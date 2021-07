Broje se megajahte, u nedostatku kruzera koji stižu doslovno na kapaljku. Čini se kako i ove nautičke sezone mnogi bogati krstare hrvatskom obalom na megajahtama koje vrijede milijune eura ili dolara.

Na sidrištu ispred stare gradske luke do jučer su bila 72 sidrenja jahti, od 30 do 90 i preko metara duljine, piše Dubrovački vjesnik.

"Lani su do tog datuma bile 63 jahte, a 2019. godine 57 jahti. Nautička sezona inače kreće u lipnju, ali radi korone sve je to krenulo ranije. Svakako, bilježimo povećanje broja sidrenja", kaže ravnatelj Županijske lučke uprave Željko Dadić, no, daleko je od idealnoga jer 'ostalih prihoda nemaju'.

Sretni što megajahte dolaze u luku

"Megajahte su i prošle godine pomogle da premostimo razdoblje nedolaska kruzera. Imali smo i lani osjetno veći dolazak jahti u luku, a ove godine bilježimo povećanje", kaže ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik, Blaža Peza. Iako je prihod od luksuznih jahti neusporediv s onim od kruzera, iskreno će, sretni su što megajahte dolaze u luku, a oni se trude 'maksimalno biti operativni i uslužni'.

Vlasnik pomorske agecije 'Adriatic Services' Lovorko Lučić ističe kako je ova sezona, za sada, u okvirima očekivanja.

"Broj jahti je veći u odnosu na lanjsku sezonu, a osobito se to odnosi na jahte koje obavljaju komerijalnu dijelatnost odnosno chartere. Budući da je prošle godine velika većina ugovorenih chartera prebačena za 2021. ova sezona je u tom pogledu jako dobra."

Povećan broj dolazaka plovina u Jadran

2019. godine je bilo više jahti, ali u 2021. imaju puno veći broj megajahti od 100 i više metara.

"Ukoliko epidemiološka situacija ostane dobra mislim da će se ostvariti nekih 85 posto rezultata iz 2019. godine. Važno je nastaviti sa promocijom sigurne i covid free desinacije, koju između ostalih promoviraju i Zračna luka Dubrovnik i ACI Dubrovnik kao jedni od ključnih aktera nautičkog turizma u našoj Županiji", kaže Lovorko Lučić.

Dorijan Dujmić iz BWA Yachting Hrvatska ističe kako je povećan broj dolazaka plovila u Jadran, pogotovo u RH. Otprilike, 30 posto više dolazaka jahti u odnosu na lani. U lanjskoj covid godini ovaj vid turizma je bio izražen, zbog sigurnosti i izoliranosti koju nudi, a ove sezone još i više.

"Dostigli smo brojke iz 2019. čak su te brojke i nešto veće. Nezahvalno je govoriti o ukupnom rezultatu jer nismo došli do pola sezone, imamo srpanj, kolovoz, nadamo se i rujan. Sve naravno ovisi i o pandemiji, a u Europi se već spominje taj četvrti val", kaže Dujmić.