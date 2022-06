'SURADNJE JE BILO' / Medved: 'Nije mi poznato na koje djelovanje Armije BiH na teritorjiu Hrvatske je mislila glavna državna odvjetnica'

Na pitanje je li Armija BiH (tijekom Domovinskog rata) djelovala na prostoru Hrvatske, Medved je odgovorio kako je “državna odvjetnica izjavila to što je izjavila” i da on to ne bi htio tumačiti