MEDVED NIJE IZNENAĐEN POBJEDOM PLENKOVIĆA: ‘Kroz razne ankete, medije i pokušaje manipulacije probala se stvoriti kriva slika’

Tomo Medved tvrdi da je borba protiv koronavirusa Vladin prioritet te da su branitelji spremni volontirati u slučaju potrebe

Ministar branitelja Tomo Medved izjavio je danas da je bitka protiv koronavirusa prioritet Vlade te da sve službe ulažu iznimne napore. “To je apsolutni prioritet rada Vlade. U ovim okolnostima sve naše službe, sva tijela rade svoj posao na najbolji mogući način. Ulažemo iznimno velike napore, Stožer je tu koji koordinira sve aktivnosti vezane za tu priču, a mi smo u potpori i nadzoru realizacije svih mjera”, rekao je Medved novinarima uoči sastanka u Vladi.

Upitan jesu li branitelji spremni volontirati ako za to bude potrebe, odgovorio je kako je to jedno od rješenja. “U koordinaciji sa Stožerom imamo veliki broj veterana koji su spremni staviti svoje sposobnosti na raspolaganje, ako bi to trebalo u skladu sa zahtjevom koji bi se stavio pred nas”, rekao je Medved dodavši da nadležne snage za sada uspješno rješavaju sve izazove.

EVO ŠTO SU PORUČILI KOVAČ, STIER I BRKIĆ NAKON UVJERLJIVOG PORAZA: ‘Nećemo mijenjati svoje mišljenje o smjeru HDZ-a’

Nije iznenađen rezultatima izbora u HDZ-u

Što se tiče pobjede na jučerašnjim unutarstranačkim izbora u HDZ-u, rekao je da ga velika razlika u rezultatima nije iznenadila. “Vjerujem u članstvo HDZ-a. Kampanja je vrijeme kad se pokušava kroz razne ankete, medije i pokušaje manipulacije stvoriti kriva slika, ali rezultati izbora su ti koji daju konačnu ocjenu o povjerenju”, istaknuo je Medved zahvalivši se članstvu stranke na povjerenju.

Ocijenio je da su članovi prepoznali ozbiljnost i kvalitetu programa te sve ranije napore, rezultate i ljude iz tima “Odvažno za Hrvatsku”. Nakon izbora, ističe, nastavljaju prema najavama. Medved je s 51.211 glasova ili 71 posto izabran za zamjenika predsjednika HDZ-a, dok je njegov protukandidat vukovarski gradonačelnik Ivan Penava osvojio 29 posto glasova.

Predsjednik Vlade i dosadašnji predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dobio je potporu oko 58 tisuća članova HDZ-a, odnosno 79 posto glasova za novi mandat na čelu stranke. Članovi Plenkovićeva tima osvojili su i sva četiri potpredsjednička mjesta u stranci.

