HOĆEMO LI USKRS DOČEKATI ZATVORENI? ‘Ako se brojevi povećaju, doći će ponovno do toga, a to nikome nije u interesu’

Jučer je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 150 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 6280

U Hrvatskoj su 1033 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 95

Preminulo je ukupno 5786 osoba

U svijetu je povrđeno 123.875.536 slučajeva zaraze

Oporavilo se 99.808.514, a umrlo 2.728.064

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Rekordan dnevni broj umrlih s covidom u Ukrajini

8:16 – U Ukrajini su u posljednja 24 sata umrle 333 osobe zaražene covidom-19 što je rekordan dnevni broj umrlih s covidom u toj zemlji, objavio je ministar zdravstva Maksim Stepanov u utorak. Raniji najviši broj umrlih u jednom danu bilo je 289, zabilježen 17. ožujka. Ta zemlja od 41 milijun ljudi pogođena je velikim povećanjem slučajeva zaraze koronavirusom posljednjih tjedana, a vlasti smatraju da se radi o trećem valu pandemije. Premijer Denis Stepanov rekao je da je u posljednja 24 sata bilo 11.476 novih slučajeva. Ukrajina od početka pandemije ima preko 1,5 milijuna zaraženih i 30.431 umrlih. Prošli tjedan zabilježen je i najviši broj novozaraženih od studenog, njih 15.850 što je natjeralo Kijev i nekoliko drugih regija da pojačaju mjere zatvaranja. Kritičari smatraju da je do porasta broja oboljelih došlo zbog nedostatka jednoznačnih nacionalnih mjera u zemlji i čestog nepridržavanja mjera fizičke distance i nenošenja maski.

Požeško-slavonska župnija: 93

7:55 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 93 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 77 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 371 osoba, a ukupno je testirano 33126 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 190 uzoraka, od kojih je 9 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Možemo li očekivati nove mjere pred Uskrs?

7:54 – O tome možemo li pred Uskrs očekivati nove, strože protuepidemijske mjere zbog većeg broja zaraženih i tko krši postojeće mjere, u “U mreži Prvog” HRT-a govorili su ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac i Maruša Stamać iz udruge Glas poduzetnika.

Trut je uvodno govorio o nadzoru mjera i inspekcijskom nadzoru tijekom vikenda. “Od određenog otvaranja je izvršeno 60.800 nadzora, to je jedna dosta velika brojka, sagledano je 685 nepravilnosti. Usmeno su izdana 723 upozorenja, temeljem kojih su vlasnici lokala ili objekata odmah to ispravili”, dodao je.

Trut je istaknuo da je utvrđen 341 prekršaj, izdano je 89 prekršajnih naloga, ostale su pisana upozorenja i policija je provela postupak za 6 kaznenih djela. “Svakodnevno imamo oko 1000-1200 nadzora, nastojimo sagledati sve aktivnosti na terenu. Nastoji se stvoriti ozračje gdje oni koji su odgovorni za određene lokalitete i aktivnosti, poštivaju te preporuke”, rekao je Trut.

Što se tiče nepravilnosti, najveća pažnja je stavljena na ugostiteljske objekte i dućane, najveća kršenja su u vidu prepunjenosti objekata i nenošenje maski. Osvrnuo se na sastanak s udrugom ugostitelja, Trut kaže da oni sami traže da inspekcija izlazi na teren i upozorava one koji krše propise, jer time olakšavaju rad. “Sve ovisi kako mi kao društvo funkcioniramo i poštujemo mjere koje su propisane, a one su stručne, iste kao i u drugim zemlja. većina sugrađana ih poštuje”, dodao je.

Dio ugostitelja nije otvorio terase, čak njih 50%, Stamać je rekla da su procijenili da im se to ne isplati jer uz sve mjere ne bi imali dovoljan broj stolova da pokriju troškove rada. “Većina ovi koji su otvorili poštuju mjere, oni su za to da inspektori rade svoj posao jer ako se brojevi povećaju, doći će do ponovnog zatvaranja, a to nikome nije u interesu”, dodala je.

U Istri su brojke dobre, Kozlevac je rekao da je sustav od početka dobro organiziran, imaju ekipu koja zna upravljati krizom, a mjere se donose proaktivno. “Ne trčimo za problemom, mjere donosimo preventivno i to se pokazalo ispravnim”, dodao je.

S druge strane, bez sinergija s građanima, dodao je, bez njihove suradnje i poštivanja mjera, ne bi bilo rezultata. Mjere su, rekao je, postupno popuštali, što se pokazalo dobrim. “Ključno je da kada primijetimo simptome, da se javimo liječniku, tako zaustavljamo kretanje virusa”, dodao je.

Sve se analizira, rekao je Trut, da bi se mogle donijeti dobre i kvalitetne odluke. Objasnio je da iz sustava školstva dolazi veći broj zaraženih, zato je donesena odluka o online nastavi. Inspektora koji idu u nadzor, dodao je, ima oko 120. Osvrnuo se na ulogu COVID redara, rekao je da je njihova uloga upozoravati one koji trebaju nešto mijenjati, a ako to ne učine, prijavljuju ih inspektorima koji izdaju kazne.

Stamać je rekla kako je konobarima i ugostiteljima teško pratiti što se sve događa za kojim stolom, a tu je i osobna odgovornost građana koji često ne reagiraju na zamolbe vlasnika ugostiteljskih objekata. Ugostitelji predlažu da im država u tome pomogne, Trut je rekao da je ideja o COVID redarima došla iz ugostiteljskih krugova, to je bila jedna od mjera koje su se primjenjivale da se ti objekti mogu otvoriti. “Važne su nam konkretne naknade, konkretna obeštećenja da lakše podnesemo ovu situaciju i krizu i da možemo podmiriti svoje obveze”, dodala je Stamać.

Njemačka ograničava javni život tijekom Uskrsa

7:01 – Njemačka savezna i pokrajinske vlade dogovorile su produljenje zaključavanja do 18. travnja, te su pozvale građane da tijekom uskršnjih blagdana pet dana ostanu kod kuće kako bi slomili treći val pandemije koronavirusa, rekla je rano u utorak kancelarka Angela Merkel. Kancelarka je u pregovorima koji su potrajali duboko u noć potaknula čelnike 16 njemačkih država na oštriji stav u borbi protiv pandemije, preokrenuvši planove za postupno otvaranje gospodarstva, dogovoreno ranije ovog mjeseca. “Njemačka je u vrlo ozbiljnoj situaciji s obzirom na širenje inačica virusa i sve veći broj infekcija”, rekla je Merkel na konferenciji za novinare, dodajući da je Njemačka u borbi s vremenom kako bi cijepila svoje stanovništvo.

Njemačka je početkom ožujka počela suzdržano ublažavati ograničenja, ali je širenje zaraznijih inačica virusa izazvalo zabrinutost zbog preopterećenja bolnica. Prema podacima Instituta za infektivne bolesti Robert Koch u ponedjeljak je tjedni broj slučajeva na 100 tisuća stanovnika iznosio 107, što je iznad praga od 100 na kojem jedinice za intenzivnu njegu ostaju bez kapaciteta. Njemački građani bi prema sporazumu trebali ostati kod kuće pet dana, počevši od 1. travnja pri čemu bi u što većoj mjeri trebali izbjegavati fizičke kontakte. No, sporazumom nije predviđeno zatvaranje svih trgovina, uključujući supermarkete, što je tražila Merkel.

Tijekom blagdana bit će, međutim zabranjena velika blagdanska okupljanja koja će biti ograničena na dva domaćinstva ili do pet ljudi, a vlada će od crkava tražiti da uskrsne službe organiziraju virtualno. Najspornije pitanje na sastanku bila su putovanja tijekom uskršnjih praznika, a Merkel je rekla da se ne savjetuju putovanja u inozemstvo. Nijemci, naime mogu slobodno putovati čak i usred pandemije, ali hoteli u toj zemlji ne smiju iznajmljivati ​​sobe turistima, što ostavlja putovanja u inozemstvo kao jedinu mogućnost ljudima koji žele otići na odmor.

Za zrakoplovne tvrtke uvodi se obveza testiranja putnika i članova posada prije polaska u Njemačku, ali Merkel i državni čelnici nisu uspjeli uvesti obveznu karantenu za sve putnike koji se vraćaju s odmora. U Njemačkoj je u ponedjeljak sa 7709 novih slučajeva ukupan broj zaraženih porastao na 2.667,225, dok je broj umrlih porastao za 50 na 74,714. Pregovori savezne i pokrajinskih vlada o daljnjim mjerama u borbi protiv pandemije koronavirusa bili su prekinuti u ponedjeljak navečer šesti sati zbog neslaganja, a sporazum je postignut rano u utorak.