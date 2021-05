MENE ŠEF NE VUČE ZA RUČICU, NITI ZA SOBOM VUČEM UHLJEBE: ‘Tuđman je u Zagrebu imao grešaka, ali nikad ne bi postupio kao Plenković’

S Vesnom Škare Ožbolt, nezavisnom kandidatkinjom za mjesto gradonačelnice u Zagrebu, dugogodišnjom političarkom koja prema predizbornim anketama ozbiljno konkurira za drugi krug, razgovarali smo o žestokoj predizbornoj kampanji i njezinoj viziji Zagreba

NET.HR: Vaši protukandidati, posebno Davor Filipović, naglašavali su sumnju da nije jasno tko financira vašu kampanju. Sada su objavljeni preliminarni podaci, i ispada da ste – potrošili manje od Davora Filipovića. Kako vi komentirate ove prve objavljene podatke o financiranju kampanja?

ŠKARE OŽBOLT: Važno je prije svega naglasiti ključnu razliku između mene i ostalih kandidata. Ja nemam iza sebe nikakvu stranku, financiram se isključivo iz donacija. I za razliku od svih drugih kandidata, ja sam u ove izbore uložila svoju vlastitu ušteđevinu, svoje rezerve za “teške dane” – jer vjerujem u sebe, u ono što zastupam. A nitko od mojih protukandidata nije uplatio sam sebi ni kune. Ja bih rekla da je to pokazatelj da nitko od njih baš ne vjeruje u sebe. Ja istinski izgaram za ovo što sada radim, a većina mojih protukandidata ovo sada ipak više ili manje uspješno “odrađuje”. Vidi se da se nisu dali dušom i tijelom.

NET.HR: A što kažete na do sada objavljene financije?

ŠKARE OŽBOLT: Meni se spočitavalo da sam u kampanji već godinu dana. A to uopće nije točno. Počela sam u rujnu prošle godine, s objavom jumbo plakata, “Dolazi nam gradonačelnica”, na pet mjesta. Bilo je to u vrijeme sezone kiselih krastavaca: oglašavanje je bilo jeftino – za jednu poziciju 350 kuna. Ali Davoru Filipoviću je to bilo toliko sumnjivo, i cijelo vrijeme su mu se zbog toga priviđali nekakvi milijuni. Naprosto se radilo o podmetanju. Moj trošak u odnosu, primjerice, na Tomaševića je prilično skroman. On je potrošio ozbiljne novce na Facebook oglašavanje. Ja tih novaca nemam, nemjerljivo manje sam uložila u Facebook oglašavanje, i to su činjenice.

Cijelo vrijeme se pokušavalo stvoriti dojam oko mene da je tu nešto sumnjivo. Da sam “zec iz šešira” Milana Bandića, pa da sam igrač HDZ-a, da sam predstavnik nekakvog krupnog kapitala. A ja sam sada pokazala prave brojke i vidi se da samu sebe financiram, i da je i to moglo biti dovoljno da postanem vidljiva i da me ljudi prihvate kao ozbiljnu kandidatkinju unatoč svim tim podmetanjima. I dok su moje brojke takve kakve jesu, oni koji su sumnjali i podmetali meni, cijelo vrijeme kombiniraju novce iz stranke i kojekakve vidljive i nevidljive izvore – i vidi se da su njihove brojke neuvjerljive.

Ali ne možete vi normalno o tome razgovarati s Davorom Filipovićem. Taj čovjek me uvijek iznova uspijeva zaprepastiti. Evo u sučeljavanju na HTV-u je na konkretno pitanje na koje nije imao odgovora, krenuo govoriti o legendarnom branitelju Blagi Zadri. Pa kako se usuđuje pokušati skrivati iza Blage Zadre. Jadno da jadnije ne može biti…

NET.HR: Odlučili ste se i na tužbu protiv Davora Filipovića?

ŠKARE OŽBOLT: Podnijela sam za privatnu tužbu protiv njega. Ne samo da je izgovarao laži da ću podržati Tomaševića u drugom krugu, nego je plaćao oglase da bi dalje širio tu laž. Prevario se ako je mislio da ću šutke prijeći preko toga. Ne dolazi u obzir. Ja sam od onih koji odmah idu rješavati problem. A podnijeli smo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog anketara koji nazivaju građane i šire laži o meni, da sam prodala Srbima Šarengradsku adu, da sam donosila ovršni zakon… Kakve su to monstruozne laži. Pa ja sam bila ministrica pravosuđa 2005.-2006., i ovakvog ovršnog zakona nije bilo ni u tragovima. Sve mi žele natovariti. Ovo nije politička utakmica ljudi koji su spremni hrabro sučeliti argumente o gradu Zagrebu nego se vodi prljava kampanja iz podzemlja. A iza svega, uvjerena sam, stoji HDZ.

NET.HR: Na temelju čega zaključujete?

ŠKARE OŽBOLT: Prepoznaju se dijelovi rečenica onog što meni Davor Filipović prigovara u javnim nastupima. Sve to nastaje u istoj kuhinji. No, neka pravu istinu utvrdi Državno odvjetništvo. Ne znam hoće li, i kada će, ali ja ću javnost obavještavati o svemu što otkrijem tijekom kampanje.

NET.HR: Otvoren je i vaš lažni Facebook profil, a redakcije medija dobivaju i mailove s nepoznate adrese koja se predstavlja kao vaš “Fun page”. U jednom mailu se detaljno opisuje gdje parkirate kada idete kod frizerke, priložene su i fotografije, optužuje vas se za – nepropisno parkiranje.

ŠKARE OŽBOLT: Pa neka me prate. Ako je najgore što su našli o meni da sam nepropisno parkirala, u redu, sprema sam odgovarati za to. Da, u ovom gradu je veliki problem parkiranje i valjda nema vozača koji nije zaradio koju parkirnu kaznu. Neka ne brinu o meni: podmirit ću kazne za nepropisno parkiranje. Nemam ukradenih novaca, nisam nanijela štete ni državnom proračunu niti ikome u Republici Hrvatskoj, niti sam uletavala u sumnjive projekte. Živim pristojno, uredno, plaćam porez, plaćam svoje zaposlenike, nemam novca na bacanje, sve što imam stekla sam radom.

NET.HR: Jeste li u vrijeme kada ste donijeli odluku o kandidaturi razgovarali s Andrejem Plenkovićem? Je li ikada bila na stolu kombinacija da vas podrži HDZ?

ŠKARE OŽBOLT: Ne, ni o kandidaturi niti o mogućoj podršci nisam razgovarala s Andrejem Plenkovićem. Razgovarali smo o nekim drugim temama, ali o ovome ne. Nikome se ja ne nudim.

NET.HR: Vi ste devedesetih bili u HDZ-u, visokorangirana dužnosnica, bliska suradnica predsjednika Tuđmana. Kako gledate na današnji HDZ i poteze u Zagrebu, pa i izbor kandidata?

ŠKARE OŽBOLT: HDZ u gradu Zagrebu je jako odsklizao od Tuđmanove politike. Tuđman je imao određenih pogrešaka prema Zagrebu, pri kraju njegove političke sudbine. Bilo je i problema oko Dinama. Ali nikada nije odustao od svog kriterija, a to je da nositelj liste za Zagreb bude predstavnik urbane, civilizirane, građanske opcije. A Davor Filipović ne predstavlja ništa od toga. On predstavlja najniži oblik političke trgovine u Zagrebu. Bila sam i ostala začuđena da je Andrej Plenković izvukao Davora Filipovića. Znam da mu je treći izbor, ali ipak…

Eto, niti listu ne vodi on nego Mislav Herman. I to govori o tome što stranka misli o njemu. No, vidimo da Davora Filipovića ništa od toga ne ometa. On se drži kao piranja u akvariju s ribicama, grize na sve strane, mahnita. Samo zato jer je gladan moći. Ali nije on jedini koji me uspio zaprepastiti na sučeljavanjima…

NET.HR: Ni Jelena Pavičić Vukičević vas ne štedi. Na sučeljavanju na HRT-u vam je predbacila da sada kritizirate Bandića, a da ste “plakali” za njim kada ste se upisivali u knjigu žalosti…

ŠKARE OŽBOLT: Poznajem Jelenu Pavičić Vukičević već dugo, bila mi je simpatična, ali ovo… U ovim izborima Jelena Pavičić Vukičević je pokazala jednu svoju crtu koju nismo poznavali, zlobu, i ta zloba ne silazi s njezina lica. Točno je da ja kritiziram Bandićev rad i ne pada mi na pamet prešućivati što su Bandić i njegov tim, u kojem je ona bila značajna karika, učinili ovom gradu. No, istina je da sam se kao političarka koja ga je poznavala upisala u knjigu žalosti. Bilo je to četiri dana nakon smrti moga oca. Znam da u tom posebno bolnom trenutku nisam izgledala vedro, ali nisam plakala. Bila je to gesta, kondoliranje.

Spuštati mi na ovakav način zbog te geste, zbilja je – nisko. Ali cijeli taj politički nastup Jelene Pavičić Vukičević je gotovo tragičan. Ima za zamjenika čovjeka koji je sav u sudskim procesima, opravdava katastrofalne rezultate dosadašnje vlasti, postala je reprezent svega toga mračnoga što se vrtjelo oko Bandića. Ona je svime time obilježila svoju karijeru zauvijek i ne čudim se da joj je zbog toga izbila i ta zloća.

NET.HR: Vjerujete li onda nakon svega još uvijek u mogućnost “velike koalicije” za Zagreb? Vjerujete li da biste mogli surađivati s Jelenom Pavičić Vukičević, Davorom Filipovićem…i zajedno graditi zajedničku platformu za spas Zagreba?

ŠKARE OŽBOLT: S Davorom Filipovićem – ne. Točka. S Jelenom Pavičić Vukičević – isto ne. Ni s Tomaševićem, ne. Jednostavno, to nije moj svijet. Ali zahvaljujući svojem minulom radu i iskustvu znam da će biti problema s formiranjem gradske skupštine. Trebat ćemo izlaz. Grad Zagreb je potrošio sve vrijeme ovog svijeta. Ako se skupština neće moći sastaviti, nećemo moći raditi. A nedopustivo je da gubimo još nekoliko mjeseci u političkim prepucavanjima i trgovinama. Znajući to, ja sam rekla da ću, ako ću biti gradonačelnica, predložiti da svi izabrani uđu u veliku koaliciju. Da se pokrenemo.

Izdržimo četiri godine, neka svatko stavi svoje projekte na stol, hajmo srediti grad. Ako nam je stalo do grada. Tako je i Franjo Tuđman 1992. godine, kada nam je bilo najteže, skupio sve u vladu nacionalnog jedinstva. Može se to. I takav model može biti pokretač u kriznom trenutku. Zagrebu ne treba ovo prepucavanje, ovo nisko podbadanje i natezanje. Kao nekakva dječurlija. Postavljam se kao osoba s najvećim iskustvom, kao nekakav arbitar i voljela bih da se i tako uspijemo pokrenuti.

NET.HR: Koje probleme u Zagrebu u ovom trenutku smatrate najtežima? Što bi se prioritetno moralo rješavati?

ŠKARE OŽBOLT: Prvo obnova. Osnovati Zavod za obnovu grada od svih postojećih zavoda i ureda i svih gradskih tijela koja su relevantna za obnovu. Da se u jednom zavodu može riješiti sve, od imovinsko-pravnih odnosa do zaštite spomenika. Vidjeti strukturu oštećenih građana, tko je u stanju platiti, a tko uopće ništa ne može platiti. Srušiti oštećene objekte i kuće koje su za rušenje, a još uvijek, ni nakon godinu dana – nisu srušeni. I tako dalje. I sve to spojiti s planiranjem i razvojem grada. Da na kraju obnove grad doista zablista.

Drugi zastrašujući problem grada Zagreba, koji se najhitnije mora početi rješavati, jest smeće. Ništa nije riješeno: dovoljno je izaći na ulicu i vidjeti krcate kante i razbacano smeće. Grad je vidljivo zamazan, zapušten, smrdi… U centru je sve više zapuštenih poslovnih prostora. I to se mora najhitnije riješiti. Zagreb izgleda kao Bronx nekada. A tu ga je dovela dosadašnja gradska vlast, kombinacija HDZ-365.

NET.HR: Što sa svim zaposlenicima u gradskoj upravi? Na sudskim procesima Bandiću slušali smo razgovore o izmišljanju novih radnih mjesta…

ŠKARE OŽBOLT: Ima ureda u kojima ljudi grcaju od posla, nedostaje stručnog kadra. Recimo, Ured za imovinsko-pravne poslove. A s druge strane u Uredu gradonačelnika nakrcana 241 osoba. Moj ured gradonačelnice će imati dvadesetero ljudi.

NET.HR: A što s ostalima?

ŠKARE OŽBOLT: Bit će raspoređeni na druge poslove u skladu s kvalifikacijama. U gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove ima predmeta još iz 1997. koji nisu riješeni. Strašno. Na sve strane je mnogo zaostataka. Puno je neracionalnosti i krajnje je vrijeme da se to sve uredi. Za razliku od Filipovića, ja ne vučem za sobom stranačke uhljebe koje treba zbrinuti, nemam ni šefa koji me vodi za ručicu na predaju liste, mogu misliti svojom glavom i posložiti procese za dobrobit grada.

NET.HR: Većina kandidata za gradonačelnika najavljuje dubinsku analizu poslova iz vremena Milana Bandića. Hoće li i tu biti još posla za DORH?

ŠKARE OŽBOLT: Pogledajmo samo slučaj žičare. Jelena Pavičić Vukičević je slavodobitno izjavila da je žičara – sigurna. Pitala sam nakon toga inženjere, stručnjake, i oni odgovaraju: Ma kakvi! Rješenje nadzornog inženjera je negativno. Tehničko izvješće je negativno. Javno sam tražila Jelenu Pavičić Vukičević da objavi izvješće na temelju kojeg tvrdi da je žičara sigurna, ali nema nikakve objave. Postoji samo njezina riječ, i slika straha u očima kad se vozila u žičari u promotivne svrhe. Njoj, na žalost, sigurnost građana nije na prvom mjestu. Samo joj je slikanje bilo važno. Pogledajmo i radove za produžetak Branimirove. Dva dana smo imali bagere, ali ih više nema. Samo je ostao jumbo plakat kako će izgledati produžetak Branimirove. To je povlačenje građana za nos. To je ruganje građanima.

NET.HR: I, smatrate li da će za to netko trebati odgovarati?

ŠKARE OŽBOLT: Jedno od sučeljavanja sam završila izjavom da će neki možda završiti u zatvoru. Jer ako troškovi oko žičare narastu od 300 do 700 milijuna kuna, za to netko mora odgovarati. Još k tome, to nije konačna cifra. To je prvorazredna pljačka. A što je s donjom postajom žičare? Građevinska čestica uopće nije formirana. Ne možeš upisati objekt donje postaje ako ti nije upisana građevinska čestica. Ne može se dobiti uporabna dozvola. Toliko toga tu ne štima. A takvih slučajeva po Zagrebu ima napretek. I ne dolazi u obzir da se prijeđe preko toga. To sve treba raščistiti, ma koliko to boljelo nekoga. Mora se znati tko je bio upleten u što.

NET.HR: Javljaju li vam se poduzetnici koji bi poslovali s gradom, koji bi se možda nešto već dogovarali unaprijed…

ŠKARE OŽBOLT: A ne. Mene takvi uvijek zaobilaze. Mislim da sam u svom dosadašnjem radu pokazala da nema sa mnom šanse za mutne dealove.

NET.HR: Od prvog dana vaše najave kandidature bilo je mnogo propitivanja o tome tko bi mogli biti vaši glasači. I vi ste dosta na terenu, upoznajete ljude koji vam kažu da će glasati za vas…Kako biste vi sada odgovorili: tko su vaši glasači?

ŠKARE OŽBOLT: Ima ih sa svih strana, mladih i starih, i ljudi iz sveučilišne zajednice i radnika i umirovljenika. Imam i gospodarstvenika, branitelja…Sve strukture društva. Evo, izašla sam i na TikTok. Zato jer mislim da političari moraju biti otvoreni prema svima. I trudim se osobno odgovarati, komunicirati sa svima. I raspravljati i diskutirati. Mene je u ovo povukao onaj šok poslije potresa. Gradska uprava nije funkcionirala, Bandić je izgovarao rečenice koje je bolje zaboraviti, gradska skupština nije sazvana mjesec i pol dana.

Nekoliko dana poslije potresa sam objavila da treba osnovati zavod za obnovu, sve objediniti…i shvatila sam da se želim i ponuditi za gradonačelnicu. Da ne kritiziram sa strane, nego da kažem – evo, ja bih to napravila ovako. Želim preuzeti odgovornost za to. Želim izgarati za ovaj grad, učiniti ga boljim. Ne želim se više živcirati zbog smrada smeća, želim ga maknuti.

NET.HR: Jeste li uzeli nešto glasača HDZ-u?

ŠKARE OŽBOLT: Jesam. Uzela sam. Ljudi me prepoznaju kao osobu koja predstavlja onaj pozitivan dio Tuđmanove politike. Ja nisam od jučer, nosim to iskustvo. Nije ni onda bilo lako, bila sam najmlađa, žena, među savjetnicima. Ali izborila sam se. I ne pada mi na pamet pokleknuti pred novokomponiranim političarima poput Filipovića.

NET.HR: A jeste li uzeli Bandićevoj stranci?

ŠKARE OŽBOLT: Vjerojatno jesam. Onom dijelu kojeg ne zanima lijevo-desno nego praktična pitanja grada. Ja sam umjerena političarka, možda sam ponekad snažna u izjavama, ali realno, ja pripadam građanskom centru. Malo konzervativnija kad su neka državotvorna pitanja u pitanju, malo više liberalna oko ljudskih prava. Ali kod mene je sve uvijek jasno. Ne muljam.

NET.HR: Dio kandidata ipak pokušava ubaciti i ideološke teme…

ŠKARE OŽBOLT: Ja sigurno ne. Zato što asfalt koji treba staviti na cestu nema veze s ideologijom. Svi trebamo jednako vodu, svi jednako trebamo čiste ulice. I točka.

NET.HR: Ako ćete biti izabrani za gradonačelnicu, po čemu biste voljeli da vas pamte?

ŠKARE OŽBOLT: Baš sam danas bila na izložbi Vece Holjevca. I kad sam gledala sve te njegove radove, njegov životni put, voljela bih i ja učiniti nešto na tom tragu. On je otvorio put Novom Zagrebu. Toliko toga velikog… Od devedesetih naovamo nije bilo niti jednog tako strateški velikog projekta u gradu. Mi imamo GUP iz 1971. pa se onda nešto mijenjao… Nemamo ni pristojan GUP. Zagreb kao da je upao u neku rupu u kojoj se koprca.

Imam vrlo konkretna rješenja, i za napuštene poslovne prostore, i za željeznicu, i oživljavanje Gornjeg Grada. Zalažem se za ozelenjivanje grada. Ne znam koliko ćemo toga uspjeti realizirati, jer stanje u kojem je sada grad je zastrašujuće. Ali ako budem u prilici, dat ću sve od sebe. Voljela bih da me poslije pamte kao osobu koja je dala sve od sebe da nam Zagreb zablista, da postane mjesto za sretan život.