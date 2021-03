‘MENI SU SLALI ZAPAKIRANI METAK I POSLALI BOMBU’: Josipović otkrio misli li da je Milanović nacrtao metu na leđima Pupovca

‘Ne mislim da mu je Milanović nacrtao metu na leđima. Meni su slali zapakirani metak, poslali su mi i bombu na početku mandata…’

Komentirajući događanja oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda, bivši predsjednik Republike, Ivo Josipović, rekao je danas za N1 Istaknuo je kako svi, pa i predsjednik Zoran Milanović, moraju prihvatiti odluku Ustavnog suda da je Zakon o sudovima ustavan. “Međutim ovo je za mene otvorilo nekoliko ozbiljnih pitanja. Mislim da je došlo do ozbiljne reinterpretacije ustava i mislim da će s vremenom biti sve više kritičara ove odluke u odnosu na tekst Ustava. Predsjednik Zakon mora poštivati, ali može kritizirati. Osim toga, četiri suca Ustavnog suda smatraju da je odluka neustavna, pa i ja, ali tu je odluka koju moramo poštivati”, kaže Josipović.

Rekao je i da se po izjavama premijer Andreja Plenkovića može zaključiti da Zlata Đurđević neće biti izabrana te da je to šteta. “Žao mi je što premijer ima takav gard i nastup jer Zlata Đurđević nije povrijedila Ustav. Ona je odlična kandidatkinja, vrlo stručna i moralna i mislim da bi njezin izbor značio, da bi to bio tračak nade da će se konačno pravosuđe, koje je ozbiljan teret ovog društva. početi reformirati”, veli.

“Ja razumijem poziciju predsjednika Zorana Milanovića i profesorice Zlate Đurđević koji žele do kraja provesti tu kandidaturu jer i to ima svoju određenu političku i simboličnu vrijednost i očekujem da će predsjednik ostati kod svog prijedloga i da će ga provući kroz novopropisanu formu i mislim da je to dobro jer će neke maske pasti”, govori Josipović.

ZLATA ĐURĐEVIĆ JAVNO DEMANTIRALA SVE OPTUŽBE: ‘Strogo sam se držala Ustava i zakona!’; Dotakla se i Milanovića

PUPOVAC U ‘OTVORENOM’: ‘Ja jesam prljav, vjerojatno zato što sam Srbin. Kao što si Židovi bili prljavi zato što su Židovi!’

Ne želi sudjelovati u svađalačkoj retorici

Josipović smatra kako je šteta da se vladajuća većina koncentrirala na to da se ne izabere kandidatkinju predsjednika Milanovića. “Ne znam ni je li ona prije ovog poznavala Milanovića, dapače bila je vrlo kritična prema nekim potezima njegove vlade”, rekao je i dodao kako u ovakvoj svađalačkoj retorici on ne želi sudjelovati, dok mediji upravo takav oblik rasprave najviše vole.

“Ključ pobune protiv Đurđević nije u njezinoj osobnosti, nije ni procedura sama po sebi, mislim da je riječ o tome da ne žele osobu sa strane koja bi pokušala promijeniti situaciju u pravosuđ”, kaže.

Na kraju se osvrnuo i na šefa SDSS-a Milorada Pupovca koji se zadnjih dana našao na meti kritika predsjednika Milanovića: “Pupovac se nakon toliko godina morao naučiti da je i on podložan kritikama. Ne mislim da mu je Milanović nacrtao metu na leđima. Meni su slali zapakirani metak, poslali su mi i bombu na početku mandata…”, rekao je te istaknuo kako bi opoziv Zorana Milanovića bio kontraproduktivan te da ne vjeruje da premijer uopće može dobiti potrebnu većinu za to.

MILANOVIĆ UMIRE OD SMIJEHA: Razmjena s N1 televizijom: ‘Ja sam agitirao za vas, nisu vas ugasili? Meni su morali spojiti na stablo preko puta…’