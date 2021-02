MEĐUNARODNI SKANDAL U PETRINJI: Talijana s donacijama dočekale prijetnje: ‘Humanitarna pomoć je pokradena i zapišana’

Šokirani Ponisch priča da su donatora iz Trsta nakon što je došao u Petrinju, gdje je kombijem dostavio novi kontingent humanitarne pomoći, popljuvali, izvrijeđali, oklevetali, izvrgnuli ga ruglu te mu prijetili

Trenutačno se zbog donacija u Petrinji odvija situacija koja bi mogla prerasti u međunarodni skandal. Riječ je o akciji humanitarne pomoći “Obnovimo i volimo Petrinju” koju je pokrenula udruga “Triestin on the road”. Kako piše portal Rijeka danas, Lorenzo Gentile, donator iz Trsta, tijekom svog osobnog posjeta Petrinji ustanovio je kako je velik dio humanitarne pomoći pokraden, dok je ostatak uništen.

Šef udruge Slobodna Država Rijeka, Andrea Ponisch, jedan je od svjedoka događaja od subote. On je i sudjelovao u koordinacije logistike odvoza humanitarne pomoći u Petrinju.

“Roba se prevezla prošli petak iz Trsta prema Petrinji. Jedina stvar koju je donator tražio je bila da se pričeka s raspodjelom donacija do ovog petka kako bi i on mogao prisustvovati. To nisu ispoštovali, 905 kutija humanitarne pomoći uništeno je, prehrambeni artikli su nestali uključujući i hranu za životinje”, rekao je Ponisch za Rijeka danas.

Šokirani Ponisch priča da su donatora iz Trsta nakon što je došao u Petrinju, gdje je kombijem dostavio novi kontingent humanitarne pomoći, popljuvali, izvrijeđali, oklevetali, izvrgnuli ga ruglu te mu prijetili.

“Nakon toga ga optužuju da je poslana humanitarna pomoć bila popišana, blatna, poderana i salve drugih gluposti. Nakon moje molbe da se nađe s njim, osoba koja ga je optužila odbija stupiti u kontakt s Lorenzom uz opravdanje da je ‘osramoćena’ i da će nas svih tužiti! Slučaj je prijavljen policiji i nadležnim organima”, rekao je te dodao da su obaviješteni i novinari koji kreću u istragu slučaja.

Novinar direktno optužuje petrinjskog gradonačelnika

Da je na Hrvatsku bačena ogromna ljaga, svjedok je i novinar Marin Vlahović koji direktno optužuje gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića.

“Danas je dan velike međunarodne sramote za Hrvatsku. U Petrinju su stigli donatori iz Italije, koje ovoga puta nije dočekao gradonačelnik Darinko Dumbović, zato što nisu donijeli još robe i novac, već su došli vidjeti što se dogodilo s njihovom donacijom, tisućama kutija robe i hrane koja je uredno spremljena i zapakirana za Petrinju.

Donatori su navodno tražili da sudjeluju u dijeljenju donacija, ali hrana je izgleda u međuvremenu nestala, dok je ostatak robe razbacan, raskupusan, a prema tvrdnji donatora i zapišan u prostorijama Osnovne škole u Moščenici, inače glavnoj političkoj bazi i domu klana Dumbović. Sve su uzeli, a sada ćemo zbog njih svi ispasti stoka i izgubiti jedino što nam je preostalo – naše dostojanstvo. Dno dna”, komentirao je novinar za portal Rijeka danas.