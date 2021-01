MEDVED O ŽINIĆU: ‘Odluke ćemo donositi na temelju utvrđenih činjenica, ali jedna stvar je nedopustiva. To ćemo vrlo brzo rješavati’

Potpredsjednik Vlade i zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved poručio je kako će odluke o Ivi Žiniću donositi na temelju činjenica i argumenata, ali je dodao i da je nedopustivo da ljudi više od 20 godina koriste nekretnine, a da to nije zakonski riješeno

Potpredsjednik Vlade i zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved izjavio je u utorak kako će se odluke vezane uz sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića i njegovo korištenje nekretnina, donositi na temelju utvrđenih činjenica koje su zatražene od nadležnih službi. “Uvijek su dojam i percepcija u odnosu na medijske natpise jedno, a konkretne činjenice i argumenti drugo i nama će upravo će te činjenice biti pokazatelj i usmjerenje kakvu ćemo odluku donijeti, u skladu sa zakonom. HDZ i Vlada imaju nultu stopu tolerancije prema svakom obliku kriminala i korupcije”, rekao je Medved u Dnevniku Nove TV.

Smatra i kako je potrebno napraviti retrospektivu vezanu uz povratak i rješenja oko korištenja imovine na tom području nakon Domovinskog rata. “Nažalost, nije mali broj osoba koje su kroz dugotrajni administrativni proces rješavale imovinsko-pravne odnose. Što se tiče cjelovitog pristupa oko korisnika objekata koji danas nemaju rješenje za tu imovinu, to je nešto što ćemo vrlo brzo rješavati jer je nedopustivo da ljudi koriste nekretnine 20 i više godina, a da nije administrativno riješeno kroz pozitivne zakonske propise”.

Kontejneri svima do kraja siječnja

Medved, koji je na čelu Stožera za obnovu potresom pogođenih područja, rekao je kako se dnevno to na to područje postavlja 50 kontejnera ili mobilnih kućica. “Danas smo ih postavili 42, 602 u protekla dva tjedna a preko 700 je spojeno na električnu mrežu. Napori su izrazito veliki i vjerujem da ćemo do kraja siječnja svim obiteljima kojima su objekti oštećeni i ne mogu u njima stanovati, a žele ostati u neposrednoj blizini svojih kućanstava, omogućiti siguran dom”.

‘Slobodno se grijte’

Kaže kako Hrvatski Caritas i Hrvatski Crveni križ danonoćno dijele građanima grijalice kako nitko ne bi bio na hladnom te je pozvao sve da se slobodno griju bez obzira na velike troškove električne energije. “Moj poziv prema narodu koji je stradao je da se slobodno griju, da nemaju straha od plaćanja velikih troškova plaćana električne energije, a isto se odnosi na toplinske energiju, plaćanje RTV pretplate”, rekao je Medved i dodao kako je vlada donijela stotinjak mjera za to područje kako bi ljudi prebrodili zimu i dočekali obnovu.

