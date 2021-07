Prema podacima sustava eVisitor u općini Medulin, najturističkijoj općini u Hrvatskoj, danas, 31. srpnja ostvareno je milijunto noćenje, piše Glas Istre. To se dogodilo jedanaest dana prije nego lani kada je isti broj noćenja ostvaren 11. kolovoza i samo petnaestak dana kasnije u odnosu na rekordnu 2019. godinu kada je milijunto noćenje ostvareno 15. srpnja.

Najviše Nijemaca, Austrijanaca, Čeha i domaćih

Na Medulinskoj rivijeri trenutno bravi 26.831 gostiju, a do 31. srpnja ostvareno je 1.008.236 noćenja, što je za 31,79 posto više nego u istom razdoblju lani. Usporedi li se broj noćenja s 2019. onda je on manji za 33,07 posto.

Najviše turista na Medulin Rivijeri je iz Njemačke, a zatim slijede Slovenci, Austrijanci. Česi i domaći gosti. Najbolje rezultate bilježe kampovi u kojima je boravilo oko 37 posto svih gostiju, slijedi privatni smještaj s oko 32 posto, u ostalim ugostiteljskim objektima bilo je smješteno 13 posto, a u hotelima je zabilježeno 8,93 posto noćenja. U nekomercijalnom smještaju smjestilo se 8,8 posto turista koji su Medulin Rivijeru izabrali za svoje ljetovanje.

'Moramo stalno biti oprezni zbog virusa'

"U uvjetima pandemije to je još jedan pokazatelj da je naša destinacija prepoznata na emitivnim tržištima, jer puno smo učinili na pripremama da Medulin Rivijera bude sigurna luka odmorišta za sve naše goste. No, moramo stalno biti oprezni i razmišljati da je virus u našem okruženju, pa pozivam sve dionike u turizmu da se ne opuste kako nam se ne bi ponovila prošlogodišnja sezona koja je zbog velikog rasta oboljelih od COVID-a 19 u susjednim županijama naglo prekinuta u kolovozu. Lani se pokazalo koliko je turizam proizvod kojeg baš pandemija može znatno ugroziti. Medulin Rivijera ima veliku prednost što je u blizini mnogih europskih zemalja, pa na našu destinaciju stižu uglavnom individualni gosti i to svojim automobilima i u svakom su trenutku u mogućnosti napustiti Medulin Rivijeru", kazao je za Glas Istre direktor Turističke zajednice Medulina Enco Crnobori.