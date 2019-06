MEDIJI SECIRAJU MANIJAKALNO TROŠENJE TODORIĆA I FAMILIJE, OGLASIO SE BIJESNI BIVŠI GAZDA: ‘To je bio moj novac’

‘Ključna stvar koju želim danas poručiti je ta – da je novac o kojem oni po četvrti puta, u moram priznati, dosad najsenzacionalističkijem izdanju pričaju – bio moj novac i na njega je uredno plaćen porez. Dakle, nitko ništa nije izvlačio, to je bio moj novac’, poručio je Ivica Todorić

Nakon što je jučer Jutarnji list objavio dijelove nalaza financijskog vještačenja o devet ključnih točaka poslovanja koncerna Agrokor za razdoblje od 2006. do 2016. godine, koje je za Državno odvjetništvo i potrebe istrage izradila poljska revizorska kuća KPMG, oglasio se i razvlašteni ‘gazda’ Agrokora Ivica Todorić.

Prema onome što je objavio Jutarnji list, a potom prenijeli i drugi mediji, tvrtka Agrokor Zug, registrirana u Švicarskoj, godinama je podmirivala privatne troškove po kreditnim karticama koje su uz Todorića koristili članovi njegove obitelji – supruga Vesna, kći Iva te sinovi Ivan i Ante. Riječ je o vrtoglavim iznosima, a prema onome što je objavljeno najrastrošnija je bila Torodićeva kći koja je od 2009. do 2016. godine na Visa kartici potrošila čak 2,3 milijuna švicarskih franaka.

‘Taj nalaz je obično, neprofesionalno izrađeno smeće’

U reagiranju koje je danas objavio na svome blogu, Todorić tvrdi da se spomenute transakcije u javnosti spominju već četvrti put, ali dosad s najviše senzacionalizma te poručuje da se radilo o njegovom novcu. Njegovo reagiranje u kojem se ponovno obrušio na premijera Andreja Plenkovića, prenosimo u cijelosti.

“Posljednjih tjedana smo moj tim i ja prezentirali čitav niz novih dokaza o kriminalnim radnjama premijera RH A. Plenkovića i njegovih ortaka (grupa Borg i ostali, vrlo konkretno navedeni), te spomenuto saželi u dosada najopširniji dokument o kriminalu u Agrokoru. Te iste dokumente smo posli i na niz visokoprofilnih adresa u Europskoj Uniji. Prvo što želim reći je, gospodine Plenkoviću, vidite da Agrokor nije „PASSE“.

Drugo, gospodine Plenkoviću, Afera Agrokor i Afera Borg najveće su korupcijske afere u povijesti ovog dijela Europe, to danas znate i sami, kao što to vrlo dobro znaju i građani Republike Hrvatske, regije i Europe.

Treće, očito je da Vas jako muči činjenica koja govori da ste postali teret samom sebi, a istim intenzitetom Vas vjerojatno muči i spoznaja da ste postali političko – pravna bomba za EU. https://www.ivicatodoric.hr/blog/novosti/premijer-rh-andrej-plenkovic-je-politicko-pravna-bomba-za-komisiju-eu

Ako je istina da u „Vještačkom nalazu“ piše to što se sugerira na opskurnoj naslovnici jednog medija, onda je taj nalaz, kao što sam već jasno kazao – jedan izmišljeni kriminalni dokument, možda i falsificiran, obično neprofesionalno izrađeno smeće.

‘Nitko ništa nije izvlačio, to je bio moj novac’

Sve što danas gledamo proizlazi iz političke potrebe premijera Plenkovića i njegovih ortaka da pokušaju sakriti svoje protuzakonite, kriminalne radnje. Toliko su u strahu da očito ne razumiju kako su njihovi pokušaji sakrivanja zlodjela propali, jer je sve na stolu i to po cijelom svijetu. Ključna stvar koju želim danas poručiti je ta – da je novac o kojem oni po četvrti puta, u moram priznati, dosad najsenzacionalističkijem izdanju pričaju – bio moj novac i na njega je uredno plaćen porez. Dakle, nitko ništa nije “izvlačio”, to je bio moj novac. Jer, naime, Agrokor je od 1989. godine pa sve do 4. mjeseca 2017. godine bio privatna kompanija. Osobno sam raspolagao privatnim novcem, u skladu sa zakonom i na apsolutno sve sam platio porez.

Vlada RH kojom upravlja Andrej Plenković se raspada i ponovo nastoje Fake news-om o meni i mojoj obitelji, ponavljanjem iste neistine već po četvrti puta, skrenuti pažnju sa zaista ogromne količine afera koje je potresaju, konkretno sa nedavnog zahtjeva HNS-a za razriješenjem dužnosti ministra uprave Lovre Kuščevića, i očito za njih vrlo nepovoljnog razvoja događaja oko konstituiranja ključnih tijela EU.

Dakle, da ponovim, ja sam trošio svoj privatni novac, a Plenković i ortaci su ukrali tuđi novac. Očito danas u Hrvatskoj, pod ovim HDZ-om, ne samo da kriminalci mogu ilegalnim zakonom nacionalizirati i opljačkati privatnu kompaniju, već odlučuju i tko šta može raditi sa vlastitim novcem na koji je uredno plaćen porez. Siguran sam da ne zadugo”, napisao je Todorić na svome blogu.

