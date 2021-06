Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u Sisku se pred novinarima osvrnuo na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je rekao da je pravosuđe HDZ-ovo. Medved smatra da je to još jedan primjer Milanovićeve potpuno neprimjerene komunikacije.

'Milanović povlači teze iz vremena kad je on bio premijer'

"On je fokusiran prema predsjedniku Vlade iz samo njemu poznatih razloga. To su potpuno izokrenute teze i pokušaj iskrivljavanja stvarnog stanja. Pravosuđe u Republici Hrvatskoj je potpuno neovisno, a dokaz tome su i ovi procesi koji se provode kako općenito prema počiniteljima, pa tako i postupanje prema samim sucima. Pravosuđe je apsolutno neovisno", kazao je ministar Medved dodavši kako Milanović svoje teze " možda povlači iz mandata kada je on bio predsjednik Vlade", prenosi N1.

Podsjetimo, Milanović je danas izjavio da je laž riječ koju je premijer Plenković uveo u hrvatski politički vokabular.

Medved kaže kako Vlada ulaže iznimno velike napore da bi omogućila samostalnost pravosuđu.

"Ako ćemo koristiti tu istu terminologiju, onda možemo reći da je laž da je pravosuđe HDZ-ovo. (…) Odbijamo svaki mogući pristup ili tezu gdje se može podvoditi bilo kakva druga uloga osim potpune neovisnosti pravosuđa”, kazao je Medved.

'Plenković je jedan od najdostupnijih premijera'

Na upit novinara zašto premijer već nekoliko dana ne daje izjave medijima, Medved je rekao kako je Plenković u prošlom i ovom mandatu bio jedan od najdostupnijih medijima.

"Predsjednik Vlade je svakodnevno dostupan medijima, ali i drugi dužnosnici imaju dužnost zastupati programe i nadležnosti Vlade. Mi se ne povlačimo, poglavito se ne povlači predsjednik Vlade. Ponašamo se ozbiljno. Suočeni smo s nastrajima, neprimjerenom retorikom. Poziv je prema svima da kad u javnom prostorima kada komuniciramo da to bude primjereno jer imamo odgovornost prema našem narodu”, rekao je potpredsjednik Vlade.