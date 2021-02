MEDVED URGIRAO DA SE ŽINIĆA NE ISELI IZ STANA? Plenković: ‘Oporba može tražiti njegovu ostavku, ali neće uspjeti’

Premijer Plenković rekao je da se nije čuo s ministrom Medvedom u vezi novih detalja o nezakonitom stambenom zbrinjavanju Ive Žinića: ‘Nisam imao kad, neću ni do kraja dana. To ću kad se vratim u Zagreb. Ne vidim da je to dramatično pitanje’, poručio je premijer

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da se nije čuo s ministrom Tomom Medvedom oko novih detalja afere o nezakonitom stambenom zbrinjavanju Ive Žinića, poručivši oporbi da može tražiti ministrovu ostavku, ali da neće uspjeti. Plenković je nakon obilaska poplavom oštećenoga vrgoračkog naselja Kokorići rekao da se nije čuo s ministrom branitelj Medvedom oko informacija da je njegovo ministarstvo dva puta urgiralo da se sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića ne iseli iz stana koji koristi bespravno.

“Nisam imao kad, neću ni do kraja dana. To ću kad se vratim u Zagreb. Ne vidim da je to dramatično pitanje”, kazao je.

Na najavu oporbe o pokretanju Medvedove ostavku Plenković je poručio da je mogu tražiti, ali da neće uspjeti. “Imamo utakmicu lokalnih izbora. Narod je dao povjerenje HDZ-u i partnerima. Oporba je od prvog dana odbila razgovore, ne u nekakav klub ili jazbinu, već u Vladu. To je kultura dijaloga svih ključnih oporbenih stranaka u Saboru”, rekao je.

Oporba destruktivnošću nastoji otežati aktivnosti Vlade

Prozvao je oporbu da načinom, retorikom i destruktivnošću nastoji otežati aktivnosti Vlade, bilo istražnim povjerenstvima ili interpelacijama. “Oni nam žele oduzeti vrijeme od fokusa na bitno”, istaknuo je Plenković, nabrajajući projekte poput Pelješkog mosta, sigurnih kuća i drugih.

Oporbi je poručio da se moraju pomiriti s činjenicom da su ljudi imali pravo birati i odabrali su. “Naročito ljevica i krajnja desnica koji su se ujedinili protiv mainstream desnoga centra i liberala. Ujedinili su se na predsjedničkim izborima, nisu uspjeli, malo su ljuti i frustrirani. Nije lako biti osam godina u oporbi, ja ih s te strane razumijem. No svatko radi svoj posao”, naglasio je. Plenković je istaknuo da će oni u oporbi biti do 2024., a na lokalnoj razini do 2025., odbacivši navode da je HDZ već u kampanji te ustvrdivši da su došli u Kokoriće kako bi počela obnova od šteta od poplava.

‘Ne razmišljamo da Hrvatska proizvodi cjepivo protiv koronavirusa’

Vezano uz cijepljenja preko reda kazao je da je ministar zdravstva poslao inspekcije te da će se sve vidjeti kad podnese izvješće. “Ideja je bila da se cijepe najizloženiji – zdravstveni djelatnici te najugroženiji. Da li je bilo još nekih situacija, očito da je. To, nažalost, u smislu vertikale ne možemo kontrolirati”, rekao je premijer.

Istaknuo je da Hrvatska ne razmišlja, poput Mađarske te još nekih zemalja, da proizvodi cjepiva protiv koronavirusa od pojedinih proizvođača, navodeći da nas je svega četiri milijuna te da bi do ljeta kupljenim cjepivom trebalo biti procijepljeno 70 posto populacije.

Vezano za mogućnost cijepljenja ruskim cjepivom Plenković je rekao kako želi biti potpuno siguran u proceduru. “Hrvatska se kao i druge članice naslanja na EMA-u. Mora biti pouzdano. Moramo imati povjerenja u cjepivo koje dolazi. Ključ je – kada EMA odobri lijekove, tada je odgovornost na farmaceutskoj kompaniji. Ako stavljamo bez filtera, onda mi odgovaramo”, pojasnio je. Izvijestio je da je angažirao ministra vanjskih poslova i zdravstva te ako se dokaže pouzdanost cjepiva “da idemo i na tu vrstu dodatnih količina”.

Vezano za dug države prema veledrogerijama premijer je podsjetio da je u prosincu isplaćeno više od 1,3 milijardi kuna te je zadnjim preraspodjelama u proračunu isplaćeno dodatnih 300 milijuna kuna. Dodao je da će ministri financija i zdravstva imati s njima sastanke.

Oko bijelog štrajka vozača saniteta Plenković je kratko komentirao kako postoji radna skupina koju vodi zdravstvo pa će se tražiti rješenja.

Za sanaciju šteta na vrgoračkom području 3,7 milijuna kuna

Premijer je jutros obišao selo Kokorići koje je u prosincu prošle godine stradalo u poplavi. Zajedno sa splitsko dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, gradonačelnikom Vrgorca Antom Pranićem, direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem i ministrom Radovanom Fuchsom posjetio je obitelji kojima je poplava oštetila kuće.

Obišao je i područnu školu te razgovarao s mještanima kojima je voda uništila plastenike i nasade jagoda, poručivši im da je Vlada još prošle godine odobrila 3,7 milijuna kuna za sanaciju šteta. Taj je novac uputila na Splitsko-dalmatinsku županiju koja će kroz iduća dva tjedna sredstva raspodijeliti obiteljima kojima su oštećeni stambeni objekti.

