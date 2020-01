‘MENI TO ŽENA RADI, NISAM UPUĆEN…’ Saborski zastupnici i odvajanje otpada: Sramotni odgovori, a ‘pobjednik’ među njima – onaj Steve Culeja

Dok građani trebaju biti ekološki osviješteni, što je i poželjno, dio ministara i saborskih zastupnika nema pojma o odvajanju otpada, a osobito ne za što služi koja vrećica

Građani Zagreba već mjesecima pričaju o vrećicama za odvajanje otpada koje su dobili te o čitavim čitabama kojima im iz Čistoće objašnjavaju koje smeće ide u koju vrećicu. U žutu moraju odvajati plastiku, u smeđu biootpad, a u plavu trebaju “spremati” papir, dok zeleni spremnik služi za bacanje stakla. Dok građani trebaju biti ekološki osviješteni, što je i poželjno, dio ministara i saborskih zastupnika nema pojma o odvajanju otpada, a osobito ne za što služi koja vrećica. Upravo su to saznali novinari RTL-a kada su otišli do Sabora pitati zastupnike recikliraju li i na koji način to rade.

Ministar branitelja Tomo Medved kazao je da odgovorno kod kuće odvaja otpad te dodao “da to njegova žena radi jer njega često nema kod kuće”. Isto tvrdi i predsjednik HSS-a Krešo Beljak, dok saborski zastupnik Ivan Pernar još ima dvojbe. Kaže da papir razdvaja koliko može, no da ne zna gdje s plastikom. Reciklira i Oleg Butković, ministar prometa i infrastrukture. Ministar zdravstva Milan Kujundžić pak navodi da odvaja : “I biološki i plastiku i staklo i papir”.

Koji otpad ide u koju vrećicu?

HDZ-ov zastupnik Miro Kovač na novinarsko pitanje zna li u koju vrećicu ide plastika odgovara: “Vjerujte mi, to smo dobili tek neki dan, obješeno onako na vratima. Supruga to radi, ja još nisam upućen kako”. Pernar je ustvrdio da skuplja različite vrećice i baca u spremnike kao i papir. No, dodatno nije htio komentirati i pojasniti kako razdvaja nego je novinarima RTL-a poručio da “ne budu neozbiljni”.

“Kod nas je narančasta za staklo i metal, a za papir je bijela. Za bio otpad imamo kompostane, ali to ne rade sve, kod mene to radi supruga”, uz smijeh je objasnio Butković. Jedan ministar je pokazao vrlo zavidno znanje u vezi odvajanja te je definitivno zaslužio čistu ekološku peticu. Riječ je o ministru financija Zdravku Mariću koji se prisjetio da mu prvo s vrećicama nije bilo lako: “Kad su smeđe došle, bili smo dosta zbunjeni, nismo znali što je… U smeđu vrećicu ne smiju hrana, kosti … Dosta smo o tome čitali, nije nam bilo jasno, a plastika, metal, staklo, to smo davno apsolvirali (…) Informacija, edukacija, dodatnih pojašnjenja nikad dovoljno. Svaka kampanja, pa evo i vi radite priču, svaki takav pothvat je više nego dobrodošao.”

No, slabije znanje o odvajanju otpada ima Mostovac Nikola Grmoja koji tvrdi da zna da u bio otpad ne smiju neka ulja ili maziva dok nije siguran kada je hrana u pitanju. “U našem gradu imamo smeđe i žute kontejnere. Smeđi je plastika, žuta bio otpad”, kazao je.

Stevu Culeja otvoreno boli briga za ekologiju

Ipak, ima i onih kojima otvoreno do ekologije nije stalo, a pobjednik u toj kategoriji je definitivno HDZ-ov zastupnik Stevo Culej. Novinari su ga morali moliti da s njima podijeli svoje (ne)znanje o recikliranju. Iako su ga molili, ostao je neumoljiv pa je prokomentirao: “Ma baš me briga za ekologiju”. Na novinarsko opetovano pitanje reciklira li, Culej je odgovorio da “on nema veze sa smećem”.

“Ne odvajate otpad?” pitala ga je RTL-ova novinarka na što je Culej odgovorio: “Ne, odvojio sam ga davnih godina”.

Zabrinjavajuće je što neki saborski zastupnici i ministri nemaju pojma o recikliranju i odvajanju otpada u eri kada bi se politika trebala preusmjeriti na ekološke teme. Osim toga, građani koji ne odvajaju mogu “dobiti” po džepu pa su se morali educirati što ide u koju vrećicu, dok neki u Saboru uopće ne žele odvajati.

