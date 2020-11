MEĐIMURJE POSTALO ŽARIŠTE ZBOG JEDNOG VJENČANJA; Mladenka: ‘Žao mi je što se to dogodilo, ali nije mi žao što smo imali svadbu!’

Međimurska županija je zabilježila eksploziju broja zaraženih i preminulih od posljedica koronavirusa nakon svadbe sa 130 uzvanika koja se održala u Donjem Kraljevcu

U noći 12. rujna sve se promijenilo u Međimurju. Tog dana je velika svadbena svečanost sa 130 uzvanika održana u hotelu Kralj u Donjem Kraljevcu. Samo vjenčanje je prije toga bilo u Goričanu. Put se oduljio, ipak je to svadbena povorka, a poštovala se i tradicija. Otplesan je prvi ples, mladenci su zajedno rezali tortu, plesalo se, jelo, pilo i veselilo. No, tek do kojeg dana nakon svadbe. Naime, netko je od uzvanika bio zaražen koronavirusom. Nekoliko dana nakon slavlja već je bilo troje zaraženih, malo kasnije čak 26. Naposljetku su svi svatovi završili u samoizolaciji, ali i 18 nastavnika i šest razreda iz nekoliko međimurskih škola. Zaraza se proširila na 120 osoba prije nego što su epidemiolozima svi kontakti postali neuhvatljivi, pa stvaran broj zaraženih i povezanih s tom svadbom nije poznat.

Inače, najsjevernija je hrvatska županija prvi val epidemije prošla gotovo neokrznuta. U srpanj su iz stanja zaključavanja ušli kao jedna od županija s najmanjim brojem zaraženih, da bi u posljednje vrijeme svakodnevno rušili sve negativne epidemiološke rekorde. Četvrtog studenoga su u toj županiji zabilježene 182 novozaražene osobe, a 14-dnevni prosjek je 1226 na 100.000 stanovnika, što je najviše u Hrvatskoj. S 1097 zaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana blizu im je jedino Krapinsko-zagorska županija. S takvim su prosjekom u rangu najvećih europskih žarišta, Belgije i Češke.

‘U OVOM TRENUTKU NAM GORI SJEVER ZEMLJE’: Capak otkrio stanje sa zarazom; ‘Važan podatak je smanjenje broja u Zagrebu’

Jedna nedisciplinirana noć

Iako je sa 164 stanovnika po kvadratnom kilometru najgušće naseljena hrvatska županija, širenju zaraze nisu pridonijele čak niti dnevne migracije u Sloveniju i Mađarsku, a sve se pripisivalo discipliniranosti Međimuraca. No, samo jedna neodgovorna večer dovela je do toga da je prošloga petka umrlo osmero ljudi, a kronologija događaja je strašna.

Iako je ova svadba bila manja od onih tradicionalnih slavonskih koje obično broje nekoliko stotina uzvanika i dižu epidemiolozima kosu na glavi, napravila je puno više štete. Zaraza se proširila na 30 posto gostiju, a tijekom tog tjedna Međimurje je bilježilo u prosjeku tri novooboljele osobe. Dvotjedni prosjek je bio 23 zaraženih sve do dva tjedna nakon svadbe, kada je on porastao na 53,7. Tjedan dana kasnije dvotjedni se prosjek diže na 84,6 na 100.000 ljudi te 93 zaražene osobe u 14 dana. Pretpostavlja se da su zarazu donijeli rodbina ili prijatelji mladenaca na radu u nekoj od europskih zemalja.

Nekonzistentne mjere

Svadbe su se pokazale visokorizičnima za širenje koronavirusa, pa su u proljeće bile zabranjene. No, i tada su ih rijetki odgodili, pa su dočekali prvu priliku sklopiti svoje zavjete, što im je, na užas epidemiologa, omogućeno ujesen. Niti epidemiološke mjere nisu bile konzistentne, pa je jedne subote broj svatova bio 200, druge 100, treće 50 i tako u krug. No, iskustvo je pokazalo kako je zarazu lako proširiti čak i ako se na svadbi pojavi jedna osoba koja nije netko o mladenaca, roditelja ili kumova.

“Može biti razmak među stolovima, jedna obitelj za jednim stolom, bez vlakića… Kad-tad će se oteti kontroli. I ne govorim tu o pijankama, iako uglavnom bez toga ne ide. Vidjet ćete tetku iz Njemačke, koju niste godinama vidjeli, izgrliti se, malo popričati. Dovoljno, ako je tetka zaražena. Mjerili su temperaturu na ulazu? I? Puno je asimptomatskih slučajeva. Pa ljudi samo prijeđu u drugu županiju, već su poznati takvi aranžmani. Slave, vrate se doma i donesu zarazu. Bez jedinstvenih mjera na nacionalnoj razini, pokazalo se, nema koristi”, rekao je za Jutarnji predsjednik Udruženja epidemiologa Hrvatske Miroslav Venus, usput opisavši situaciju u svojoj Virovitičko-podravskoj županiji, gdje su jedva pod kontrolu stavili scenarij sličan međimurskom.

Iako se međimursko koronavjenčanje odigralo u hotelu s visokom razinom usluge i higijenskim kriterijima, ništa od toga nije bilo važno pri prenošenju zaraze, jer je virus došao izvana, a zaraženih u hotelu nije bilo. Dvadesetčetverogodišnja mladenka je bila iskrena, pa priznala: “Više se ne mogu i ne želim zamarati s tim. Izuzetno mi i je žao što se to dogodilo, ali nije mi žao što smo imali svadbu.”

