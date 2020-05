MEDICINSKI DJELATNICI PONOVNO IZIGRANI ZA PLAĆU, SINDIKAT POSLAO PISMO: ‘Na početku ste nam pljeskali, a sada nam opalili šamar’

Sindikat medicinske sestre/tehničari zajedno u pismu navodi kako su medicinski radnici koji su sudjelovali u liječenju oboljelih od koronavirusa i radili u teškim uvjetima sada izigrani odgodom plaćanja već obećanih povišica na plaću

Sindikat medicinske sestre/tehničari zajedno poslao je otvoreno pismo u kojem prozivaju Vladu i ministra zdravstva Vilija Beroša zbog odgode već obećanih povišica plaća. Naime, u petak je potpisan dodatak kolektivnom ugovoru kojim je predviđena isplata povišica na plaću tek od siječnja sljedeće godine, iako je još prošle godine dogovorena isplata u lipnju i listopadu. Pismo sindikata prenosimo u cijelosti.

“Poštovani, 29.5. smo doslovno zanijemili nakon što je potpisan Dodatak II Kolektivnog ugovora. Ostali smo uskraćeni za povišice od 1. lipnja, odnosno 1. listopada. Navodno ćemo to dobiti 1.1. 2021. Ništa od toga povećanja. Naučili smo iz prošlih vremena, kad vi nešto jednom uzmete, više ne vraćate. Po svemu sudeći ove godine ostajemo uskraćeni i za božićnicu. O tome će se pregovarati najesen.

Možemo samo zamisliti kakva će gospodarska situacija tada biti. Gora nego sada, te će to u konačnici značiti ništa niti od naše božićnice. To je surova realnost koja nas očekuje. Izigrani smo kao i puno puta do sada.”

Svi u istom košu

“Umjesto da ste nas izostavili iz ovih pregovora s državnim i javnim službenicima, vi nas stavljate sve u isti koš, znajući unaprijed kako će kao i puno puta do sada, neki drugi odlučivati o sudbini zdravstvenih djelatnika. Oni koji su radili od kuće ne mogu odlučivati za one koji su odrađivali 24h dežurstva u nenormalnim uvjetima, oni koji su sjedili kod kuće sa svojim obiteljima ni na koji način ne mogu odlučivati o onima koji po 14 dana nisu vidjeli svoju djecu.

Za vas smo svi isti. Nismo i nikada nećemo biti. Dok su Vlade drugih država novčano nagradili svoje zdravstvene djelatnike, pogotovo one koji su izravno radili s pacijentima oboljelima od COVIDA 19, vi ste nama uskratili i već od prije dogovorena povećanja plaće.

Nećemo šutke pasti kako to vi sada mislite. Borit ćemo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju kako bi ispravili ovu nepravdu koju ste nanijeli svim zaposlenicima u zdravstvu. Ministre Beroš, jeste li rekli i jednu riječ na ovu sramotnu ponudu Vlade? Niste. Šutke ste pognuli glavu.”

Beroš im ‘opalio šamar’

“Vi kao ministar zdravstva ste odmah trebali reagirati i učiniti sve kako nas ne bi ovako ponizili. Propustili ste to učiniti. Takvim sramotnim činom pokazali ste kome zaista služite. Na početku koronakrize ste nam pljeskali. Sada kad je ona prestala, opalili ste nam šamar. Od njega se možete zacrvenjeti samo vi.

Nećemo vam okrenuti i drugu stranu kako bi dobili i drugi. I mi smo do sada naučili kako vam ne treba vjerovati, kako mislite samo na svoje interese. S nadom kako vas nećemo sresti na svojim radnim mjestima, ne samo stoga što vam želimo puno zdravlja, nego kako ne bi gledali vaša farizejska lica, srdačno vas pozdravljamo”, stoji u pismu.