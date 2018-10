MEDICINSKE SESTRE STALE NA STRANU PACIJENTICA: ‘Sramimo se što smo dio sustava. Bolnica nije staja, a žene nisu krave’

“Tom nasilju kojem je uzrok u oholosti i bešćutnosti pojedinih liječnika koji bacaju crnu mrlju na sve liječnike i cijelo zdravstvo treba stati na kraj. Pacijenti, imate pravo na trpjeti bol i imate pravo na informaciju i na riječ utjehe”, poručila je medicinska sestra koja zbog straha od gubitka posla želi biti anonimna

Potresni istup saborske zastupnice Mosta Ivane Ninčević-Lesandrić, koja je tijekom rasprave o izglasavanju povjerenja ministru zdravstva ispričala kako su joj u KBC-u Split svojedobno, nakon spontanog pobačaja, obavili kiretažu bez anestezije, pokrenula je lavinu sličnih svjedočanstava pacijentica. O tim teškim i bolnim iskustvima za 24 sata progovorile su i neke medicinske sestre koje su, silom posla, prisustvovale obavljanju kiretaža bez anestezije.

“Ne smije nitko doživjeti kiretažu bez ikakve anestezije, riječi utjehe i informacije. Bolnica nije staja. Žene nisu krave. Bilo pacijentice, bilo medicinske sestre”, kazala je jedna medicinska sestra koja je, zbog mogućih problema na poslu u jednoj bolnici, željela ostati anonimna.

ZASTUPNICA ŠOKIRALA U SABORU: ‘Zavezali su mi ruke i noge i maternicu mi strugali na živo. Zar žene treba iskasapiti?’

Sestre šute zbog straha od gubitka posla

Ona tvrdi da u bolnicama ima nasilja te da je kao medicinska sestra doživjela svašta, ali je šutjela o tome zbog straha od poniženja i gubitka posla.

“Zaista ima sestara i liječnika kojima treba zabraniti rad s ljudima. I sama sam svjedočila kiretaži na živo kod jedne pacijentice. Molila sam liječnika da ženi da anesteziju. On je štedio anesteziologa, poslao ga kući i zapeo kiretažu raditi na živo. Vidjela sam da ženu boli, govorila mu da joj da anesteziju, ali on je navaljivao i nije slušao. Na kraju je kiretažu odgodio za drugi dan u općoj anesteziji. I čemu to mrcvarenje žena? Samo da se što prije obavi posao”, ispričala je za 24 sata ogorčena medicinska sestra.

Tomu je dodala da su nju i druge medicinske sestre u školama i na fakultetima učili da budu zagovornice prava pacijenata i da na poslu budu pomoćnice pacijentima, a ne liječnicima. U praksi, međutim, nailazila je na velike probleme kada bi liječnicima rekla da pacijentima zbog boli treba opća ili lokalna anestezija.

“Jer, mi sestre nemamo što govoriti liječniku kako da radi. Eto, zato šutimo. Jer strepimo nad svojim radnim mjestima i egzistencijom”, kazala je dodavši da medicinske sestre odustaju od borbe jer ih se zastrašuje, javno sramoti i ponižava pred radnom okolinom.

ŠOKANTNA ISPOVIJEST: ‘U Petrovoj su mi radili kiretažu bez anestezije. Ta bol se ne može opisati’

“Nasilju bešutnih pojedinaca treba stati na kraj”

Usto se pita jesu li ona i njezine kolegice, gledanjem takvog nasilja i nepoduzimanjem i same postale nasilnici.

“Mislim da smo još gore od njih. Jer, uvijek imamo priliku izboriti se za pacijenta i učiniti dobro za njega, ali to ne učinimo. Tu hrabrost pobijedi strah koji je jači. Da, postoji nasilje nad pacijentima, ali i sestrama koje ne mogu, a mogle bi ga spriječiti. Možda bi mi sestre i mogle spriječiti nasilje nad pacijentima i usudile se nešto reći kada ne bi i same trpjele nasilje i radile u strahu. Taj osjećaj da ste mogli pomoći nekome, a niste je… užasan. Sramimo se što smo dio sustava”, rekla je za 24 sata medicinska sestra koja je željela ostati anonimna.

Ističe, međutim, kako srećom ima puno više primjera dobre prakse među liječnicima i sestrama.

“Tom nasilju kojem je uzrok u oholosti i bešćutnosti pojedinih liječnika koji bacaju crnu mrlju na sve liječnike i cijelo zdravstvo treba stati na kraj. A vi, pacijenti, morate znati da ne morate trpjeti. Imate pravo na trpjeti bol i imate pravo na informaciju i na riječ utjehe. Mi smo ovdje zbog vas, ne zbog sebe. Danas sutra i mi mijenjamo mjesta s vama i postajemo pacijenti. I želimo se prema vama ponašati onako kako želimo da se ponaša prema nama”, zaključila je.

POZNATA GINEKOLOGINJA ZA NET.HR: ‘Dosta je šutnje o tome što žene trpe, stanje je sve gore i gore; netko bi morao odgovarati’