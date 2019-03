MERCEDES U DVORIŠTU, TREĆI AUTO ZA MAMU ŽALAC: U HGK su nam priznali kolika joj je plaća i da ima i službeni auto

Ministrica je rekla da je novi Mercedes za roditelje, ali njezini roditelji već imaju automobil, a mama koristi i službeni auto

Nakon što je u dvorištu obitelji ministrice regionalnog razvoja i fondova EU u Vinkovcima otkriven novi Mercedes E klase, vrijedan 50 tisuća eura, u vlasništvu tvrtke Jolly Autoline, poduzetnika Josipa Stojanovića Jollya, za kojeg Žalac ne krije da su poznanici, a povezuje ih i natječaj za nabavu autobusa splitskog gradskog poduzeća na kojem je Jolly pobijedio, a novac je dijelom povučen iz sredstava EU fondova putem ministarstva koje vodi Žalac, ministrica Žalac je izjavila da se zapravo radi o vozilu koje “rentaju” njezini roditelji.

No, odmah se pojavilo i pitanje kako to da si roditelji ministrice mogu priuštiti tako skupo vozilo. Otac ministrice je već duže godina u mirovini, i to nakon staža u Hrvatskim željeznicama, te se pretpostavlja da nema visoku mirovinu, ali majka ministrice, Vinka Ivanković, zabilježila je karijeru koja joj je donosila unosne poslove: dugo godina je bila stečajna upraviteljica “Županjske banke”, a nakon toga je kratko radila i u vinkovačkoj ekspozituri Hrvatske poštanske banke, da bi potom otišla na sigurnu poziciju predsjednice županijske organizacije HGK za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Plaća 15.200 kuna i službeni auto

S obzirom da pojedini šefovi ogranaka HGK u Hrvatskoj te dužnosti obavljaju volonterski, provjerili smo u centrali HGK kakav je status šefice županijskog ogranka Vinke Ivanković. Ona je stalno zaposlena te prima neto plaću od 15.208,40 kuna. Gospođa Vinka Ivanković koja je, ako je vjerovati ministrici Žalac, odlučila pojačati svoj vozni park i novim Mercedesom, za svoje službene potrebe ima na raspolaganju “vozilo marke Škoda.”

Nakon što je nedavno ministrica Gabrijela Žalac udarila automobilom djevojčicu na izlasku iz dvorišta obiteljske kuće, objavljena je informacija da je vozila automobil Peugeot 308 vinkovačkih registracija za koji je također navedeno da je u vlasništvu majke Vinke Ivanković.

Drugim riječima, nakon tvrdnji ministrice da njezini roditelji “rentaju” a potom će možda kupiti skupocijeni Mercedes, ispada da majka Vinka ima na raspolaganju istodobno čak tri automobila: Peugeot 308, zatim novi Mercedes, a za poslovne potrebe vozi se ionako u “besplatnoj” službenoj dobro opremljenoj Škodi.

Mercedes u dvorištu

Slučaj “Mercedes u dvorištu” tako je usput obasjao reflektorima javnosti još jednu “priču o uspjehu”. HGK vodi poznati HDZ-ovac Luka Burilović i dugi niz godina HGK služi kao utočište za zbrinjavanje odabranih političkih kadrova iz kase koju moraju puniti članarinom poduzetnici iz cijele Hrvatske.

Ministričino olako prebacivanje još jednog automobila u kolekciju automobila kojima evidentno već raspolaže njezina majka doima se kao “zametanje tragova” ili izigravanje instituta imovinske kartice: u imovinskoj kartici obitelj Žalac ima službeno navedeno samo prastaro vozilo za koje jedino nije poznato postoji li uopće više i vozi li ga itko (Mercedes C180, iz 1995. godine, vrijedan 24 tisuće kuna).

Slučaj ministrice Žalac zvuči stoga kao čisto ruganje sustavu. Zapravo poruka: ako se upiše na roditelje toga kao da nema. Za javnost upišite samo krntiju iz 1995., a sve ostalo nek ide na mame, tate ili braću.

