednom i međunarodnom pristupu cjepivu protiv covida-19”, rekao je Alex Gorsky, generalni direktor američke tvrtke u priopćenju. U siječnju je Johnson&Johnson objavio da je njegovo cjepivo 66 posto učinkovito protiv covida-19.

Podnesen zahtjev za registraciju “lagane” verzije cjepiva Sputnjika V koje se daje u jednoj dozi

15:15 – Rusko ministarstvo zdravstva primilo je zahtjev za registraciju “lagane” verzije Sputnjika V koje se daje u jednoj dozi protiv koronavirusa, objavila je novinska agencija TASS u ponedjeljak. Rusija je prošli tjedan objavila da je završila klinička ispitivanja “lagane” verzije cjepiva protiv covida-19 koje je “privremeno rješenje” za pomoć zemljama s visokim stopama zaraze. Moskva je navela da će Sputnjik V koji se daje u dvije doze i dalje biti glavno cjepivo za uporabu u Rusiji.

Nešto više od četiri milijuna Rusa primilo je obje doze cjepiva, a još dva milijuna cijepljeno je prvom dozom. Sveukupno je cijepljeno oko četiri posto ruskog stanovništva, čime Rusija zaostaje za stopom procijepljenosti u zemljama svijeta poput Sjedinjenih Država ili Ujedinjenog Kraljevstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin (68) prošli utorak je u privatnosti cijepljen protiv koronavirusa, ali se ne zna kojim cjepivom. U nedjelju je objasnio svoju odluku o cijepljenju bez kamera, kazavši da “nije želio od sebe praviti budalu” pred kamerama te pozvao Ruse da se cijepe.

U Indiji najveći dnevni broj zaraženih u pet mjeseci

14:40 – Indija je u ponedjeljak potvrdila najveći dnevni porast zaraza koronavirusom u pet mjeseci s najviše novih slučajeva u najbogatijoj saveznoj državi Maharastri. U protekla 24 sata potvrđeno je 68.020 novih slučajeva koronavirusa, objavilo je ministarstvo zdravstva. To je najveći broj zaraženih u danu od 11. listopada prema podacima Reutersa.

Indija ima preko 60.000 novih slučajeva već tri dana za redom, ali novi broj zaraza još uvijek je niži nego u rujnu kad bilo više od 90.000 zaraženih dnevno. Ukupan broj zaraza od početka pandemije prešao je 12 milijuna u toj zemlji koja je treća najteže pogođena u svijetu nakon Sjedinjenih Država i Brazila. Neki stručnjaci vjeruju da bi moglo biti više od 300 milijuna zaraženih zbog nedovoljno testiranja iako se situacija nešto poboljšala. U ponedjeljak je u Indiji umrla još 291 osoba, ukupno više od 160.000 ljudi.

Maharastra, zapadna država u kojoj se nalazi financijsko središte Mumbai, zabilježila je svoj dnevni rekord s 40.414 novih zaraza. Država razmatra uvođenje strogog zatvaranja ovaj tjedan. Već je postrožila putovanja i uvela noćni policijski sat. Nekoliko država ograničilo je okupljanja na hinduističkom proljetnom festivalu Holi i muslimanskom prazniku Shab-e-Barat koji padaju na ovaj vikend.

Osam indijskih saveznih država – Maharashtra, Karnataka, Punjab, Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu i Chhattisgarh čine 84,5 posto svih slučajeva u zemlji, priopćila je vlada.

Britanski i češki soj otkriveni kod učenika zabočke OŠ

14:10 – Britanski i češki soj potvrđeni su kod učenika osnovne škole u Zaboku, javlja portal Ni Zagorje malo. Riječ je o učenicima 4. razreda OŠ Ksaver Šandor Gjalski u Zaboku. Jedan učenik zaražen je češkim, dok je petero zaraženo britanskim sojem virusa.

Provjera je rađena na sedam uzoraka iz briseva koji su zaraženoj učiteljici i učenicima uzeti početkom mjeseca. Cijeli razred odmah je prebačen na online nastavu kako se zaraza ne bi proširila školom, a trenutna epidemiološka situacija u toj školi je zadovoljavajuća.

Sporazum o proizvodnji 60 milijuna doza ruskog cjepiva Sputnjik V u Kini

13:54 – Kineska farmaceutska tvrtka Shenzhen Yuanxing Gene-tech proizvest će 60 milijuna doza ruskog cjepiva Sputnjik V, objavio je u ponedjeljak Ruski suvereni fond (RDIF) koji je financirao razvoj cjepiva. Fond je u priopćenju precizirao da će te doze omogućiti cijepljenje “više od 30 milijuna ljudi”, i da će proizvodnja početi u svibnju 2021.

Generalni direktor fonda Kirill Dmitriev je rekao da će ta suradnja omogućiti “povećanje kapaciteta proizvodnje dodatnih doza dok traje povećana potražanja za ruskim cjepivom u svijetu”. RDIF navodi da je Sputnjik V odobren u 57 zemlja, što pokriva 1,5 milijardu ljudi, ali još nije odobreno u Kini. Glasnogovornik Fonda je rekao da je to drugi sporazum o proizvodnji tog cjepiva s Pekingom. Prvi je zaključen s kineskom tvrtkom Tibet Rhodiola u studenom 2020.

Nove mjere u Istarskoj županiji

13:40 – Stožer civilne zaštite Istarske županije donio Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije koja je upućena Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske na donošenje. Nužne mjere iz Odluke su:

Zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

Obustava rada radionica, uključivši dječje i plesne radionice te plesne škole i igraonica;

Škole stranih jezika, Pučka otvorena učilišta i autoškole predavanja mogu održavati isključivo na daljinu, on line;

Obustavlja se praksa srednjoškolaca i studenata u predškolskim i školskim, i ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi.

Odluka se donosi na razdoblje do 12. travnja 2021. godine.

U BiH najveći broj mrtvih od početka pandemije

13:37 – U Bosni i Hercegovni u ponedjeljak je potvrđeno manje od 900 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ali su istodobno prijavljena rekordna 93 smrtna slučaja povezana sa zarazom, što je najveća brojka u jednom danu još od izbijanja epidemije u ožujku 2020.

Manji dnevni broj zaraženih nego u prethodnom tjednu ponedjeljkom je uobičajeno povezan i s manjim brojem testiranja. Od subote su tako provedena testiranja na nešto manje od tri tisuće uzoraka, pri čemu je zaraza potvrđena kod 653 osobe iz Federacije BiH, u Republici Srpskoj bila su 192 nova slučaja, a u distriktu Brčko 11. U Federaciji su umrle 64 osobe kod kojih je ranije dijagnosticran COVID-19, u RS-u 22, a u Brčkom sedam.

Uz ove najnovije slučajeve do sada je u toj zemlji od posljedica zaraze koronavirusom umrlo ukupno 6354 zaražene osobe. BiH je među zemljama koje bilježe najveću stopu smrtnosti među oboljelima od COVID-a: Prema statističkim pokazateljima koje prikuplja američko medicinsko sveučilište John Hopkins, trenutačno je na osmom mjestu na svijetu, s nešto više od 187 umrlih na 100 tisuća stanovnika. U prethodnom tjednu BiH je bila i među zemljama koje su bilježile veliki dnevni broj novozaraženih, koji je redovito bio iznad 1800.

Epidemija za sada ne jenjava iako su u BiH trenutačno na snazi mjere kojima je u većem dijelu zemlje zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a u Federaciji BiH tijekom noći zabranjeno je i kretanje. Mjere će ostati na snazi do početka travnja, no postoje naznake kako bi one mogle biti i produžene ne bude li indicija da je širenje zaraze zaustavljeno.

Hampovčan: ‘Nema nepravde pri raspodjeli cjepiva’

13:37 – Načelnik Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije Ivan Hampovčan odbacio je u ponedjeljak sumnje u moguće nepravde pri raspodjeli cjepiva. Osječki dogradonačelnik i načelnik osječkog Stožera CZ Boris Piližota (SDP) u nedjelju je izrazio sumnju u nepravednu raspodjelu cjepiva po županijama, a uz Hampovčana, na to mu je danas odgovorio i voditelj epidemiološke službe županijskog Zavoda za javno zdravstvo Tomislav Dijanić pojasnivši kako je količina cjepiva koja dolazi u pojedinu županiju definirana prema postotku stanovništva u odnosu na RH.

Prema podatcima iz 2019. u Osječko-baranjskoj županiji živi 6,7 posto stanovništva Hrvatske i od svih količina cjepiva, koja dolaze u Hrvatsku, mi dobijemo 6,7 posto, rekao je Dijanić na konferenciji za novinare Županijskog stožera Civilne zaštite. Istaknuo je kako je od početka cijepljenja, 27. prosinca, prošle godine do danas u Županiju stiglo 32.746 doza svih cjepiva, koja su registrirana u Hrvatskoj, a ovoga tjedna trebalo bi doći 4.070 doza, od čega najviše 2.300 doza “Moderne” te 1.170 doza “Pfizera”.

Načelnik Hampovčan također je, odgovarajući na upite o početku masovnog cijepljenja, rekao kako će se ovog tjedna formirati tri punkta u Osijeku, gdje će se provesti organizirano cijepljenje. Napomenuo je kako će organizirano cijepljenje vjerojatno početi u četvrtak, s obzirom na to da cjepivo u županije dolazi srijedom. Slijedeći tjedan ćemo to pokušati napraviti u ostalim gradovima, u kojima imamo domove zdravlja, jer nam je to logistički najzgodnije. Masovno cijepljenje bit će organizirano kada se steknu svi uvjeti, a za to je već određeno 26 punktova kao i 7 mobilnih timova za cijepljenje, pojasnio je Hampovčan.

Na upit novinara kakva je komunikacija Županijskog i Gradskog stožera Civilne zaštite, ako ih načelnik Gradskog stožera javno proziva, odgovorio je da to nije shvatio kao napad na Stožer, već da je to više bilo usmjereno prema Zavodu za javno zdravstvo, ali misli da to nije korektno. “Dogradonačelnik Piližota je smatrao potrebnim da se obrati na takav način, ali mislim da to nije u redu”, ocijenio je.

Od posljedica zaraze koronavirusom u protekla 24 sata umrle su dvije osobe, s područja Osječko-baransjke županije, u dobi od 80 i 89 godina, a potvrđena su 23 nova slučaja zaraze od 186 analiziranih uzoraka. Najviše novopozitivnih osoba, njih devet ima prebivalište na području Osijeka, po dvije su iz Kneževih Vinograda, Našica i Donjeg Miholjca, dok je u ostalim mjestima potvrđen po jedan slučaj zaraze, rekao je u ponedjeljak načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Ivan Hampovčan na konferenciji za novinare.

Na bolničkom liječenju je 69 osoba oboljelih od koronavirusa, i to 55 u osječkom KBC-u, od kojih je 12 na respiratoru, a u Općoj županijskoj bolnici u Našicama zbrinuto je 14 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 1.610 osoba, a tijekom vikenda policijski službenici obavili su 19 provjera osoba u samoizolaciji, i u dva navrata su utvrđene nepravilnosti, u Našicama i na Graničnom prijelazu Erdut. Obavljeno je 116 nadzora ugostiteljskih objekata, i nisu utvrđene nepravilnosti, dodao je Hampovčan.

Konferencija za medije Nacionalnog stožera

12:40 – Sa sat i 40 minuta zakašnjenja od uobičajenog termina započela je sjednica Nacionalnog stožera civilne zaštite. Primarijus Vera Katalinić Janković pročitala je ranije priopćene podatke o epidemiološkoj situaciji u protekla 24 sata.

Krunoslav Capak govorio je o aktualnoj situaciji. Tjedan dana prije imali smo 150 novooboljeli od 2521 testiranih, a tjedan prije 129 od 2563 testirana. U ovom tjednu imali smo ukupno 9733 novooboljela, a u prošlom 6615. Brojka je za 47 posto veća u ovom tjednu. 14-dnevna incidencija u Hrvatskoj je 399,9. Po stopi 14-dnevne incidencije, Hrvatska je na 9. mjestu, a po stopi smrtnosti na milijun stanovnika je 1447, što nas stavlja na 18. mjesto ljestvice EU. Udio pozitivnih slučajeva u broju testiranja je 10,5 u zadnjih 7 dana je bio 18,5, a u zadnjih 14 dana 16,5 posto. HALMED je zaprimio 2075 sumnji na nuspojave.

Ministar Vili Beroš je ponovio da sami određujemo svoju sudbinu u borbi protiv zaraze te da to stalno treba naglašavati.

Mjere u skladu s razvojem situacije

Davor Božinović je rekao da je bitno napomenuti da su postojeće mjere ozbiljne, a o njihovoj primjeni se može razgovarati. Ne možemo biti zadovoljni situacijom, brojevi rastu. U četvrtak bi trebale stupiti na snagu nove mjere, jer 31.3. istječe aktualna nacionalna mjera. Razmotrit ćemo sve mjere na nacionalnoj razini i donijeti odluku koja će vrijediti do sredine travnja. Stalno ćemo pratiti razvoj epidemije. Ako se pokaže situacija, mjere koje će biti donesene 1.4. moći će se mijenjati i prije 15.4. Moramo konstatirati da u županijskim stožerima imamo šaroliku situaciju. Imamo stožera koji su vrlo aktivni i potpuno posvećeni ostvarenju cilja, a s druge strane taj entuzijazam nije prisutan kod svih.

Ne bismo išli predaleko od onih mjera koje je stožer prihvaćao od drugih stožera, jer bi se moglo dogoditi da se kod njih ranije poprave brojke, pa ne bi bilo oportuno kažnjavati takve stožere. Nije tajna kako se taj virus širi i kako ga se sprječava. Ako se tome posvetimo u potpunosti, onda ćemo imati bolju situaciju. Ako na lokalnoj razini postoji dobra organizacija, može se sačuvati epidemiološka situacija u mjeri u kojoj ne bi bilo fer ili oportuno stanovnicima nekog grada ili otoka nametati strože mjere od kojih sami imaju i za koje su se izborili vlastitom organizacijom.

Prošle godine je bila posebna situacija, jer je bio lockdown, ali sada Nacionalnom stožeru nije došao takav upit, rekao je Božinović o procesiji na Hvaru.

Podržavamo aktivnost lokalnih stožera uključujući prijedloge koji su usvojeni sa strane PGŽ. Mi sve odluke nastojimo i odgovorni smo da ih izbalansiramo. U ovom trenutku su kulturne manifestacije dopuštene u cijeloj Hrvatskoj, zbog toga što to uglavnom nisu manifestacije koje bilježe veći broj posjetitelja. Što se tiče PGŽ, prije svega grada Rijeke, u travnju se finaliziraju manifestacije EPK, po vrlo striktnim epidemiološkim mjerama i uz minimalan broj posjetitelja. Zbog toga je naša procjena uz partnerstvo s Ministarstvom kulture da nema razloga, uz epidemiološke mjere, da ne dovršimo jedan specifičan događaj.

Pojašnjenja oko platforme za cijepljenje

Tanja Bedovec iz Uprave za zdravstvo objasnila je da je svih 86.000 prijavljenih osoba dobilo automatsku poruku da su prijavljeni za cijepljenje putem platforme cijepise.hr. Navela je kako su sva cijepljenja evidentirana u digitalni karton. Ako su u drugoj fazi cijepljenje osobe kod liječnika opće prakse, one se također skidaju iz registra zainteresiranih. Po planu cijepljenja uskoro se očekuje poziv svim građanima starijim od 65 godina te kroničnim bolesnicima koji se nisu cijepili.

Trenutno smo u drugoj fazi cijepljenja u kojoj se cijepe prioritetne skupine. Liječnici obiteljske medicine sami procjenjuju koji su prioriteti te ne procjenjuju ostale koji će se cijepiti u trećoj fazi. Naglašavali smo da liječnici popišu prioritetne skupine prije podizanja platforme. Sami građani su inzistirali da se upišu i na platformu i kod doktora, no kada dobiju termin za cijepljenje kod liječnika oni se brišu s platforme.

Tuirstički djelatnici su prioritet?

Capak je poručio da je najavljeno da će se razgovarati o gospodarskim prioritetima nakon završetka druge faze. Što se tiče turističkih djelatnika, oni će spadati u prioriteta i od ministarstava je zatraženo da napravi popis prioritetnih osoba i po tome će se cijepiti. Tijekom ovog vikenda bilo je nekoliko priloga s osobama zaduženim za cijepljenje. treba malo vremena da se spiskovi i upućivanje doza na teren prilagode. Što se tiče neravnomjerne distribucije cjepiva u Hrvatskoj, imam podatak da je prosjek na 1000 stanovnika 133,6. Iz sporne županije, koja je očito politički djelovala 130,7, Sisačko-moslavačka županija je dobila 147,7 doza. Lista se mijenja, nekad netko dobije više, nekad manje, ali izuzetan je napor HZJZ-a da se svima podjednako raspodijele sva tri cjepiva.

Beroš je rekao da je zadnji put rekao sve što je bilo sporno. Plan i program cijepljenja te građani zahtijevaju konstruktivnu raspravu. dogovor kuću gradi i struka mora naći optimum. Čudi me da su neki koji javno nastupaju, odbili sudjelovati u okviru svojih ustanova kako provesti cijepiti. To je potvrda na zadnji dio pitanja o raspravi s predsjednicom KoHOM-a Natašom Ban Toskić.

Cijepljenje u Srbiji

Točno je da u Zakonu ne stoji da farmaceuti u ljekarnama ne mogu cijepiti, ali je više puta iz Ljekarničke komore poslana inicijativa da se to uvede. Kako naši ljekarnici nisu bili educirani za cijepljenje, uvedena je katedra koja se bavi cijepljenjem i epidemiološkim aspektima. Ja sam pozvan da održim jedno predavanje, ne treba mi taj angažman, jer sam angažiran na 4 sveučilišta, ali htio sam pomoći i ta će se predavanja održati, rekao je Capak.

Za postupke bolnica nisam odgovoran i ne znam zašto je to rečene. Mislio sam da je ta priča gotova, jer sam iz otpusnog pisma pročitao dijagnozu covid-19 i nalaza na SARS-CoV-2 koji je pozitivan. Nemam podataka da vam kažem išta više o tome, ali smo zatražili dokumentaciji i na prošloj smo konferenciji rekli što je bolnica obavila i poslala nama na stožer i tu nismo ništa mijenjali. Ako netko smatra da se trebam ispričati, ja ću se ispričati, ali ne znam zašto i kome to koristi, jer nisam nigdje pogriješio, osvrnuo se Capak na smrt 12-godišnjeg djeteta u Splitu.

Što se tiče priznavanja cijepljenja u zemljama koje nisu u EU, postoji prijedlog EU za Uredbu koja će se baviti priznavanjem potvrda o cijepljenju i testiranju, gdje postoji prijedlog da će zemlje o tome odlučivati same ako će osigurati interoperabilnost i autentifikaciju. Za EU će to biti riješeno posebnom bazom podataka u kojoj treće zemlje neće moći upisiviati podatke. Postoji mogućnost da se na tom planu nešto promijeni, zasad je sigurno da će se priznavati potvrde bazirane na Europskoj legislativi, a ovo ostalo je upitno dok se ne omoguće tehnički uvjeti za autentifikaciju. Ne osjećam da sam podbacio oko cijepljenja, pojasnio je Capak. Mi ćemo cijepiti sve naše građane, ali oni koji su se cijepili u trećim zemljama trebali bi imati potvrdu kojim cjepivom i kada su se cijepili, a cijepit ćemo po prioritetnim skupinama.

Naša uputa je izmijenjena jer smo stavili da je izuzetak od karantene zbog kontakta s oboljelih pomaknuta s 3 na 6 mjeseci. U tijeku su izmjene i dopune odluke o prelasku granica i on će ići u istom smjeru kao i uputa HZJZ-a, poručio je Capak, a Božinović je rekao da će nova odluka o prelasku granice vrijediti od 1. travnja te da će uključivati i neke preporuke EU.

Dolazi 500.000 doza u travnju

Postoje samotestovi koje ljudi mogu sami raditi uzimanjem brisova iz sline i nosa. Imali smo nekoliko testova na validaciji, ali one još nisu gotove. Rado bismo imali takve testove, ako su oni pouzdani. EU ima dokumente o time testovima i nadam se da će netko takve testove prijaviti i kod nas. Potreba je preporuka HALMED-a o učinkovitosti i o tome da su sigurni za upotrebu. Takvi su testovi niže pouzdanosti od testova koje sada imamo na raspolaganju.

Ukupno dosad je u Hrvatskoj zabilježeno 15 osoba kod kojih je sekvencioniran južnoafrički soj. Od 564 rezultata od prve polovice ožujka ima 4 slučaja južnoafričkog soja, a britanski soj dominira oko 80 posto. Alemka Markotić je rekla da su se sojevi počeli širiti u općoj populaciji, ali da za neke nema podataka otkuda su došli.

Registracija cjepiva pri EMA-i pruža određenu sigurnost u učinkovitost i pouzdanost cjepiva, zbog čega su ovakvi postupci EU i zemalja članica prema drugim cjepivima. Ja sam uvjeren da su ta cjepiva u redu, ali i kao druga vektorska cjepiva, no da bi se neko cjepivo proglasilo učinkovitim, trebalo je ostvariti dobru kliničku i proizvodnu praksu; na koliko je ljudi provedeno istraživanje i je li u proizvodnji ostvareno da svaki mililitar pruža jednaku učinkovitost. Ne bi h preporučio cijepljenje ruskim i kineskim cjepivima dok ih EMA ne prizna. Za cjepiva koja se koriste u EU jamčimo jer su ona testirana u najboljim europskim laboratorijima, dok za ostale nam takvih jamstava. U travnju nam dolazi oko 500.000 doza, a samo ovaj tjedan oko 121.000, što znači da ćemo ubrzati cijepljenje te da ćemo uskoro krenuti s trećom fazom cijepljenja i gospodarskim prioritetima. nadam se da ćemo s akceleracijskim dozama uspjeti postići naš cilj da do ljeta cijepimo 50 posto populacije, zaključio je Capak konferenciju za medije.

Slovenija: raste broj hospitaliziranih, zatvaranje od četvrtka ‘neizbježno’

12:39 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 287 slučajeva zaraze koronavirusom, što je manje nego prethodni dan, ali je broj hospitaliziranih znatno povećan, a epidemiolozi u ponedjeljak tvrde da je novo 11-odnevno zatvaranje, koje počinje u četvrtak, bilo neizbježno kako bi se “presjekao” treći val epidemije.

Sa smanjenim opsegom testiranja i 1174 PCR testa otkriveno je 287 zaraza uz 16,2 posto pozitivnih nalaza, dok je u bolnicama trenutno 526 covid pacijenata, 27 više nego u nedjelju, a od toga na intenzivnim odjelima njih 111, objavila je u ponedjeljak vlada. Sedmodnevni prosjek novih zaraza konstantno raste zadnja dva tjedna i iznosi već 949, a u porastu je i broj aktivnih slučajeva i sada je njih 12.424. Sa šest preminulih, koliko ih je bilo u nedjelju, broj smrtnih slučajeva od Covida-19 povećao se na 4024, a do sada je protiv Covida-19 cijepljeno 191.217 ljudi, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Od danas je u Sloveniju iz država u “crvenoj” fazi epidemije moguće ući samo uz negativan PCR test, a u četvrtak odlukom vlade stupa na snagu 11-dnevno zatvaranje. Kako je za Slovensku televiziju izjavila infektologinja Bojana Beović, takva je odluka donesena kako bi se smanjio broj novih zaraza u jakom trećem valu epidemije, a u međuvremenu pokušalo cijepiti što više ljudi. Riječ je o zatvaranju u razdoblju dvije inkubacijske faze virusa i nadamo se da će to biti dovoljno da “presiječemo” ovaj val, kazala je Beović.

Mjere koje stupaju na snagu u četvrtak među ostalim zabranjuju kretanje izvan statističkih regija, zabranu odlaska u države na “crvenoj” listi, s izuzetkom onih koji su cijepljeni ili preboljeli Covid-19, obrazovne aktivnosti bit će on-line, a ukida se rad najvećeg dijela uslužnih djelatnosti. Poduzećima i ustanovama preporučeno je da u tom razdoblju rad omoguće rad na daljinu ili da radnici koriste godišnje odmore, a zabranjena su i druženja, osim na uskrsnu nedjelju kad će se smjeti okupljati članovi dvaju domaćinstava do šest članova s djecom. Maske će biti obvezne i na otvorenim prostorima.

Po riječima čelnice vladinog stručnog savjeta za covid-19 epidemiologinje Mateje Logar, vlada je odluku o zatvaranju donijela kao neophodnu u ovoj situaciji, premda je to učinila nakon temeljitog promišljanja i svjesna kako u javnosti neće biti dočekana s mnogo razumijevanja. Ustanovili smo da je to jedini način da smanjimo sve veći pritisak na bolnice i ograničimo rast novozaraženih. Da to nismo učinili, situacija bi kroz 10-14 dana bila mnogo gora i trebali bismo bitno strože restrikcije od ovih i s upitnijim rezultatom, rekla je.

Kako je pojasnila, ovakav rast epidemije i ulazak u treći val početkom ožujka epidemiolozi nisu očekivali i računalo se na popuštanje mjera. Situaciju je promijenila sve veća raširenost “britanske” varijante virusa zbog koje je broj hospitalizacije počeo rasti, a epidemiološka situacija u cjelini se pogoršavati, s time da je u bolnicama sve više mlađih pacijenata s težim tijekom bolesti.

Kazneno prijavljeni zbog krivotvorenih nalaza PCR testova

12:38 – Istarska policija kazneno je prijavila dvije osobe koje su zatečene na graničnim prijelazima Plovanija i Kaštel s krivotvorenim nalazima PCR testova, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija. Prema policijskim podacima u subotu oko 10,35 sati na granični prijelaz Plovanija pristigao je automobil “fiat panda”, talijanske registarske oznake, kojim je upravljao 66-godišnji državljanin Srbije, s prebivalištem u Trstu. On je prilikom kontrole policijskim službenicima dao na uvid nalaz PCR testa za kojeg se sumnjalo u njegovu vjerodostojnost.

Provjerom je utvrđeno da je 66-godišnjak od nepoznate osobe kupio krivotvoreni nalaz PCR testa pa će protiv njega zbog krivotvorenja isprave biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, policija je kazneno prijavila muškarca kojem je 3. ožujka oko 11.30 sati na graničnom prijelazu Kaštel određena mjera samoizolacije jer nije posjedovao negativan nalaz PCR testa.

Istoga dana, muškarac je, kako bi mu se ukinula mjera samoizolacije, dostavio policiji nalaz PCR testa za kojeg je provjerom sa zdravstvenom ustanovom utvrđeno da je krivotvoren pa je i protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog krivotvorenja isprave.

Krapinsko-zagorska županija: 23 novozaraženih

12:35 – Na području Krapinsko – zagorske županije evidentirane su 23 nove osobe pozitivne na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Krapina 6, Pregrada 3, Zabok 2, Bedekovčina 3, Gornja Stubica 2, Krapinske Toplice 1, Radoboj 2, Stubičke Toplice 1, Sv. Križ Začretje 3.

Oporavilo se 14 osoba te trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko – zagorske županije iznosi 202. U samoizolaciji se nalazi 701 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 32 pacijenta pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima nema osoba na respiratoru. Nema preminulih novih osoba pozitivnih na koronavirus.

Ličko-senjska županija: 23 novozaraženih, 1 preminula osoba

12:17 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 23 su novooboljele osobe od covida-19, 15 osoba je izliječeno te je jedna osoba preminula. U posljednja 24 sata provedeno je testiranje nad 54 osobe.

7 oboljelih osoba je s područja Gospića, 5 s područja Otočca, 6 s područja Senja, 3 s područja Vrhovina te po jedna s područja Novalje i Lovinca. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Na covid-odjelu OB-a Gospić preminula je jedna ženska osoba (1939.) s područja Gospića. Na liječenju na covid odjelu OB-a Gospić trenutno se nalazi 31 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija: 12 novozaraženih, 1 preminulaosoba

12:15 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8,00 sati, u posljednja 24 sata je 12 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 2 pozitivnih na PCR testiranju, 10 na brzom antigenom testu (5 osoba iz Vinkovaca, 3 iz Vukovara, te po 1 osoba iz Cerića, Lipovca, Nuštra i Ivankova). Preminula je 1 osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 9326, od kojih je 8861 izliječenih, a ukupno je preminulo 200 osoba. Trenutno su u županiji 23 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirana je 61 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 50753. U samoizolaciji na području županije su 1343 osobe.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 2 radnika iz sustava zdravstva (1 liječnik i 1 medicinska sestra/tehničar). U samoizolaciji iz sustava zdravstva su 4 radnika (3 medicinske sestre/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 17 nastavnika i 45 učenika. U samoizolaciji se nalazi 7 nastavnika i 539 učenika.

Osječko-baranjska županija: 23 novozaraženih, 2 preminulih

11:59 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 186 uzoraka od kojih je 23 bilo pozitivno na koronavirus. Devet novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, po dvije su s područja Kneževih Vinograda, Našica i Donjeg Miholjca, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Belog Manastira, Čepina, Darde, Đurđenovca, Erduta, Marijanaca, Petrijevaca i Podgorača.

Na bolničkom liječenju nalazi se 69 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 55 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 12 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 14 pacijenata s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 80 i 89 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.610 osoba.

Virovitičko-podravska županija: 3 novozaraženih

11:57 – U posljednja 24 sata, među 57 testiranih osoba, kod njih troje detektiran je virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Troje novozaraženih dolazi s područja grada Virovitice. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata, dok se jedna osoba nalazi u KBC-u Osijek, na respiratoru.

Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se 3.639 osoba. Nažalost, stotinu i devetero ljudi, preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Brodsko-posavska županija: 21 novozaražena osoba

11:46 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije potvrđen je 21 novi pozitivni nalaz osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): općina Rešetari (5), grad Nova Gradiška (4), grad Slavonski Brod (3), općina Sibinj (2) te općine Cernik, Klakar, Podcrkavlje, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje (po 1).

Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 9.029, oporavilo su se 8.655 osoba, dok je broj aktivnih slučajeva smanjen sa 205 na 204. Trenutna 7-dnevna incidencija u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 143, dok trenutna 14-dnevna incidencija iznosi 264.

U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19. Hospitalizirano je ukupno 39 osoba (2 osobe više nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 24 osobe, a u novogradiškoj bolnici 15 osoba. Tri hospitalizirane osobe su na respiratoru (isto kao i prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 698 osoba (60 osoba manje nego prethodni dan).

Grad Zagreb: 59 novozaraženih

11:44 – Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 59, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih još nismo primili. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ “Dr. Andrija Štampar” obavljeno je 670 testiranja na SARS-CoV-2 i 44 su nalaza bila pozitivna. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 181 novooboljelu osobu, a mjera samoizolacije izrečena je za 677 osoba.

Od 181 obrađene pozitivne osobe: 64 su za sada negativne epidemiološke anamneze, a 96 osoba su kontakti COVID + osoba. Obrada za 19 osoba je još u tijeku, a jedna je osoba doputovala iz Ukrajine. Jedna je osoba djelatnik/ korisnik doma za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi. U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata dijagnosticirane su dvije novooboljele korisnice i jedna djelatnica.

Tijekom proteklog dana zbog pozitivnog nalaza testa na SARS-CoV-2 kod osam učenika osnovnih te 12 učenika srednjih škola, izrečena je mjera samoizolacije za 173 učenika osnovnih i 216 učenika srednjih škola.

Šibensko-kninska županija: 19 novozaraženih

11:44 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 19 osoba je oboljelo od COVID-19 infekcije. Trenutno je 418 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječe se 34 osobe, od kojih su četiri osobe na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi jedna osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 1350 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 35 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

U proteklom tjednu, od 22. do 28. ožujka 2021., ukupno su oboljele 604 osobe: 398 osoba s područja Šibenika, 31 osoba s područja Skradina, 30 osoba s područja Vodica, 28 osoba s područja Drniša, 27 osoba s područja Knina, po 13 osoba s područja Primoštena i Bilica, 9 osoba s područja Tribunja, 7 s područja Pirovca, 6 s područja Unešića, po 4 osobe s područja Murtera i Tisnog, 3 osobe su s područja Rogoznice, po 2 osobe s područja Promine, Ružića i Kistanja, jedna osoba s područja Ervenika te 24 osobe koje borave na području naše županije, a prebivalište im je drugdje.

Splitsko-dalmatinska županija: 17 novozaraženih

11:43 – Od ukupno 79 obrađenih testova danas je 17 novoboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju i to iz Splita 8, Kaštela 1, Solina 3, Dugopolja 1, Klisa 1, Lećevice 1, Marine 1 i Muća 1 osoba. Od ukupnog broja novooboljelih 11 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju.

Ukupno 2127 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 155 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 22 osobe nalaze na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata nema preminulih osoba.

WHO: Virus vjerojatno prešao na ljude sa šišmiša preko neke životinje

11:15 – Međunarodna ekspertna misija, koja je boravila u Wuhanu, zaključila je da je vrlo vjerojatno da je uzročnik covida-19 prešao sa šišmiša na ljude preko neke druge životinje, istodobno gotovo potpuno isključujući mogućnost da je virus “pobjegao” iz nekog laboratorija. Stručni tim je tezu o “posrednom domaćinu” virusa ocijenio “vjerojatnom do vrlo vjerojatnom” dok je za tezu o “bijegu” virusa iz nekog laboratorija napisao da je “iznimno malo vjerojatan” u dugoočekivanom izvješću tima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) čiji je primjerak pribavila francuska novinska agencija Afp prije službene objave.

Izvješće međunarodne misije u Wuhan s velikim je interesom iščekivano od odlaska tima iz Kine prije više od mjesec dana. Odgode u objavi zaključaka tima, izrađenih u suradnji s kineskom stranom, pripisane su problemima u koordinaciji i prijevodu dok se u pozadini odvijao diplomatski rat oko sadržaja toga izvješća. Na konferenciji za novinare u Wuhanu 9. veljače, na kraju boravka međunarodnih stručnjaka u Kini, članovi toga tima i predstavnici kineske strane jasno su rekli da ne mogu još izvući nikakve čvrste zaključke. No tada su rekli da su radili na rangiranju brojnih teza prema njihovoj vjerojatnosti.

Stručnjaci vjeruju da je virus SARS-CoV-2, koji izaziva bolest covid-19, potekao od šišmiša. Jedna od analiziranih mogućnosti bila je da je virus izravno prešao sa šišmiša na čovjeka. Prema konačnom izvješću stručnog tima ta je mogućnost “moguća do vjerojatna”. Prema stručnom timu od tog scenarija vjerojatnije je da je virus sa šišmiša prešao na neku drugu životonju koja je potom zarazila ljude.

“Iako su najsrodniji virusi pronađeni kod šišmiša, procjenjuje se da je evolucijski razmak između tih virusa i virusa SARS-CoV-2 nekoliko desetljeća, što upućuje na nedostajuću kariku”, navodi se u izvješću. “Scenarij posrednog domaćina smatramo vjerojatnim do vrlo vjerojatnim”, navodi se, ali se pri tom ne objašnjava koja bi to životinja mogla imatu ulogu u prenošenju virusa sa šišmiša na čovjeka.

Izviješće nije isključilo zaleđenu hranu kao put prijenosa virusa, a radi se o omiljenoj tezi Pekinga, jer se čini da virus može preživjeti temperature ispod ništice. “Unos putem hladnih/prehrambenih kanala smatra se mogućim”, piše u izvješću.

Na kraju izvješće je analiziralo i ideju ‘bijega’ virusa iz nekog laboratorija, primjerice iz Instituta za virologiju u Wuhanu, što je teorija koju je zastupao bivši američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija. U izviješću se navodi da nema nijednog zapisa o postojanju nekog virusa sličnog virusu SARS-CoV-2 u bilo kojem laboratoriju prije prosnca 2019. i ističe da su u laboratorijima u Wuhanu na snazi visoki sigurnosni standardi. “Laboratorij kao izvor pandemije smatra se iznimno malo vjerojatnim”, piše u izvješću.

Odgođena Procesija Za Križen na Hvaru

11:14 – Prošle godine je Nacionalni Stožer civilne zaštite, unatoč lockdownu u zemlji, dopustio održavanje Procesije Za Križen, jedinstvenog izraza pučke pobožnosti stanovnika središnjeg dijela otoka Hvara. Čini se da je svoje mišljenje Stožer ove godine promijenio.

Hrvatski znanstvenik razvio jeftin i brz serološki test

11:13 – Tim hrvatskog znanstvenika Igora Štagljara sa Sveučilišta u Torontu razvio je novi i jeftiniji brzi serološki test na antitijela protiv koronavirusa. Test imena SATiN će, prema Štagljarovim riječima, moći brzo, točno i uz minimalne troškove pratiti razinu antitijela u krvi cijepljenih osoba. Cilj je tako držati kontrolu nad pandemijom sve do uspostavljanja kolektivnog imuniteta cijepljenje veće dijela čovječanstva.

Na tržištu se trenutno nalazi dvadesetak različitih odobrenih seroloških testova koji detektiraju antitijela na koronavirus, no SATiN može, pojašnjava Štagljar, u manje od sat vremena iz jedne kapljice krvi detektirati ima li antitijela i koliko. Standardno testiranje traje oko šest sati i mnogo je skuplje. Naime, SATiN u prosjeku košta svega dva američka dolara, dok ostali testovi na tržištu stoje i do 25 dolara.

Imamo 300 novozaraženih i 18 preminulih

11:05 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 300 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9290. Među njima je 1247 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 126 pacijenata. Preminulo je 18 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 267.522 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5911 preminulo, ukupno se oporavila 252.321 osoba od toga 1084 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 29.191 osoba.

Do danas je ukupno testirano 1.530.168 osoba, od toga 2848 u posljednja 24 sata. Ukupno je do danas cijepljeno 348.648 osoba, od kojih je 266.900 cijepljeno s jednom dozom, dok je 81.748 osoba cijepljeno s dvije doze. Ukupno je do danas utrošeno 430.396 doza cjepiva.

Stožer PGŽ: ‘Od sljedećeg mjeseca znatno povećavamo dinamiku cijepljenja!’

11:02 – Danas se na konferenciji Stožera Primorsko-goranske županije, između ostalog, raspravljalo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Župan Zlatko Komadina se dotaknuo proračuna te podjele sredstava zdravstvenim ustanovama kako bi se omogućila likvidnost i smanjila šteta pandemija. Podsjetio je i na aktualne mjere te važnost njihova pridržavanja.

Dobrica Rončević, glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, je izjavio kako je država uspjela naručiti velike količine Pfizer cjepiva tako da će se već početkom sljedećeg mjeseca znatno povećati tjedna dinamika cijepljenja, javlja Riportal. Država je poslala cjepiva kao kompenzaciju za razdoblje u kojem je cjepiva nedostajalo. Rončević vjeruje da će procijepljivanjem građana napokon stati na kraj trendu porasta koje županija bilježi u posljednje vrijeme, ali i da će uspješno otvoriti turističku sezonu.

Karlovačka županija: 26 novozaraženih, 2 preminulih

10:36 – U Karlovačkoj županiji je 26 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+antigensko testiranje), preminule su dvije osobe.

U bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je 67 COVID pozitivnih pacijenata. Na respiratoru se nalazi šest COVID pozitivnih pacijenata. U posljednja 24 sata preminule su 2 COVID pozitivne osobe – dvije muške osobe starije životne dobi, 1935. i 1947. godište.

Zagrebačka županija: 37 novozaraženih

10:35 – U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 37 novooboljelih osoba od covida-19, priopćio je u ponedjeljak stožer civilne zaštite te županije. Po devet novoboljelih osoba evidentirano je u Jastrebarskom i Velikoj Gorici, pet u Brdovcu, tri u Dugom Selu. Po dvije noooboljele osobe su u Samoboru, Zaprešiću i Svetom Ivanu Zelini, a po jedna novooboljela osoba je u Svetoj Nedelji, Bistri, Krašiću, Križu i Brckovljanima. Ozdravilo je 69 osoba.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do danas do 10 sati evidentirano je 21.494 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 20.574 osoba, a 73 osobe su preminule. Trenutno je aktivno 847 slučajeva.

Mjera samoizolacije izrečena je učenicima dva razreda. Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja.

Primorsko-goranska županija: 34 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:29 – U Primorsko-goranskoj županiji su 34 novooboljele te 255 ozdravljenih osoba. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti je 2508. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 162 uzorka u hitnoći.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalazi 108 pacijenata, od toga je na respiratoru 11 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana je u KBC-u nažalost preminula jedna osoba od COVID-19 bolesti.

Engleska ublažila mjere, no Johnson upozorava na oprez

10:27 – Stroge mjere zatvaranja u Engleskoj ukinute su u ponedjeljak i stanovnicima je sada dopušteno sastajati se vani u skupinama od šest osoba prvi put u gotovo tri mjeseca, iako je premijer Boris Johnson upozorio na oprez zbog porasta broja slučajeva koronavirusa u Europi. Johnson, koji je 4. siječnja uveo treće nacionalno zatvaranje, rekao je da planira ukidati ograničenja “oprezno i nepovratno” uz pomoć brzog procjepljivanja stanovništva protiv covida-19.

To je u suprotnosti sa situacijom u većem dijelu Europe, gdje se zemlje, među kojima Njemačka i Francuska, nose s trećim valom zaraze covidom-19 i hospitalizacijama. Johnson je također upozorio da varijante koronavirusa predstavljaju rizik za britansko procjepljivanje, koje je četvrto najbrže na svijetu nakon Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Čilea.

“Moramo ostati oprezni dok slučajevi zaraze rastu diljem Europe a nove varijante prijete našem procjepljivanju”, rekao je Johnson. “Unatoč današnjim ublažavanju (mjera) svi se moraju i dalje pridržavati pravila, sjetiti se ruku, lica i distance, te se na poziv javiti na ciljepljenje.”

Od ponedjeljka se u Engleskoj može sastajati vani do šest osoba, ili dva kućanstva, dok se sportski centri na otvorenom, poput bazena, teniskih i košarkaških terena, mogu koristiti uz održavanje distance. No značajnije promjene, uključujući i ponovno otvaranje neesencijalnih trgovina i terasa ugostiteljskih objekata, neće se dogoditi barem do 12. travnja, dok će zatvorena mjesta za zabavu ostati zatvorena najmanje do 17. svibnja.

S relativno strogim pravilima još uvijek na snazi, nova javna informativna kampanja koja govori kako svjež zrak smanjuje rizik od prijenosa virusa počinje u ponedjeljak u sklopu napora da se podsjeti ljude da se ne druže u zatvorenim prostorima. “Postoje jasni dokazi da su otvoreni prostori sigurniji od zatvorenih. Važno je ovo zapamtiti dok demo prema drugoj fazi”, rekao je glavni engleski liječnik Chris Whitty.

Pet puta po 8000 kuna kazne platili zbog kršenja samoizolacije

10:26 – Policija je u Ličko-senjskoj županiji ovog vikenda u kršenju samoizolacije uhvatila pet osoba, trojicu Hrvata i dvojicu Austrijanaca, te naplatila pet puta po osam tisuća kuna kazne i od svakog još po 500 kuna za troškova prekršajnog postupka.

Dvojica muškaraca su u prekršaju uhvaćeni ni više ni manje nego u policiji, rekla je u ponedjeljak Hini glasnogovornica ličko-senjske Policijske uprave Maja Brozičević. Otočanin (52) je došao na šalter Policijske postaje u Otočcu, a Koreničanin (43) na šalter Policijske postaje u Korenici.

“Umjesto da obave upravne poslove zbog kojih su došli, protiv njih je pokrenut prekršajni postupak i naplaćene kazne”, rekla je Brozičević.

Na području Donjeg Lapca policijski službenici zaustavili su osobni automobil austrijske registracijske oznake te utvrdili da se dvojica austrijskih državljana 54-godišnjak i 61-godišnjak ne pridržavaju izrečene sigurnosne mjere samoizolacije. Na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo je na izlazu iz Hrvatske zatečen 45-godišnji hrvatski državljanin koji se također nije pridržavao izrečene mjere samoizolacije, te je i njemu predan prekršajni nalog.

Koprivničko-križevačka županija: 2 novozaraženih

10:18 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđena dva nova slučaja bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 43 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 16 osoba. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 6279 osoba.

Neslužbeno: Danas imamo oko 300 novozaraženih

10:16 – Kako neslužbeno doznaje Index, u protekla 24 sata na oko 2800 testiranih uzoraka u Hrvatskoj zabilježeno je oko 300 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Maduro: ‘Venezuela bi mogla cjepivo platiti naftom’

10:15 – Nicolas Maduro, venezuelanski predsjednik, otvorio je mogućnost plaćanja cjepiva protiv koronavirusa izvozom nafte u zemlje koje proizvode ta cjepiva. “Venezuela ima naftne tankere i kupce svoje nafte. Izdvojit ćemo dio svoje proizvodnje kako bismo osigurali opskrbu cjepivima koja su nam potrebna. Nafta u zamjenu za cjepiva”, rekao je Maduro u nedjelju na TV kanalu Venezolana de Television.

Prema službenim podacima, broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Venezueli veći je od 156 tisuća, a umrlo je 1555 ljudi. Prošli tjedan je potpredsjednica Delsi Rodriguez rekla da Venezuela u stranim bankama ima oko sedam milijardi dolara, a dio se planira utrošiti na kupnju cjepiva. Prema njezinim riječima, kao odgovor na zahtjeve za povlačenje novca banke država koje su priznale oporbenog čelnika Juana Guaida kao predsjednika parlamenta, rekle su da ne mogu obavljati transakcije na temelju “vladinih uputa”.

Politička situacija u Venezueli zakomplicirala se nakon što se Guaidó, čije je imenovanje za predsjednika parlamenta poništio Vrhovni sud, u siječnju 2019. godine proglasio vršiteljem dužnosti predsjednika. Sjedinjene Države priznale su ga kao privremenog čelnika države, a pridružile su mu se zemlje Lima grupe (s izuzetkom Meksika), Organizacija američkih država i većina članica Europske unije. Maduro je to nazvao pokušajem puča.

Međimurska županija: 1 novozaražena osoba

10:13 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata, na 20 obrađenih uzoraka evidentiran je 1 pozitivan nalaz na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 16 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 225. Brzim Ag testovima evidentirano je 7 pozitivnih pacijenata na SARS-CoV-2, dok je iz drugih županija javljeno o 2 pozitivna nalaza osoba s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji.

Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 46 383 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 36 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirana su 3 pacijenta, nema otpuštenih pacijenata, a 1 pacijent je na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas u Međimurskoj županiji ukupno bilježimo 12 273 oboljelih, a ukupno se oporavilo 11 797 osoba.

Dubrovačko-neretvanska županija: 6 novozaraženih, 4 preminulih

10:12 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je šest novih slučajeva zaraze koronavirusom (pet utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o tri osobe iz Župe dubrovačke, dvije osobe iz Metkovića te jednoj osobi iz Konavala. Ukupno je zaraženo pet muških i jedna ženska osoba, a jedna ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Preminule su četiri osobe iz Dubrovnika; 3 muške osobe (rođ. 1931., 1937., 1938.) i jedna ženska osoba (rođ. 1938.). Izliječeno je 27 osoba: 12 iz Dubrovnika, šest iz Metkovića, pet iz Konavala, tri iz Župe dubrovačke te jedna iz Kule Norinske.

U posljednja 24 sata obrađen je 41 uzorak, a od početka pandemije analizirano je ukupno 53 208 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirane su 64 osobe pozitivne na koronavirus. Sedam pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su šest na invazivnoj, a jedan na neinvazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1322 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježena su četiri kršenja mjere samoizolacije (sva četiri na granici).

Varaždinska županija: 41 novozaražena, 1 preminula osoba

10:07 – U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentiran 41 novi slučaj zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 269, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 474.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 80 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 40 smješteno na lokaciji u Varaždinu, a 40 osoba je u Klenovniku. U jedinici intenzivnog liječenja nalazi se 9 osoba, od kojih je 8 na respiratoru, a posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na COVID-19.

Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 321 uzorak, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 22 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 13 posto. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 16.364 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 506.

Istarska županija: 3 novozaraženih, 2 preminulih

9:49 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 75 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 3 novozaražene osobe. Kod 2 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba.

Izliječeno je 13 osoba. Trenutno je 96 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1903 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 64 osobe, a 6 osoba se nalazi u respiracijskom centru.

Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminule su dvije COVID-19 pozitivne osobe (1930. i 1931. godište) s pridruženim kroničnim bolestima. U Istri je cijepljeno 19.096 osoba, od toga 4654 osobe s dvije doze cjepiva. Na cijepne punktove, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ovaj tjedan će biti upućeno 4210 doza.

Zadarska županija: 59 novozaraženih

9:39 – Na području Zadarske županije 59 je novozaraženih osoba koronavirusom. Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 201 uzorak, a pod aktivnim nadzorom je 1934 stanovnika.

U Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 50 bolesnika od kojih je troje na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju je 13 pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Dr. Krolo: ‘Lockdowna neće biti’

9:29 – EU se uoči Uskrsa ponovno zatvara to je posve izvjesno. Slovenci su treći put proglasili potpuno zaključavanje, trgovina, škola, maske se nose i na otvorenom. Nijemci samo usklađuju nijanse hoće li uvesti i noćni policijski sat ali spominju i “super mutirajući mutant virusa” koji se može nositi i s cjepivima. Na pitanje očekuje li potpuni lockdown Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore rekla je u Studiju 4 HRT-a da se nada da do toga neće doći bez obzira na to što su zemlje u okruženju to najavile.

“Istina je da je došlo do porasta zaraženih, hospitaliziranih i onih na respiratorima, ali to nije onaj broj koji je bio 11. mjesecu prošle godine”, ustvrdila je Krolo.

Neke županije prednjače po broju zaraženih, tvrdi Krolo i dodaje da smo djelomično zaštićeni tako što je dio građana prebolio zarazu, a cijepljenje treba omogućiti da se što manje ljudi razboli.

“Otvoreni prostori bi trebali smanjiti širenje virusa, ali okupljanje ljudi to omogućava. Godinu dana ovakvog režima izaziva otpor, a osobito se to vidi kod mladih, cijepljenje će pomoći da se i ova epidemija suzbije. Ovakav virus nikada nismo imali pa smo se nadali da će biti slično gripi, ali nije, ne smeta mu ni hladnoća ni toplina. Znamo, dodaje, da zatvaranja izazivaju negativne reakcije i nije laka odluka kakve mjere treba donijeti. To su nepopularne mjere, ljudi su iscrpljeni i ekonomski i psihički”, zaključila je zamjenica predsjednika HLK.

Oko nepovjerenja prema cjepivu AstraZeneca kaže da je štetno, kao i plašenje ljudi sa super-mutantima virusa. Istaknula je da u domaćem zdravstvenom sustavu nedostaje bolje organizacije, a sustav nagrađivanja covid-osoblja smatra nedovoljnim.

Prije godinu dana otkriven prvi slučaj zaraze u Virovitičko-podravskoj županiji

8:57 – Prije točno godinu dana, na današnji dan, 29. ožujka 2020. godine, na području Virovitičko-podravske županije, detektiran je prvi slučaj koronavirusa. Vijest je objavljena dan kasnije. Do tada, Virovitičko-podravska županija je bila posljednja “corona free županija”. Od tada do danas, zabilježeno je 3639 slučajeva. Nažalost, 109 osoba je preminulo od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 4 novozaraženih

8:55 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 4 nova slučaja zaraze koronavirusom – 3 novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, a jedna novozaražena osoba s područja je općine Rovišće.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 19 pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je 9 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 845 osoba.

Krenula online nastava u Zadarskoj županiji; otvorena i covid-ambulanta

8:45 – Prema preporuci Stožera civilne zaštite Zadarske županije od danas, u svim višim razredima osnovnih škola te u srednjim školama na području Zadarske županije, osim završnih razreda, nastava bi se trebala odvijati prema C modelu – na daljinu. Ravnatelji osnovnih škola Stanovi, Šimuna Kožičića Benje, te Zadarski otoci odlučili su da se nastava u njihovim školama ovoga tjedna održi normalno, nakon čega su uskrsni blagdani, a potom i proljetni praznici koji traju do 11. travnja. Za učenike nižih razreda osnovnih škola nastava je odvija po redovitom rasporedu, javlja eZadar.

Od danas je ponovo otvorena ambulanta za uzimanje uzoraka na koronavirus na Ravnicama. Zadarski zavod za javno zdravstvo tako će moći obraditi i do 450 COVID uzoraka dnevno. Na Ravnicama testiranje će se provoditi cijeli tjedan i to u vremenu od 8 do 9 sati te od 13 do 14.

Do kraja travnja dolazi više od 500 tisuća doza AstraZenecina i Pfizerova cjepiva, 40-ak tisuća doza Modernina, a prve isporuke cjepiva Johnson & Johnson očekuju se u drugoj polovici mjeseca.

Mjere u Primorsko-goranskoj županiji: Nacionalni stožer nije zatvorio umjetnost

8:36 – Od danas na snagu stupaju nove mjere u borbi protiv koronavirusa u Primorsko-goranskoj županiji. Nacionalni stožer je prihvatio sve prijedloge Županijskog stožera, osim jednog, javlja N1. Evo obrazloženja mjera i do kada će trajati.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije uvode se nužne epidemiološke mjere koje stupaju na snagu 29. ožujka, a njihovo trajanje se određuje do 12. travnja. Nužne epidemiološke mjere, koje je uveo Stožer civilne zaštite RH su:

zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 15 osoba na jednom mjestu;

na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 8 osoba iz najviše 2 kućanstva;

zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

obustava rada teretana, fitness centara te sportskih i rekreacijskih centara u zatvorenom prostoru;

obustava rada dječjih igraonica i održavanja dječjih radionica;

preporuka pojačanog nadzora pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja, javni prijevoz te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata;

preporuka da se u svim sportskim objektima u kojima su dozvoljena natjecanja i treninzi ne koriste svlačionice.

Iako je Županijski stožer predložio i obustavljanje profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa, kino projekcija i izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima, Nacionalni stožer civilne zaštite to nije odobrio.

Studija: Stopa smrtnosti od covida u Njemačkoj značajno pala tijekom 2020.

8:32 – Stopa smrtnosti od koronavirusne bolesti među pacijentima u njemačkim sveučilišnim bolnicama značajno se smanjila tijekom 2020., pokazala je nova studija. Znanstveni tim sa sveučilišta Erlangen utvrdio je da su poboljšane metode liječenja i nova znanja i iskustva koja su prikupili klinički timovi mogli pridonijeti tom trendu. Analiza pokazuje silazni trend prosječne stope smrtnosti od 20,7 posto između siječnja i travnja prošle godine na 12,7 posto između svibnja i rujna prošle godine. Istraživanje je obuhvatilo 1300 oboljelih od covida-19 u 14 njemačkih sveučilišnih bolnica.

Sveukupno gotovo petina hospitaliziranih pacijenata oboljelih od covida-19 (18,8 posto) umrla je u 14 klinika od siječnja do rujna. Smrtnost za osobe na respiratorima u razdoblju od siječnja do travnja dosegnula je 39,8 posto a u kasnijem razdoblju od svibnja do rujna nešto se smanjila na oko trećinu (33,7 posto).

Njemačka je sada usred teškog trećeg vala epidemije potaknutog uglavnom širenjem zaraznijeg britanskog soja virusa i savezne vlasti i 16 pokrajina suočeni su s odlukama kako ga obuzdati. Sedmodnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika, što je glavni pokazatelj širenja epidemije, porasla je na 129,7 što je značajno iznad praga od 100 koji predviđa uvođenje snažnijih restriktivnih mjera. Institut Robert Koch (RKI) za kontrolu bolesti objavio je u nedjelju da je takva stopa zadnji put zabilježena 19. siječnja i da je novozaraženih u prethodna 24 sata bilo 17.176 osoba, a umrlih u istom razdoblju 90. U ponedjeljak je objavio da je u prethodna 24 sata bilo 9872 novozaraženih, a 43 umrlih od koronavirusne bolesti.

Sisačko-moslavačka županija: 1 novozaražena osoba

8:21 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o osobi s područja grada Gline.

Požeško-slavonska županija: 7 novozaraženih

7:46 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 86 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 69 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 326 osoba, a ukupno je testirano 33849 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 10 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Hrvati odlaze na cijepljenje u Srbiju

7:35 – U Hrvatsku cjepivo stiže na kapaljku. Za razliku od Hrvatske, u susjednoj Srbiji su gužve za cijepljenje. Tisuće stranaca primilo je cjepivo u Srbiji, a među njima i građani Lijepe naše. Zagrepčanka Marija Jukić Zubak prošli mjesec se s prijateljicama prijavila na cijepljenje u Srbiji. Hrvatice su došle na red bez obzira na to što nemaju srpsko državljanstvo.

“Prijavile smo se za Pfizer cjepivo, jer smo imale mogućnost izbora. Međutim zvali su nas da se cijepimo AstraZenecom na što smo mi naravno pristale i jučer smo otišle u Beograd na cijepljenje”, kaže Marija.

Merkel poziva na držanje strožih ograničenja u borbi protiv koronavirusa

7:05 – Njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je u nedjelju od njemačkih saveznih država da se pridržavaju dogovorenog pooštravanja mjera u borbi protiv koronavirusu zbog porasta broja zaraženih. Merkel je u nedjelju navečer rekla da neke države ne slijede tzv. “kočnicu u nuždi”, koju su države pristale pokrenuti nakon određenog broja infekcija.

“Moramo provesti prave mjere s velikom ozbiljnošću. I neke države to čine, druge ne”, rekla je Merkel u intervjuu koji je emitirala njemačka televizija ARD. Pozvala je te države da prokrenu planove za otvaranje i provedbu mjera poput strožih ograničenja socijalnih kontakata, policijskog sata i zahtjeva za rad od kuće.

Njemačka doživljava ozbiljan treći val zaraze koju je pokrenuo britanski soj koronavirusa. No, savezna vlada i 16 država u zemlji sve su više u sukobu oko toga kako to obuzdati. Naime, neke države u kojima je stopa zaraze niža odbijaju povratak u stroži “lockdown”. Državni epidemiološki institut Robert Koch je u nedjelju zabilježio sedmodnevnu incidenciju od 129,7 što je osjetno više nego u petak kada je incidencije još iznosila 119,1.

U Sloveniju mogu ući cijepljeni, ali ovisi kojim cjepivom

Jučer – Naši susjedi Slovenci mijenjaju režim na granici jer u državu mogu ući cijepljeni ljudi, a ovisi i kojim cjepivom. Kako piše Glas Istre, cijepljeni Moderninim cjepivom u Sloveniju može ući 14 dana nakon cijepljenja, dok osobe koje su cijepljene AstraZenecom mogu ući 21 dan nakon prvog cijepljenja. Što se tiče Pfizera, osobe koje su primile to cjepivo mogu u Sloveniju ući 7 dana nakon drugog cijepljenja.

Iz Hrvatske u Sloveniju moguće je i bez testa, no u tom slučaju putnici moraju biti cijepljeni. Naime, susjedi su donijeli odluku kojom se ulazak u zemlju različito tretira s obzirom na to koje su cjepivo ljudi primili. Osobe koje su preboljele Covid mogu prijeći slovensku i hrvatsku granicu uz liječničku potvrdu koja vrijedi šest mjeseci.

Osobe koje su preboljele Covid i cijepljene su ne trebaju imati negativan test, što se odnosi i na hrvatske državljane koji dolaze u Sloveniju poslovno, zbog poslova sigurnosti, civilne zaštite i zdravstva.