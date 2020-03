MCDONALD’S RESTORANI U HRVATSKOJ ZATVARAJU SVOJA VRATA: Ali, nemojte odmah očavajati, objavili su i par dobrih vijesti

Odluka o zatvaranju restorana za goste donesena je kao mjera prevencije širenja epidemije korona virusom te kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost McDonald’sovih zaposlenika i gostiju

McDonald’s restorani u Hrvatskoj od utorka, 17. ožujka, zatvaraju se za posjet gostiju. Odluka o zatvaranju restorana za goste donesena je kao mjera prevencije širenja epidemije korona virusom te kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost McDonald’sovih zaposlenika i gostiju. Ipak, što se tiče restorana u trgovačkim centrima, a shodno uputama samih centara, ti restorani za sada ostaju otvoreni.

U ITALIJI UMRLO 368 LJUDI U 24 SATA; Ministar objasnio ulazak u 3. fazu obrane: Otkrio što će aktivirati drastičnije mjere

MINISTAR JE POTVRDIO DA HRVATSKOJ SLIJEDE RIGOROZNE MJERE: ‘Naš život će se početi malo ozbiljnije mijenjati…’

Dostava ostaje: Šire se zone, a rade od 9 do 23 sata

No, treba reći kako dostava ostaje aktivna. I ne samo to, već se od ponedjeljka širi i zonu dostave, kao i radno vrijeme dostave, koje će biti od 9 do 23 sata. Zona dostave obuhvaćat će cijelo gradsko područje Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka i Pule, a otvara se i dostava u Karlovcu. Naručiti se može preko aplikacije Glovo i/ili Pauza, a u gradovima u kojima nema dostave potrošači će narudžbe moći preuzeti na McDriveu, u skladu s odlukom Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

SVE ŠTO MORATE ZNATI O PANDEMIJI U HRVATSKOJ: Koga kontaktirati, kako se ponašati, što kupiti, a što dobivate besplatno

“Jednako kao što smo odgovorni gostima posluživati sigurnu hranu, tako smo odgovorni i prema zaposlenicima kojima moramo osigurati sigurno radno okruženje. Njihova sigurnost i zdravlje su nam prioritet. Uz strogo pridržavanje postupaka kontrole kvalitete, higijene i čistoće koje provodimo, smatramo da je i zatvaranje restorana za goste jedna od mjera kojima ćemo ostvariti tu sigurnost i pomoći u sprečavanju širenja epidemije”, izjavio je Pavel Pavliček, direktor McDonald’sa Hrvatska.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.