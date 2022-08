Jučerašnja vijest da se u jednom restoranu u Budvi u Crnoj Gori hranom otrovalo stotinjak turista, uglavnom iz Poljske, Slovačke i Slovenije, danas je, pak, sustigla nova - među otrovanima i hsopitaliziranima bilo je čak 37 Hrvata. Jutarnji list piše da su među turistima, koji su se otrovali hranom u hotelu Loza u Budvi bili i članovi folklorne grupe Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Klinča Sela, koji su u Budvu doščli na folklorni festival.

"Svi smo se razboljeli i svi smo bili u bolnici u Cetinju. Nekoliko nas je nakon primljene infuzije otpušteno iz bolnice, ali većina je provela jednu ili sada već dvije noći u bolnici. Upućeni smo u Cetinje iz budvanske hitne pomoći. Uzrok trovanja još se službeno ne zna, iako na otpusnom pismu stoji da je trovanje hranom. Danas su svi otpušteni iz bolnice i upravo čekaju minibus da dođe po njih i doveze ih u hotel", kazala je za Jutarnji list Gordana Juranko, predsjednica Zajednice HKUU Klinča Sela.

Hotel je jučer zapečatila inspekcija

Pohvalila je zdravstveno osoblje i Hitne pomoći u Budvi i bolnice u Cetinju i svima im zahvalila. Crnogorsko ministartsvo turizma osiguralo im je smještaj u drugom hotelu, gdje će biti pod liječničkim nadzorom. A rezultati analize uzroka trovanja bit će poznati u ponedjeljak.

"Hotel u kojem smo bili smješteni je zapečaćen jučer. S nama su bile grupe iz Poljske i Slovačka i oni su također završili u bolnici, neki u Kotoru, a neki u Cetinju. Zahvalni smo na pomoći Veleposlanstvu Hrvatske, ministarstvu turizma Crne Gore, gradonačelniku Budve, a najviše liječnicima i sestrama interne u Cetinju", kazala je Juranko.

Crnogorski mediji objavili su da je hotel Loza jučer zapečatila inspekcija.

Zakupac hotela: 'Pa nisu se svi hranili kod mene'

"Saznali smo da je hotel Loza, u kojem smo bili smješteni, radio bez dozvole i da je osam puta bio zapečaćen u nekoliko mjeseci. Nažalost, to nismo mogli znati prije polaska na put. Također želim reći da ćemo tužiti asocijaciju preko koje smo došli na festival u Budvu", rekla je Juranko za Jutarnji list.

U tamošnjim se medijima oglasio se i zakupac hotela Loza, Saša Milić, rekavši da su informacije iznesene u javnosti - neistinite.

"Napali su me da sam ljude otrovao hranom i to je objavljeno u medijima prije konačnog epidemiološkog nalaza. Bili su inspektori, uzeli uzorke i za sedam dana će priopćiti javnosti šta je bilo. Moje osoblje, moja obitelj i ja se 120 dana hranimo u tom restoranu. To su uradili da bi pečatirali objekat. Pola Budve je ‘palo‘ od virusa, pa nisu se svi hranili kod mene", kazao je zakupac hotela.