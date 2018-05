MEDICINSKE SESTRE DIGLE GLAS ZBOG NESPOSOBNOG SUSTAVA: ‘Neke radije odlaze konobariti nego da rade u zdravstvu’

Usprkos kroničnom nedostatku sestara, još je na snazi zabrana zapošljavanja, a da paradoks bude još veći, zdravstvo uopće ne priznaje visoko obrazovanje, pa magistre sestrinstva nemaju izbora nego posao tražiti vani.

U Hrvatskoj danas na 100.000 stanovnika ide 449 medicinskih sestara, odnosno jedna sestra na 222 stanovnika, što je 50 posto manje od prosjeka EU-a.

Prema nekim procjenama, u zdravstvenim ustanovama nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara. Samo u KBC-u Zagreb, primjerice, nedostaje ih između 600 i 700.

Plaće od 2500 kuna, a u Švedskoj od 2600 – eura

A nedostajat će ih još i više, jer u posljednjih pet godina, odnosno od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 926 sestara i tehničara otišlo je iz Hrvatske, a još toliko ih je zatražilo je dokumente radi odlaska u inozemstvo. Kako piše Glas Slavonije, medicinske sestre u Hrvatskoj sa svim dodacima za smjenski rad, noćni rad i dežurstva vikendom dobiju mjesečnu plaću, ovisno o radnom mjestu, od 2500 do 6000 kuna. Istovremeno, medicinskim se sestrama primjerice u Švedskoj nudi plaća od 2600 do 3500 eura. No daleko od toga da odlaze zbog novca.



Uopé im ne priznaju obrazovanje

“Sestre ne odlaze samo zbog plaća već zbog iscrpljivanja u bolnicama, u kojima su nevidljive i neprepoznate” tvrdi Ana Ljubas iz Udruge kardioloških medicinskih sestara. Glavni razlog je nezadovoljstvo uvjetima rada i nepriznavanje njihovih kvalifikacija u hrvatskom zdravstvu, U hrvatskom zdravstvu trenutačno radi 39.000 sestara i tehničara, od kojih je njih oko 10.500 završilo dodiplomski ili diplomski studij sestrinstva. Ukupni podatci govore da je u Hrvatskoj više od 10.000 visokoobrazovanih sestara, a neke od njih su i s doktoratima, što hrvatski zdravstveni sustav ne prepoznaje. Ukratko, magistrama sestrinstva ne preostaje ništa nego posao tražiti vani, ili raditi kao da nikada nisu ni studirale.

“Osobno nisam nikada vidjela da je neka ustanova raspisala natječaj za magistru sestrinstva, ali sestre koje se odluče na diplomski stručni studij ili magisterij u svoje obrazovanje ulažu same i mogu se samo nadati da će njihova ustanova to nagraditi” upozorava predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara Tanja Lupieri.

S druge strane, srednjoškolsko obrazovane sestara jedino u Hrvatskoj traje pet godina i poptuno je neprimjereno za nastavak školovanja na visokoobrazovnim ustanovama.

Zakonska zabrana zapošljavnja

Da paradoks bude veći, usprkos drastičnom nedostatku medicinskih sestara, prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na burzi je trenutno 979 medicinskih sestara.

“I dalje postoji zabrana zapošljavanja koju nijedan ministar do sada nije ukinuo” upozorava Ankica Prašnjak iz Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara. Rezultat je poražavajuć – zbog velikog nedostatka medicinskih sestara i tehničara oni postojeći moraju raditi puno više od očekivanog. Predstavnice udruga sestara tvrde da sestre u Dalmaciji, primjerice u Dubrovniku, radije konobare nego da rade u zdravstvenom sustavu.

Stoga udruge sestara predlažu izmjene pravilnika koji onemogućavaju zapošljavanje sestara u hrvatskim bolnicama, bolje uvjete rada, priznavanje njihovih stručnih kvalifikacija i povoljne stambene kredite kako bi mogle zasnovati obitelji u Hrvatskoj. Kako bi upozorile na sve ove probleme, medicinske sestre u subotu, na Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja, organiziraju prosvjednu povorku središtem Zagreba.