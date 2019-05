MEDVED O KOMEMORACIJI U BLEIBURGU: ‘Važno je da se svi pridržavaju mjera koje je nametnula austrijska strana’

Medved je napomenuo da on na komemoraciju na Bleiburg ide svake godine

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je uoči sjednice Vlade pozvao sve one koji će u subotu sudjelovati na komemoraciji na Bleiburgu da se pridržavaju austrijskih pravila o javnom okupljanju, izrazivši uvjerenje da će komemorativni skup proći u redu. Ministar Medved, koji će s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem kao izaslanik Vlade sudjelovati na središnjoj komemoraciji u povodu 74. godišnjice bleiburške tragedije, nije htio komentirati je li primjeren prosvjed protiv te komemoracije.

Novinare je zanimalo i kako to da neće biti predstavnika Hrvatskog sabora koji je i pokrovitelj komemoracije, na što je odgovorio da je to odluka predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Napomenuo je i da on na komemoraciju na Bleiburg ide svake godine, očekuje da će proći u redu te je pozvao na poštivanje pravila.

“Važno je pozvati sve hodočasnike koji će nazočiti komemoraciji da se pridržavaju mjera koje je austrijska strana nametnula i pravila koja su vrlo jasno naglasili, a dostupni su u medijima”, izjavio je Medved. Potpuno netočnima je ocijenio informacije da je u zadnjih godinu dana porastao broj braniteljskih mirovina.

“Određene strukture i osobe tendenciozno i netočno manipuliraju s tim brojkama. Ovih dana svim medijima ćemo dostaviti cjelovitu sliku hrvatskih branitelja koji su korisnici svih oblika mirovina”, kazao je Medved.

Ustvrdio je da će se iz tih podataka moći detaljno utvrditi koliko branitelja koristi mirovine te sve pojedinosti o obliku i visini tih mirovina.

