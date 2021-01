MEĐU ČETIRI PRIJAVLJENA ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE NA ADU I JEDNA ŽENA: ‘Dio ih je još uvijek na radnim mjestima’

Dekanica ADU Franka Perković Gamulin govori da su angažirali i odvjetnicu, a da će ponovno imati sastanak u ponedjeljak

Na adresu Akademije dramskih umjetnosti do trenutka objave ovog teksta pristigle su tri neanonimne te osam anonimnih prijava za seksualno zlostavljanje, piše u petak Jutarnji list.

Pet se prijava odnosi na ukupno četiri profesora koji se i dalje nalaze u radnom odnosu s Akademijom, dok se ostale prijave odnose na tri umirovljena odnosno jednog bivšeg vanjskog suradnika Akademije. Jedna od prijavljenih je žena, navodi dnevnik.

DEKANICA AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI: ‘Nažalost, imamo dva slučaja gdje se čini da se radi baš o seksualnom zlostavljanju’

Dio ih je još uvijek na radnim mjestima

“Da, dio ih je još uvijek na radnim mjestima, sve dok ne dobijemo sve temelje za pokretanje zakonskih procedura. Pretpostavljam da ćemo ih imati najkasnije za desert do četrnaest dana”, kaže dekanica Franka Perković Gamulin.

I to je u Hrvatskoj zasad prvi konkretni rezultat regionalnog Me Too pokreta nastalog nakon ispovijesti srbijanske glumice Milene Radulović.

DEKANICA ADU-A OTKRILA – DOSAD 17 PRIJAVA, JEDNA I PROTIV PROFESORICE: ‘Lagala bih da kažem da nisam imala pojma’

Angažirali su i odvjetnicu

U kratkom je roku na Akademiji formirana Radna skupina za prikupljanje podataka o eventualnim slučajevima zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja koji se odnose na studente i studentice ove ustanove.

Dekanica ADU Franka Perković Gamulin govori da su angažirali i odvjetnicu, a da će ponovno imati sastanak u ponedjeljak, kada će u suradnji s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova donijeti odluke o modusima sankcioniranja navedenih prijava pa vidjeti koja je daljnja procedura, donosi Jutarnji list.

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI ZAPRIMILA DESETAK PRIJAVA ZLOSTAVLJANIH STUDENTICA: ‘Da, imamo imena profesora-zlostavljača’