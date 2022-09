Donedavna predsjednica Uprave Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić, obuhvaćena istragom Uskoka u aferi vezano za Inu, trebala bi izaći iz pritvora u ponedjeljak nakon što se njezina ostavka na tu poziciju upiše u sudski registar, potvrdila je Hini njezina odvjetnica Višnja Galešić.

Marija Ratkić je isključena je iz HDZ-a. “Časni sud ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Statutu stranke, donio je Odluku o isključenju Marije Ratkić iz članstva HDZ-a”, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Banožić.

Odvjetnica Marije Ratkić, Višnja Galešić gostovala je u RTL-u Danas gdje je rekla da su očekivali da se odluke upišu u sudski registar, no kako je radno vrijeme suda do 15 sati, a sjednica je održana u 13 sati, to nije bilo moguće provesti. U ponedjeljak, u popodnevnim satima, govori, trebala bi izaći iz Remetinca.

Kaže da nije kriva

Tvrdi da se Ratkić dobro nosi sa situacijom, uvjerena je u nevinost i na neki se način priprema za fazu postupka koja joj slijedi nakon izlaska iz istražnog zatvora. Navodi i kako apsolutno ostaje pri tome da nije kriva za sve što joj se stavlja na teret.

Istaknula je da ne postoji šansa da se predomisli i naknadno se izjasni krivom. "Ako govorimo hipotetski, da postoji, ali po stavu obrane koju smo zauzeli to nije vjerojatno", kaže.

Odvjetnica je rekla i da Ratkić nije izravno nije teretila nikog od ostalih osumnjičenika u aferi. "U obrani je kratko navela poslovne procese s drugim društvima, na taj način nikog nije teretila. Sve što je navela je praćeno materijalnim propisima i proizlazi iz spisa", navodi.

Galešić tvrdi da su sklopljeni ugovori o suradnji i cijena je tržišna pa nije joj mogla biti sumnjiva. "Bila je to cijena koju je dogovorila INA i nije imala razloga sumnjati da u poslu nešto nije u redu. Danas su se desile stvari u procesu rasta cijena plina, ali u vrijeme sklapanja ugovora nisu", rekla je.

"Ona je postupak provodila tako da je provodila ugovore, pritom naplatila potraživanja trgovačkog društva, ostvarila korist za firmu, pokrila troškove i vodila društvo pažnjom dobrog gospodarstvenika", dodala je.