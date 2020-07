‘MENE JE MAMA HTJELA POBACITI…’: Žena objasnila zašto je napala Škorinu uzdanicu i dodala: ‘Imamo jedan problem o kojem se ne govori’

‘Naše bake su to radile parnim kupeljima, guščjim perima, krvarile na kuhinjskim stolovima nadriliječnika i to je životna činjenica koju moramo prihvatiti. Dakle, pobačaja je oduvijek bilo i zauvijek će ga biti – na nama je da radimo na tome da se postupak prevenira i pojava destigmatizira’, ističe

Novinarka i aktivistca, Marinella Matejčić hrabro je podijelila osobnu priču i brutalno odgovorila Karolini Vidović Krišto koja je u više navrata najavljivala kako „će se hrvatski narod ustati protiv pobačaja“.

BRUTALNO ‘POKLOPILA’ DESNIČARKU U SABORU: ‘Mene je mama htjela pobaciti; imala sam tako užasno djetinjstvo da ju uopće ne krivim’

Njen tvit, u kojem skreće poznornost na niz drugih problema postao je viralan, no za Matejčić za Novi list ističe kako on i nije bio odgovor Vidović Krišto nego prije svega „Osobna i iskrena reakcija, i to bijesna reakcija na izjave koje nisu u skladu sa pravnim i kulturološkim stečevinama Republike Hrvatske, a koja predstavlja stav Domovinskog pokreta o ženskim tijelima, što smo mogli vidjeti i iz izjava kako žena nakon silovanja ne bi trebala imati pravo na prekid trudnoće.

Novi saziv Sabora ima glasne snage koje aktivno žele raditi na tome da se pravo na pobačaj, koje je ljudsko pravo, ukine”.

‘Postoji puno veći problem’

Ponovo želi skrenuti pozornost na puno veći problem, od toga da se ne govori o tome kako nedostaje šezdesetak ginekoloških timova u sklopu javne zdravstvene zaštite, prema procjenama Platforme za reproduktivnu pravdu, oko 300.000 žena nema svog odabranog ginekologa, a postojeći ginekolozi koji rade u sustavu JZZ u prosjeku imaju 5.500 pacijentica.

„Oni koji bi ‘štitili život’ zabranom pobačaja se ne osvrću na činjenicu da je u Hrvatskoj svako četvrto dijete gladno i da je preko 19 posto osoba živi u riziku od siromaštva. To su teme o kojima moramo razgovarati ako govorimo o zaštiti života”, upozorava je Marinella Matejčić. Skreće pozornost i na to kako se ne razgovara o „nasilju pri porodu zbog kojeg se žene teže odlučuju na daljnje trudnoće. To su sve teme za razgovor, teme o kojima se mora komunicirati na jasan i direktan način, s jasnim ciljem, a to je – prevencija pobačaja. Ne zabrana, jer ona ugrožava ženske živote, već prevencija, dodaje.

‘Žensko tijelo nije pitanje javnog interesa’

Žensko tijelo nije pitanje od javnog interesa, koliko god to određene struje u hrvatskoj politici nastojale postići. Imamo pravo donositi i provoditi odluke, imamo pravo na funkcionalnu zdravstvenu zaštitu, imamo pravo na kontracepciju, privatnost, edukaciju i – prekid trudnoće, sukladno Zakonu”, zaključuje Marinella Matejčić.