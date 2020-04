MEDAK PONUDIO RJEŠENJE ZA KORONAKRIZU: U samo nekoliko minuta objasnio kako do par milijardi kuna

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak ponudio je kontroverzno rješenje kojim bi se namaknulo gotovo 1,3 milijarde kuna kojima bi se mogao pokrenuti domaći turizam i ugostiteljstvo nakon što pandemija koronavirusa prođe, što bi, po njegovim izračunima trebalo donijeti pet do šest milijardi kuna prometa

U posljednjih je nekoliko dana Državni inspektorat zatvorio dvadesetak restorana diljem zemlje, jer se, navodno, nisu pridržavali posebnih uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite. Zatvoreni su na mjesec dana zbog dostavljanja hrane ili njenog preuzimanja ispred restorana. No, nagli zaokret u priči je stigao iz samog inspektorata, iz kojeg su poručili kako restorani smiju raditi, ali samo ako će se pridržavati uvjeta.

To znači da ne smiju posluživati hranu, ali gosti smiju preuzeti jelo na vratima, prozorima ili u “drive-inu”. Preporučena im je i ugradnja barijera od pleksiglasa, plaćanje karticama te dezinfekcija ruku između davanja hrane i primanja novca. Zbog svega su ugostitelji bili i na sastanku u Državnom inspektoratu.

“Napravili smo mali korak na način da se objekti otvore. Istim tim objektima koji su platili novac na licu mjesta, treba vratiti novac. Nije da ne vjerujemo Inspektoratu već da ne bi izgubili mjere, ako se kazna proknjiži. Ljutiti smo, jer ako ćemo razgovarati o epidemiološkim stvarima, to potpuno podržavamo, ali jednostavna matematika je da ako moramo pregraditi stolove pleksiglasom, dođemo do ukupno sedam milijuna metara pleksiglasa, što je oko dvije milijarde kuna troška na razini Hrvatske pa bi ministar Marić trljao ruke, jer vratio bi ono što je dao za plaće”, rekao je u RTL Direktu predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak

Vreća za udaranje inspektorima

Epidemiološke mjere ne omogućavaju svim ugostiteljima da rade u ovim trenucima. No, Medaka to ne brine, više ga ljuti rad nekih državnih institucija koje su trebale pomoći ugostiteljskom sektoru u jeku koronakrize.

“Omogućavaju možda da desetak posto objekata radi, ostalih 90 posto to ne može. Osobno, i dalje stojim pri stavu da treba zatvoriti Ministarstvo turizma, HGK i HOK jer nisu ništa napravili da nam pomognu. Na današnjem sastanku inspektor Mikulić dao je dokument na kojem je vidljivo da su upute raspisane, ali nismo ih dobili, imali smo one koje je dalo Ministarstvo turizma. Navikli smo biti vreća za udaranje inspektorima, ali sad kad nas je ostalo stotinu od 35.000 onda stvarno, dokle sve ide”, naglasio je Medak.

5-6 milijardi kuna prometa

Za dva tjedna bi na snagu trebala stupiti nova pravila, odnosno ublažavanje dosad izrečenih mjera. Medak smatra da bi tada boravak u kafićima i restoranima mogao biti moguć samo na terasama, no i to je problematično.

“Za dva tjedna bi boravak u restoranima mogao biti moguć samo na terasama. Pušački kafići zbog 30 izmjena zraka mogli bi zimi imati goste unutra. Mislim, što se priča, taksiji i autobusi bi morali isto imati pregrade pa vjerujem da ćemo moći početi raditi. Neminovno je da bi trebalo ići u tom smjeru za dva tjedna, da nam dopuste otvaranje terasa. Preko 700.000 ljudi je na minimalcu, imamo 1,3 milijuna umirovljenika i tko će, ako ovo potraje, uopće ići u kafiće ili restorane”, upitao se Medak i ponudio vlastito rješenje koronakrize:

“Hrvatska turistička zajednica nije potrebna jer nema turista, a košta nas 340 milijuna kuna, Ministarstvo turizma nas košta 210 milijuna kuna, a uz HGK i HOK dolazimo do sto milijuna eura. Neka se to preusmjeri u HAC pa ćemo imati besplatne cestarine za cijelu državu i ako već ne bude 12 posto noćenja kako smo očekivali, nego možda bude domaćih noćenja bude i 20 do 30 posto noćenja, pa da imamo pet do šest milijardi kuna prometa.”

