MEDIJI U SRBIJI: ‘Hoće li pod Milanovićem srpske žrtve dobiti pravdu?’; Analitičar ‘Teško je očekivati da će se odreći jedne stvari’

‘Srpski Blic objavio članak naslova ‘Najteži test za novog predsjednika Hrvatske: Hoće li pod Milanovićem srpske žrtve konačno dobiti pravdu?’ u kojem propituje bi li se Milanović mogao odreći Oluje i kako će se odnositi prema ratnim zločincima

Osim što se o pobjedi Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima priča u Hrvatskoj, to je tema i kod naših susjeda. Bosanski i srpski mediji danima o tome pišu i pitaju se kako će se izabrani predsjednik odnositi prema njihovim državama i hoće li se odnos promijeniti. Sada je srpski Blic objavio članak naslova “Najteži test za novog predsjednika Hrvatske: Hoće li pod Milanovićem srpske žrtve konačno dobiti pravdu?” u kojem propituje bi li se Milanović mogao odreći Oluje i kako će se odnositi prema ratnim zločincima.

“Nova slika političkog života Hrvatske sada je ova: HDZ-ovci, Plenković i Grabar-Kitarović, nasljednici Franje Tuđmana više ne drže obje čelne pozicije u Hrvatskoj, ali imajući u vidu da je Milanovićeva prošlost također vezana za Tuđmana, i da mu nije strano da udjeljuje epitet ‘četnik’, postavlja se pitanje kakvu budućnost planira graditi u odnosu sa Srbijom?”, piše Blic u svom tekstu.

Srpski politički analitičar: ‘Milanović se neće odreći Oluje’

Blic je o odnosu Milanovića prema srpskim žrtvama pitao srpskog političkog analitičara Bobana Stojanovića. On im je rekao da se ne može očekivati “nešto epohalno”.

“Milanović nije nova politička ličnost. Moguće je da će kao socijaldemokrat i kao neko tko blaže tumači povijest od HDZ-ovaca pokušati smanjiti tenzije, ali zbog rejtinga se nikada neće odreći generala, priče o ratu, slavljenja Oluje… Zapravo, ni od jednog hrvatskog političara ne može se očekivati da će se odreći Oluje, koja je za njih simbolički čin stvaranja države Hrvatske, a zapravo je zločin”, rekao je Stojanović za Blic.

Analitičar im je još rekao da “iako su Milanovićeve poruke bile jako pomirljive i državnički odgovorne” on ne očekuje da će se nešto promijeniti. Stojanović je za Blic zaključio da treba čekati parlamentarne izbore u Hrvatskoj u rujnu “kada će Srbi moći bolje tumačiti Milanovićeve poteze”.

Za mišljenje pitali i Puhovskog: ‘Nema govora da bi Milanović pomilovao Merčepa’

Blic je pitao i hrvatskog političkog analitičara Žarka Puhovskog za mišljenje. Puhovskog su upitali hoće li Milanović dati sve od sebe da riješi problem srpskih žrtava.

“Nema dvojbe da će izrazito energično zagovarati suđenje za ratne zločine, uključujući i one počinjene nad Srbima, dok će istovremeno biti neugodan prema srpskom državnom vrhu. Dat će sve od sebe da učini sve što može, prije svega jer on zaista vjeruje u vladavinu prava, drugo, da bi mogao da prigovara HDZ-ovcima što oni to nisu napravilii, i treće da bi time ‘šamarao’ Beograd. To će biti njegova pozicija, nema spora. Koliko je kasno za to ili ne, to je druga stvar”, rekao je Puhovski za Blic.

Na pitanje Blica kako će točno prema mišljenju Puhovskog Milanović biti neugodan prema srpskim vlastima, analitičar odgovara da će on prije svega pokušati što manje kontaktirati s njima te da će u Hrvatskoj raditi sve što može da bi pomogao, no da neće biti sklon lijepim riječima. Puhovski je ocijenio da će buduća djelovanja novog hrvatskog predsjednika “biti manje loša od Grabar-Kitarović”. Kada je o ratnim zločincima riječ, Puhovski je Blicu objasnio da Milanović neće pomilovati Tomislava Merčepa i da “iako mu je Glavaš dao podršku, ali da ju je Milanović grubo odbio”.

