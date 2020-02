MEGAOLUJA DIVLJA EUROPOM, IMA I MRTVIH; VAKULA OTKRIO ŠTO NAM STIŽE: ‘Zabilježen je i neuobičajen rekord, mnogi neće biti zadovoljni’

Vakula najavljuje da će u nastavku tjedna u Hrvatskoj i okolici vrijeme za mnoge biti znatno povoljnije nego u ponedjeljak

Snažna zimska oluja odnijela je šest života u Poljskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji, zračni pomet u dijelovima Njemačke je obustavljen, a stotine tisuće domaćinstava diljem sjeverne Europe je ostalo bez električne energije, javlja u ponedjeljak dpa. Na skijalištu Bukowina Tatrzanska u poljskim Tatrama, poginule su 52-godišnja žena i njezina 15-godišnja kći nakon što je jaki vjetar odnio krov s kuće. Pritom je jedna 21-godišnjakinja teško ozlijeđena, a 16-godišnjak je pretrpio ozljede glave.

U Švedskoj je jedan muškarac izgubio život, a drugi je proglašen nestalim, nakon prevrtanja njihovog čamca u jezeru u Svenljungi, na jugozapadu zemlje. Čamac se prevrnuo prilikom snažnih udara vjetra, izvijestila je policija. Za nestalim muškarcem tragaju helikopteri. U južnoj Engleskoj je poginuo 58-godišnji muškarac nakon što je njegov automobil zdrobilo stablo koje je vjetar iščupao. Diljem Britanije kiša je lijevala puna 24 sata, a takva količina kiša u prosjeku padne u razdoblju od 45 dana. Brojne ceste su poplavljene te je promet zaustavljen.

U švicarskom kantonu Fribbourg snažni vjetar je otpuhao prikolicu automobila te je došlo do sudara s automobilima iz suprotnog pravca. U toj je nesreći poginuo 36-godišnjak. U Sloveniji, jak vjetar koji je tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak zahvatio sjeveroistočni dio zemlje, stvorio je probleme u prometu i opskrbi električnom energijom, a jedna je osoba poginula kada se na automobil srušilo stablo.

Uzduž obala Danske, Norveške, Švedske i Finske razine vode su jako porasle. Zbog oluje su bez električne energije ostali stanovnici Francuske, Češke, Poljske, Britanije, Estonije i Latvije, prenosi HRT.

Što Vakula najavljuje za Hrvatsku?

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula kaže da su zbog vjetra u Europi bile mnogobrojne negativne posljedice početkom tjedna, ali da su u Hrvatskoj mjestimice zabilježene pozitivne strane, čak i neuobičajeni rekord. Vakula najavljuje da će u nastavku tjedna u Hrvatskoj i okolici vrijeme za mnoge biti znatno povoljnije nego u ponedjeljak. No, ne sasvim. Izražena južina će prestati, ali će se iznadprosječna toplina nastaviti, kao i nadmetanje oblaka, vedrine i sunca. Pritom će oblačnije biti u kopnenom području, gdje je i veća vjerojatnost povremene mjestimične kiše, u gorju i poneke pahulje. Tlak će zraka do subote većinom rasti, osim potkraj četvrtka i početkom petka, kada će prolazno ponovno biti u padu, ali manjem nego u ponedjeljak.

Vjerojatnost za novu zamjetniju južinu povećava se od nedjelje pa ljubitelji hladnijeg vremena, i za veljaču “normalnijega”, i dalje neće biti zadovoljni, kaže meteorolog. Malu utjehu omogućit će im mjestimični jutarnji temperaturni minusi u kopnenom području od srijede do subote, a možda i posljednjih tjedan dana veljače. No, te prognoze nisu još dovoljno pouzdane. Ali je zato sigurno da je prvo desetodnevlje ovoga mjeseca u većini Hrvatske jedno od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja – srednja temperatura zraka viša je od prosječne na Jadranu od 1 do 4 °C, a na kopnu većinom čak od 3 do 6 °C. A sljedeći će dani to odstupanje dodatno povećati.

Vrijeme u utorak promjenjljivo uz kišu i slabljenje vjetra

Meteorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec prognozira da će u prvom dijelu utorka u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti većinom oblačno s povremenom kišom. Kasnije je velika vjerojatnost sunčanih razdoblja. Zapadnjak i sjeverozapadnjak će tijekom prijepodneva oslabjeti. Bit će podjednako toplo kao u u ponedjeljak, s jutarnjom temperaturom od 5 do 9 °C, a najvišom dnevnom između 11 i 14 °C.

U središnjoj Hrvatskoj će još u noći i ujutro mjestimice biti jakog vjetra, potom slabljenje zapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Uz promjenljivu naoblaku u nekim područjima može biti kiše, uglavnom prijepodne te ponovno navečer. Temperatura će zraka od jutarnjih 6 do 9 °C danju porasti do vrijednosti između 12 i 15 °C.

Najviša dnevna temperatura na sjevernom Jadranu bit će malo viša nego u ponedjeljak – od 14 do 16 °C. Pritom će prevladavati sunčano, uz jugozapadni i zapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. Zapadnjaka će biti i u gorju, u prvom dijelu dana na udare još jakog. A uz promjenljivu naoblaku mjestimice treba računati na malo kiše.

Kiše do sredine dana može biti i u dijelu unutrašnjosti Dalmacije, a na obali srednjeg Jadrana će biti većinom sunčano. Puhat će jugozapadnjak pa zapadnjak i sjeverozapadnjak, uglavnom na otvorenome moru moguće jak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 13 °C, u unutrašnjosti 3 do 7 °C, a najviša od 14 do 18 °C. Iznadprosječno će toplo biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti promjenljivo oblačno uz mogućnost za malo kiše ponajprije u dolini Neretve te u Konavlima. Nakon juga u noći i prijepodne, zapuhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar.

I nastavak tjedna relativno topao

I sljedećih dana u kopnenom području izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, pri čemu malo kiše ponegdje može pasti u srijedu te potom osobito u petak. Temperatura zraka malo će se sniziti, osobito noćna, pa u nekim predjelima ujutro može biti negativnih vrijednosti. U dane vikenda vjerojatno sunčanije i opet malo toplije.

Na Jadranu će uglavnom sunčano biti i u većem dijelu tjedna. Samo je na krajnjem jugu uz više oblaka tijekom srijede moguće malo kiše. A u petak se povećava vjeroajtnost za prolazno jače naoblačenje s mjestimičnom kišom. Vjetar će oslabjeti, a smjer će se mijenjati od sjeverozapadnjaka na buru i istočnjak, zatim u četvrtak jugo te u petak ponovno na sjeverozapadnjak. Zadržat će se razmjerno toplo, prognozira meteorolog Mikec.

Opasni valovi pogodit će dijelove V. Britanije

Stranica Severe weather najavljuje promjene na sjevernom dijelu Atlantika. Severe weather prognozira da večeras dolazi do zadnje faze ciklone na Atlantiku i da će veliki valovi pogoditi zapadni dio Europe. Škotska, Irska i Sjeverna Irska mogu očekivati valove visine od 10 do 14 metara.

Najavljeni su i viši valovi i to oni od preko 15 metara koje će pogoditi otvorene vode Atlantika.