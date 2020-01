MEGA POSKUPLJENJE SMEĆA: Ali je zato Bandić u Čistoću ubacio svog frenda, umirovljenog generala koji se nikad nije bavio otpadom

Istražili smo najnovije kadrovske zahvate u zagrebačkoj tvrtki za zbrinjavanje otpada koja je najavila znatno više račune građanima od 1. veljače ove godine

Na skoru budućnost Milana Bandića u Zagrebu neizostavno će i značajno utjecati – smeće. Ovo je godina u koju je ušao vrlo ranjiv i poljuljan, zbog već drugog izbornog fijaska, ali i zbog gusto posijanog minskog polja i na vlastitom terenu, u gradu Zagrebu. Prvo, odgodio je odluku o izmjenama GUP-a (i izgradnji tzv. Manhattana) jer je shvatio da je to područje u kojem je ozbiljno poljuljan, troškovi za nejasno trasiranu žičaru rastu i rastu, smijenio je vrlo popularnog ravnatelja bolnice, dr. Boru Nogala, a grad mu je prekrcan smećem, najavljuje se nov sustav zbrinjavanja otpada za koji je jedino jasno da će dramatično poskupjeti račune građana – i već sada postaje jasno da Čistoća, tvrtka u sastavu Zagrebačkog holdinga neće moći svladati najavljeni sustav.

A što radi Milan Bandić? Za početak, u tvrtku koja bi trebala riješiti novi model gospodarenja otpadom ubacuje kadrove za koje je jedino jasno da su članovi njegove stranke, Bandić Milan 365. Ne traže se stručnjaci koji su možda stekli iskustvo u drugim europskim metropolama koje su odavno riješile problem smeća, ne traže se ekonomisti ili ekolozi s ekspertnim znanjem – nego se u sustav, na goleme plaće i honorare ufilavaju novi bandićevci.

2. siječnja 2020. tako je u svoj novi ured u tvrtku koja bi trebala spasiti Zagreb od ekološkog kolapsa, u Čistoću, kročio i general Vlado Šindler. Umirovljeni časnih hrvatske vojske, nesumnjivo s respektabilnom mirovinom, čovjek za kojeg se jedino mogu naći tragovi o vojnom obrazovanju, a nikakvi tragovi o njegovom menadžerskom iskustvu ili još bolje – o poznavanju sustava gospodarenja otpadom.

Šef Foruma branitelja Bandićeve stranke

Jedino što se pouzdano zna jest da je general Vlado Šindler prijatelj Milana Bandića, čovjek koji je bio viđen na neformalnim druženjima s njima, ali i revni aktivist u njegovoj stranci. U siječnju 2019. general Vlado Šindler je izabran i za predsjednika Foruma branitelja – Domovinski zbor Stranke rada i solidarnosti. U svom nastupnom govoru rekao je da će prvenstvena zadaća Foruma biti „skrb za jačanje ugleda i statusa branitelja Domovinskog rata, pri čemu će dobar putokaz biti ono što je Grad Zagreb napravio za branitelje“.

Šindler se Hrvatskoj vojsci pridružio vrlo rano i to iz štaba Teritorijalne obrane bivše SR Hrvatske. Priključio se Drugoj gardijskoj brigadi, u vojarni Trstenik u Dugom selu. Radio je na poslovima organizacije, odnosno, kako kaže naš izvor iz Druge gardijske, proveo je rat uglavnom udaljen od prve borbene crte. Nakon rata prošao je razne obrazovne instance za časnike, pa i školovanje u NATO-o sustavu. Sve do kraja 2017. bio u aktivnom sastavu HV-a, a umirovljen je relativno mlad, s 59 godina, u vrijeme kada je umirovljen i general Slavko Barić.

U medije se tada puštala informacija da se naprosto radi o „osvježenju“, da se časnicima kojima se nudi umirovljene ili druga karijera ne zamjera ništa više nego nedostatak ambicija. „Dečki su odradili svoj dio posla i vrijeme je za nove.“, pisala je Slobodna Dalmacija u svibnju 2017. godine u tekstu u kojem se najavljuje kadrovsko osvježenje Hrvatske vojske. Već u vrijeme kada je general Šindler preuzeo Forum Bandićeve stranke neslužbeno se govorkalo da je dogovoreno da će Šindler biti ubačen i negdje na još nekakav posao. A tek sada pokazalo se gdje i kako. Ni manje niti više nego u tvrtku pred kojom je posao desetljeća. Biti ili ne biti za cijeli grad Zagreb.

Prema izvoru Net.hr-a, Čistoća se ovih dana zapravo obogatila za nekoliko članova Bandićeve stranke, točnije za tri koordinatora. Za mjesta koordinatora 1 i 2 koeficijent plaće je 6,2 te se pretpostavlja da će ti koordinatori doseći plaću i do 17 tisuća kuna, a koordinator 3, Vlado Šindler, zaposlen je formalno na pola radnog vremena, na 4 sata dnevno, za nepoznat iznos. Upravo onako kako sada to dopušta zakon umirovljenicima. No, u slučaju Bandićevog prijatelja Šindlera radi se iznadprosječno visokoj mirovini umirovljenog časnika, a na tu će mirovinu sada sjesti i plaća iz Čistoće. I na mjesta prva dva koordinatora zaposleni su, prema informacijama Neta, osobe koje nemaju stručnih referenci za sređivanje stanja oko nagomilanog smeća, ali general – ipak ostaje posebno neobična pojava.

Na upit Net.hr-a oko zapošljavanja generala Šindlera iz Čistoće su odgovorili da ne mogu odgovoriti zbog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Uobičajeni odgovor kada se istražuje bilo kakvo zbrinjavanje Bandićevih prijatelja u gradskim tvrtkama koje bi trebale poslovati iznimno transparentno. Naravno, nije bilo moguće naći nikakav natječaj iz kojeg bi se dao rekonstruirati način zapošljavanja još jednog Bandićevog prijatelja, no moguće je da je do svog novog ureda u Čistoći došao zahvaljujući zapošljavanju preko agencije. To je uobičajeni put kamufliranja tragova.

U godinu dana 157 novih zaposlenika u Čistoći

Iz Čistoće su potvrdili za Net.hr da je broj zaposlenika u proteklih godinu dana značajno povećan. „U odnosu na 1.1.2019. godine došlo je do povećanja broja zaposlenih radnika za 157 radnika“, stoji u odgovoru iz Čistoće. Ukupno je zaposlenih 1941, no na direktan upit koliko je zaposlenih na terenu, radnika čistača, vozača itd. a koliko u menadžmentu, odnosno, koliko je točno narastao broj koordinatora, direktora, savjetnika – nije odgovoreno. „Gotovo 90 posto su tzv. terenski, odnosno, operativni radnici.“, stoji u odgovoru iz Čistoće. Povećanje broja zaposlenih obrazlažu zakonskim promjenama: „Navedeno povećanje broja zaposlenih neophodno je s obzirom na zakonske propise (…), odnosno provođenje implementacije novog sustava gospodarenja otpadom te shodno tome i novog sustava naplate usluge kao i povećanja broja korisnika usluga odnosno povećanje obima pružanja usluge.“

Šteta što nam iz Čistoće nisu preciznije htjeli objasniti u kojem će se segmentu točno uključiti – umirovljeni general HV-a. Renato Petek, oporbeni zastupnik u Gradskoj skupštini, već je prošle godine počeo propitivati s govornice jesu li točne glasine da se sprema zapošljavanje nekoliko zaslužnika iz Bandićeve stranke u Čistoći i hoće li i to utjecati na povećanje ionako iznimno skupe usluge zbrinjavanja smeća u Zagrebu. No, Bandić se bandićevski otresao na njega. „Pa ne radim ja posao predsjednika Uprave Holdinga, ni Čistoće. Pa to postavlja pitanje gradonačelniku. Gradonačelnik ne zapošljava ljude koliko ja znam.“, odgovorio je Bandić tradicionalno u trećem licu.

Potpuni kaos u sustavu otpada

Renato Petek za Net.hr pojašnjava da se Čistoća našla u potpunom kaosu zbog neozbiljnog upravljanja. S jedne strane, Gradska skupština je donijela odluku o poskupljenju usluga odvoza smeća s 1.veljače 2020., a 3. prosinca 2019. Državni inspektorat je naredio da Čistoća u roku od 90 dana mora uspostaviti i voditi Evidenciju o preuzetoj količini otpada od svakog pojedinog korisnika. Ako Čistoća ne ispuni naredbu, slijedi – prekršajni postupak. Pojednostavljeno, svaka kanta u gradu Zagrebu morala bi imati nalijepljen kod koji bi se trebao očitavati kod svakog pražnjenja, a sve bi trebalo biti evidentirano na računu svakog korisnika. Čistoća bi bez te evidencije od 1. veljače mogla početi naplaćivati samo ugovoreni fiksni dio računa, no ne i varijabilni.

„Prema mojim informacijama, nema šanse da djelatnici Čistoće riješe taj problem, da se na više od 110 tisuća spremnika za miješani komunalni otpad zalijepe traženi kodovi te se povežu u sustavu evidencije s oko 400 tisuća korisnika Čistoće”, kaže Petek.

A što kaže da se neovisno o svim problemima, svim hrpama smeća, pretrpanim kantama i nekodiranim kantama – ipak zapošljavaju Bandićevi puleni u toj očito razorenoj gradskoj tvrtki?

„On će tako valjda do samog kraja. To je način na koji on održava svoju stranku, hrani svoju vojsku. Briga njega za sustav. No, ovaj puta svo ovo smeće – moglo bi biti točka na i na njegovu političku propast. Brine me samo što će sve to ostati svima nama, da ćemo mi morati graditi iznova na svim tim ruševinama.“, komentira Petek novo neobično zapošljavanje u Čistoći.