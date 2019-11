MEĐU MAFIJAŠIMA KOJI SU PALI U VELIKOJ POLICIJSKOJ AKCIJI JE I PREDSJEDNIK UNIJE ROMA HRVATSKE: Vlasnik je vrtića u Zagrebu

Široj javnosti Seferović je postao poznat kada mu je 2016. u dvorište kuće u Kozari boku bačena ručna bomba

Velika akcija policije i državnog odvjetništva jutros je rezultirala uhićenjima diljem države. Podsjetimo, uhićeni su pripadnici dvije kriminalne grupe koje su, kako govore prve neslužbene informacije, pribavljali podatke i krivotvorili dokumente za mafijaške klanove iz Crne Gore i Srbije. Uhićen je i mozak te grupe, a prve vijesti govorile su da je priveden na području Kozari boka.

Kako je policija potvrdila za Vijesti.hr., riječ je o Nusretu Seferoviću koji je osumnjičen kao vođa grupe pa je policija u sklopu te akcije pretražila njegovu kuću. Široj javnosti Seferović je postao poznat kada mu je 2016. u dvorište kuće u Kozari boku bačena ručna bomba. Inače, on je predsjednik Unije Roma Hrvatske te je vlasnik dječjeg vrtića za romsku djecu u Kozari boku.

Među uhićenima je i nekoliko policajaca, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su privedeni i ljudi iz sustava, odnosno MUP-a. Rekao je da se radi o troje ili četvero policajaca, no da nisu visokorangirani jer bi on to inače znao.

POLICIJSKA AKCIJA DILJEM HRVATSKE: Razbijanje bande koja je surađivala s nekima od najopakijih mafijaša Europe