MEGA VRUĆINE, A ONDA PLJUSKOVI, GRMLJAVINE I OLUJE: Dobro se spremite za ono što nas čeka ovih dana; evo gdje će biti najgore

Iako postoji šansa od grmljavinskih pljuskova, ni to neće donijeti osvježenje, a mirnijem vremenu možemo se nadati tek u nedjelju. Mirnijem, ne i hladnijem…

U većini krajeva Hrvatske u petak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no na zapadu bit će nešto nestabilnije te su mogući pljuskovi i grmljavine, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Uz jači razvoj oblaka pljuskovi i grmljavine mogući su ponajprije na sjeverozapadu, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar će biti većinom slab, poslijepodne na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 31 do 36 stupnjeva Celzijevih.

I sutra isto, ali ipak malo, malo hladnije

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Više oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu bit će ponajprije u zapadnim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije. Mogući su obilniji pljuskovi praćeni pojačanim vjetrom.

Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni, u središnjim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će umjeren sjeverozapadnjak navečer okretati na umjerenu do jaku buru, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu do 22 do 26 °C. Najviša dnevna između od 26 do 30, na obali i otocima od 31 do 35 °C.

Opasno visoke temperature

Lagano osvježenje vidi se i prema upozorenjima – dok je u petak izdano naračansto upozorenje za karlovačku regiju i dalmatinsku Zagoru, u subotu se cijela Hrvatska “žuti”, a Slavonija čak i zeleni.

Planirate nekuda za vikend?

Idućih dana većinom sunčano i vruće, samo u subotu uz povremeno više oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, većinom u zapadnim predjelima. U subotu će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u središnjim predjelima na udare i jak, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima.

Od nedjelje sunčanije i mirnije. Temperatura na dalmatinskoj obali bez veće promjene, a drugdje malo niža, osobito u središnjoj Hrvatskoj.