MEDICINSKA SESTRA IZ SPLITSKOG DOMA: ‘Suze mi naviru kad čujem što govore o meni. A učinila sam i više nego sam trebala’

‘Ne mogu vjerovati da mi netko u 21. stoljeću, pored interneta, naprednih mobitela, računala te uz sve mjere opreza koje su na snazi, govori da sam trebala otići fizički u NZJZ prijaviti sumnju na koronavirus’, kaže Zdravka Đapić, glavna medicinska sestra u splitskom Domu za stare i nemoćne gdje je izbila zaraza

Magistra sestrinstva, Zdravka Đapić, voditeljica Odjela za brigu o zdravlju, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u splitskom Domu za starije i nemoćne, gdje je ovoga tjedna izbila zaraza koronavirusom, kontaktirala je epidemiološku službu u Splitu još 29. ožujka, 13 dana prije izbijanja zaraze, posumnjavši da se među štićenicima Doma pojavio koronavirus.

Otamo su joj rekli da “prati situaciju” iako su u Domu smješteni ljudi iz najugorženije skupine, mnogi s kroničnim bolestima. U međuvremenu, Đapić Kolak postala je izložena javnom linču i nizu optužbi na društvenim mrežama. Istodobno je saznala da je i sama zaražena koronavirusom.

EVAKUIRA SE DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE U SPLITU, SELE IH U KBC SPLIT: Desetero osoba je pozitivno na koronavirus: Oglasio se Beroš

‘Test je pokazao da sam i ja pozitivna’

“Imam temperaturu koja varira od 37 pa sve do 39 stupnjeva. Noćima ne spavam, znojim se i imam glavobolju. Osjećam se malaksalo i boli me svaki dio tijela. Iako nemam respiratorne probleme poput kašlja ili kratkog daha test je pokazao da sam pozitivna na COVID-19”, kazala je Đapić u razgovoru za Večernji list.

Kaže da joj suze naviru dok čita razne optužbe i polovične informacije koje neki mediji plasiraju o njoj. Stoga je, kaže, odlučila javno progovoriti o svemu.

“Istog dana kad sam kontaktirala Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) u Splitu, dakle 29. ožujka, kolegica i ja posumnjali smo da je jedna korisnica zaražena novim virusom. Riječ je o starijoj, posve nepokretnoj gospođi. Imala je temperaturu, a netom prije toga slomila je ruku. Pošto smo mjesec dana prije toga u domu uveli zaštitne mjere i ograničili kretanje i baš nitko nije pokazivao simptome koronavirusa, opravdano smo posumnjali da se gospođa zarazila upravo na odjelu hitne pomoći ili u sanitetskom vozilu”, kazala je za Večernji list.

LIJEČNICA ŠTIĆENIKA IZ SPLITSKOG DOMA: ‘Danima sam pokušavala dobiti epidemiologije zbog situacije u Domu, ali nisam ih mogla dobiti’

U epidemiološkoj službi nisu odgovarali na pozive?

Spomenuta gospođa, kaže Đapić, imala je povišenu temperaturu i žalila se na grlobolju.

“Nisam čekala, odmah sam postupila prema danim uputama i kontaktirala NZJZ. Tamo mi se javila dr. Kaliterna koja je biologinja po struci pa mi nije mogla dati adekvatne informacije. Međutim kazala je da će me uskoro neko povratno kontaktirati. Uistinu je tako i bilo. Bila je to dr. Gotovac koja je kazala da pratimo situaciju, ali da je za izlazak epidemiologa na teren potrebno da ih nazove liječnica opće prakse kojoj prethodno mi moramo javiti simptome korisnice doma. To sam i napravila. Naša liječnica Belita Šurjak je uzela potrebne uzorke, pregledala korisnicu doma i ustanovila joj upalu urinarnog trakta, a prilikom čega je temperatura najnormalnija pojava. Korisnici je prepisala terapiju antibioticima i temperatura se zatim povukla”, kazala je Đapić.

Dr. Šurjak joj je naknadno kazala da je pokušala kontaktirate epidemiologe koji joj nisu odgovorili na više poziva te tvrdi da za to ima dokaz u ispisu poziva s mobitela.

NAKON ZARAŽENIH U SPLITSKOM DOMU, CAPAK TVRDI: ‘Imamo sumnje za domove u Sisku, Pločama, Vinkovcima’

‘Da nisam bola uporna pitanje je bismo li znali za zarazu’

Đapić nije odustala već je, kako kaže, privatno kontaktirala splitskog epidemiologa Peru Rizvana. Zbog tog su poziva epidemiolozi stigli u Dom za starije 6. travnja te uzeli briseve 10 štićenika, koji su se pokazali pozitivnima na koronavirus.

“Pero Rizvan je sukladno našem razgovoru poslao laboranta da uzme briseve u domu. Da nije bilo takve upornosti s moje strane pitanje je bismo li i do danas znali da nam je koronavirus ušao u starački dom”, govori shrvana Đapić za Večernji list.

Zbog svega što je učinila ne shvaća, kaže, zašto ju ravnateljica splitskog NZJZ-a Željka Karin, u čijoj je nadležnosti epidemiološka služba, optužuje za klevete.

“Pa sve sam učinila. Baš sve. I više nego sam trebala, a sve zbog toga što sam zaljubljena u ovaj posao i jako mi je stalo da sve funkcionira kako treba. To je prije svega briga o našim štićenicima. Ne mogu vjerovati da mi netko u 21. stoljeću, pored interneta, naprednih mobitela, računala i globalne pandemije koja prijeti čovječanstvu, te uz sve mjere opreza koje su na snazi, govori da sam trebala otići fizički u NZJZ prijaviti sumnju na koronavirus. Upravo su oni trebali reagirati hitno i neodgodivo na prvi spomen sumnje na koronavirus u staračkom domu, a nama su, zamislite, dali smjernice kao da se radi o domaćinstvu u kojem prebiva dvoje ili troje ljudi inače dobrog zdravlja i u najboljim godinama”, kaže.

MINISTRICA BEDEKOVIĆ: ‘Ukupno je 50 zaraženih iz splitskog Doma za starije…svaka temperatura je znak za alarm’

‘Sada svi peru ruke i suptilno prebacuju krivnju’

Đapić kaže da nakon svega sada svi “peru ruke i suptilno prebacuju krivnju” na nju.

“A zašto? Zato što je to najlakše. Iako sam učinila sve ono što je propisao Stožer civilne zaštite i HZJZ. Jako me žalosti i jako je neprofesionalno krivnju prebacivati na nižerangirano medicinsko osoblje. Zbog toga sam željela ispričati ovu priču”, kazala je u razgovoru za Večernji list.

Još napominje kako je upravo o ona, kada se epidemija zhuktavala, predložila ravnatelju Ivanu Škaričiću da se dom opskrbi kaljačama, zaštitnim maskama, rukavicama, dezinfekcijskim sredstvima te pelenama za najugroženije štićenike. Što se tiče samo Škaričića – bivšeg gradonačelnika Omiša i člana HDZ-a koji je na čelo splitskog Doma za starije došao bez natječaja – Đapić ima dvojako mišljenje.

“Čujte, on je kao čovjek jako pristupačan i pozitivan. Nisam nikad imala neugodna iskustva s ravnateljom. Možda ovaj slučaj i ne bi bio tako zanimljiv da je na njegovom mjestu netko drugačijeg političkog opusa”, zaključila je Zdravka Đapić u razgovoru za Večernji list.

BEROŠ O PROBOJU KORONAVIRUSA U SPLITSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE: ‘Jednom kad virus uđe, teško je znati hoće li mjere uroditi plodom’

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.