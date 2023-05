Dok medcinske sestre i tehničari kreću u štrajk tražeći veće plaće, a u domaćem zdravstvenom sustavu nedostaje ih oko 4000, medicinska sestra Sanja Domazet ispričala je za Index kako joj je nakon što je iz KBC-a Osijek otišla raditi u Njemačku, na odjel akutne psihijatrije županijske bolnice u Münchenu.

Kaže da se ondje preporodila, i financijski i psihički, a da se njezin rad u Njemačkoj znatno više cijeni. Nakon 13 godina rada u KBC-u Osijek otišla je zbog male plaće.

S plaće od 6000 kuna na plaću od 3000 eura

Glavni 'okidač' bio joj je kredit u švicarskim francima koji s tom plaćom i uz maloljetnu kćer nije mogla otplaćivati bez stresa.

"Plaća mi se kretala između 5800 i 6100 kuna, ovisno o broju noćnih smjena. To tada nije bilo dostatno za život, a kamoli sada. S te sam plaće otišla u Njemačku, gdje radim za 3000 eura", rekla je za Index.

Nakon šest mjeseci rada u Münchenu, bolnica u kojoj se zaposlila platila joj je dvije godine usavršavanja, a njezina jedina obveza je završiti školovanje i potpisati ugovor prema kojemu dvije godine neće dati otkaz. Kaže da joj je sada žao što se ranije nije odvažila na taj korak, nego tek u 48. godini života.

'Razlika je kao nebo i zemlja'

Sada stanuje u predgrađu Münchena gdje stanovi nisu nimalo jeftini.

''Došla sam s kćerkom i partnerom, unajmili smo trosoban stan od 80 kvadrata i plaćamo ga 1400 eura mjesečno, u što su uključeni grijanje i voda, a struja se posebno plaća. Ja imam plaću 3000 eura, a partner 1800 eura, i nakon plaćanja stana i režija ostane nam jako puno novca. Ovdje je sve, uključujući i hranu, puno jeftinije nego u Hrvatskoj", kaže.

Dodaje da je biti medicinska sestra u Njemačkoj znatno bolje nego u Hrvatskoj, da su razlike "nebo i zemlja".

"Isplaćeni prekovremeni sati, plaćanje rada za praznike i blagdane, sve se to sto posto više plaća. Nitko mi ovdje ne može stornirati godišnji odmor ako ja to ne želim. Imam 38 radnih dana godišnjeg odmora u godini. Imam sve potrebne uvjete za obavljanje kvalitetnog rada i vođenje normalnog života", kaže.

'Ovdje smo u rangu s liječnicima'

Istaknula je i jedan primjer koji znakovito ističe razliku rada i liječenja u Njemačkoj i Hrvatskoj.

"U klinici na odjelu imamo lijekove koje trebamo dati pacijentu. Kada sam radila u KBC-u Osijek, naši pacijenti morali su donositi svoje lijekove jer je naša ljekarna bila prezadužena i farmaceutske tvrtke joj nisu isporučivale lijekove. A da ne pričam o WC papiru, koji nismo imali za staviti u toalete. Ljudi su ih od kuće donosili. Nismo mogle otići na bolovanje kada nam je dijete bilo bolesno, već su nam zbog toga prijetili otkazom i govorili da nismo nezamjenjive. Ovdje smo jako cijenjene i poštivane. U rangu smo s liječnicima", ističe.

Posao medicinske sestre ni u Njemačkoj nije lagan. Sanja Domazet kaže da je više iscrpljuje, nego u Osijeku. Ali fizički, ne psihički.

'Nemam više briga hoću li moći platiti račune'

"U Njemačkoj sam iscrpljenija i dajem preko sto posto od sebe, što je na poslu i traženo. Napornije je i teže uskladiti obiteljske obaveze i posao. Više sam pod stresom zbog putovanja na posao, jer je ovdje čovjek aktivan od jutra do večeri bez obzira na svoje radno vrijeme. Ipak, na to gledam kao na zdravu iscrpljenost. U Hrvatskoj sam bila psihički iscrpljena i opterećena jer nisam imala dovoljno novca za egzistenciju i to me činilo jako nesretnom. Ovdje sam iscrpljena, ali znam da ću za to biti jako dobro plaćena i nemam više briga hoću li moći platiti neki račun, hoću li imati od čega dati svom djetetu za užinu i slično. Preporodila sam se, i to već nakon godinu dana", kazala je za Index ova Osječanka, jedna od mnogobrojnih medicinskih sestara koje su napustile Hrvatsku nezadovoljne plaćama i uvjetima rada.