VELIKI OBRAT: Meggle je odavno planirao ugasiti proizvodnju u Hrvatskoj iz jednog ružnog razloga? ‘Zato su počeli graditi u Srbiji i BiH’

Uprava Megglea u četvrtak je najavila kako do kraja godine namjerava ugasiti proizvodnju i preradu mlijeka u Osijeku. Otkaz bi trebalo dobiti oko 160 radnika, a o mljekari ovisi i niz kooperanata. Odmah nakon vijesti o zatvaranju, sastanak s upravom zatražio je župan Ivo Anušić, a u petak je rekao da je dogovoren sastanak uprave tvrtke s ministricom Marijom Vučković.

Odlukom o povlačenju ostali su iznenađeni i grad Osijek, i Županija te na koncu i sami radnici.

Za otkaze saznali iz medija

“Smiješno je da smo za otkaze saznali iz medija. Tek kasnije je u dvorištu tvrtke održan sastanak gdje nam je predsjednik Uprave Marjan Vučak priopćio da radimo do kraja godine i tada svi dobivamo otkaze. Malo je reći da smo bili u šoku. U koroni smo imali mali pad proizvodnje ali to nije bilo strašno. U najcrnjoj varijanti očekivali smo smanjenje plaća. Otkaze nikako“ rekao je za 24sata jedan od djelatnika Megglea u Osijeku koji je vjerovao da radi za stabilnu njemačku tvrtku.

Odlazak je pokirao i više od 300 koooperanata kojima je mlječna industrija u Osijeku glavni izvor prihoda.

“S Meggleom sam počeo surađivati prije 5 godina jer Vindija nije plaćala. Ovi su plaćali svaki mjesec. Imam 18 krava. Moja obitelj i naš OPG živi od tog novca. Nadam se da neću morati ugasiti OPG – kaže zabrinuto Antun Varzić iz Gundinaca .

No čini se da je ovaj potez tvrtka dugo planira.

Odustali kad su vidjeli cijenu?

Tvrtka Meggle Hrvatska preuzela poznatu osječku mljekarsku industriju IPK MIA, koja proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda ima još 1949. godine.

Meggle Grupa preuzela ju je 2005., najavljujući niz projekata i investicija, no od svega izgradili su samo novu upravnu zgradu.

Jedan upućeni izvor tvrdi za 24sata da je Meggle vrlo brzo odustao od modernizacije pogona, ako im je ikada to i bila namjera jer su procijenili da im je daleko jeftinije prebaciti proizvodnju u BiH i Srbiju, gdje neće morati zadovoljavati ekološke standarde.

“Meggle je prije šest godina počeo graditi tvornice u Kragujevcu i Bihaću jer oni nisu u EU i ne moraju udovoljavati standardima očuvanja okoliša. Kada su preuzeli IPK MIA dobro su znali da će im od 2020. trebati pogon za zbrinjavanje otpadnih voda i atest i da bez njega tvornica neće moći raditi. Sve ove godine oni nemaju pročišćivače otpadnih voda i više puta su upozoravani od strane Vodovoda da u Dravu ispuštaju štetne vode zbog čega su 2016. dali izraditi elaborat zaštite okoliša za izgradnju uređaja za predtretman tehnoloških otpadnih voda no, kada su saznali koliko to košta, odustali su od njega. Osim toga, u podrumu tvornice stoji ogromna količina uskladištenog amonijaka koji je otrovan i zabranjen u industriji. Oni su ga morali adekvatno riješiti no, zbog velikih troškova, ni za to nije izrađena strategija“, tvrdi bivši djelatnik osječke tvornice te dodaje kako većina radnika zna za te probleme jer se ta pitanja svako malo postave Upravi.

Meggle za sve krivi Osijek

Iz Megglea za sve krive Osijek. “Prema projektu koji smo izradili 2015. u suradnji s gradom Osijekom preduvjet za realizaciju projekta otpadnih voda je izgradnja gradskog pročistača za prihvat naših tehnoloških voda. Nažalost, gradski pročistač još uvijek nije u funkciji“ odgovorili su iz Megglea.

“Odluka o gašenju proizvodnje odgađana je više puta zadnjih nekoliko godina s nadom da će se uvjeti poslovanja i okolnosti poboljšati te je konačno donesena tek kada su definitivno istražene sve druge opcije“, zaključuju u u priopćenju.