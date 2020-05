MAZZOCCO DRVAR ZBOG NEVJEROJATNE PROGNOZE ZA LJETO OBJAVILA KOMENTAR: ‘Najmanje 30 puta sam htjela napisati ovakav tekst…’

Najmanje sam trideset puta htjela napisati ovakav tekst, piše u svom komentaru Dunja Mazzocco Drvar

RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar jučer je najavila da stiže pakleno ljeto, rekavši da ovako sušan signal još nikad nije vidjela. Najavila je jedno od najtoplijih ljeta ikad, a danas je objavila i komentar u kojem je potanko objasnila što nas čeka.

Kaže kako je odlučila podijeliti s gledateljima svoja razmišljanja o vremenu u nadolazećim mjesecima, ponajprije zato što je ovog puta prognoza za ljeto poprilično dobra. Navodi kako su materijali konzistentni te upućuju u sličnom smjeru, što je doista rijetko kod dugoročnih prognoza, kaže Mazzocco Drvar.

Njezin komentar prenosimo u cijelosti s portala Vijesti.hr.

“Kako to obično i biva oko 20. svibnja, američka meteo tvrtka Accuweather objavila je svoju prognozu za nadolazeće ljeto. S obzirom na strku i neizvjesnost oko virusa, ovoga puta javnost je nije dočekala s uobičajenim entuzijazmom. Razumljivo je, u ovom je trenutku interesantnije spekulirati o tome je li se bolje kupati u moru koje i ne samo teoretski dotiče svaki kutak zemaljske kugle ili u dobro kloriranom bazenu te trebamo li spustiti ručnik na metar ili pol i dva od susjeda na plaži nego hoćemo li se kuhati na 36 ili 39 Celzija.

Vruće ljeto

Unatoč tomu, ja sam odlučila podijeliti s vama svoja razmišljanja o vremenu u nadolazećim mjesecima i to ponajprije zato što je ovoga puta prognoza za ljeto poprilično dobra. To zapravo znači da su materijali konzistentni i upućuju u sličnom smjeru, što je kod dugoročnih prognoza dosta rijetko. Zapravo, moram priznati da se ne sjećam kada su prognoze bile toliko unisone u najavi vrućeg ljeta za gotovo cijeli kontinent. A tako snažan signal za sušu kao ove godine definitivno nikad nisam vidjela.

A imam poprilično staža u ovome.

Sezonskim prognozama aktivno se bavim 15-ak godina što znači da sam promišljala i proizvela najmanje 15 puta 4 prognoze, a od toga javno izložila najmanje ljetnu i zimsku za svaku od tih godina. Iz toga proizlazi da sam najmanje trideset puta dobila komentar: “Ne možete pogoditi ni za tri dana unaprijed, a kamoli tri mjeseca!” To znači i da sam najmanje trideset puta htjela napisati ovakav tekst. Bilo je krajnje vrijeme da to i napravim.

“Usporedimo vremensku prognozu sa sportskom”

Recimo da ste u pravu i da se doista radi o pogađanju. Dozvolite barem da to zovem stručnom procjenom ili obrazovanim nagađanjem (to je najbolji prijevod termina educated guessing kojega sam mogla smisliti), jer za to ipak treba proći nekoliko razina formalnog obrazovanja.

Većini je ljudi jasno kako funkcionira prognoza vremena. Pojednostavljeno, znamo otprilike koliko vlage (oblaka i/ili kiše) sadrže fronte, ciklone i anticiklone, koliko su tople ili hladne, kako u njima i oko njih puše vjetar i kako one putuju nad našim tlom. Intuitivno, jasno nam je tada i da će određena ciklona nekom procijenjenom brzinom stići na neko područje i iskrcati neku kišu. Međutim, kod dugoročnih taj princip baš i ne funkcionira jer ciklone koje će k nama stići za mjesec i pol još uopće ne postoje pa ne možemo ni procijeniti kada i odakle će stići. Sezonske su stoga sasvim drugačija vrsta nagađanja.

‘To je educirano nagađanje’

Uzmimo, na primjer sportsku prognozu. Za razliku od lutrije, to je također educirano nagađanje. Nešto o sportu ipak trebate znati. Tako je i s vremenskim prilikama, a pogotovo s klimatskim obrascima. Vremenska prognoza je predviđanje jedne akcije vaše omiljene momčadi. Ako su se dobro pozicionirali i ako svaki igrač radi ono što mu je posao, ako tijek lopte od noge do noge ide tako efikasno kao jugozapadnjak prema Velebitu, onda je šansa za zgoditak toliko velika kao i vjerojatnost da s Genovskom ciklonom u Rijeci padne 50 litara kiše po četvornom metru. I novac koji ste uložili na taj gol je oplođen i leži na vašem računu.

Dugoročna je više kao da se početkom godine kladite na ljetno svjetsko prvenstvo. U tom slučaju igrače možemo usporediti s nečim što mi u prognozama zovemo telekonekcijama. Radi se o elementima koji utječu na to kako će se atmosfera ponašati u idućim mjesecima. U nekoj od mojih dugoročnih prognoza mogli ste čuti da spominjem recimo Sjevernoatlantsku ili Arktičku oscilaciju. Tu su još i Atlantic Multidecadal, North Pacific Gyre, Madden-Julian (zvuče baš kao nogometaši, zar ne?), dipol u Indijskom oceanu i niz drugih dipola koji zapravo označavaju situacije u kojima se topla i hladna voda ili zrak postavljaju u određeni odnos i tako određuju smjerove i jačine strujanja (vode ili zraka). Baš kao što dobar vezni znači početak dobrog pasa.

‘Uz igrače, za igru je bitan i teren’

Ako je ove godine recimo N. A. Oscillation u dobroj formi, tada će akcije u kojima on igra biti glatko izvedene. Povlačeći čistu analogiju između meteorologije i nogometa, zaključit ćemo da će biti gusto na lijevoj strani šesnaesterca. Sad vi dalje znate, na temelju prethodnog iskustva jasno, kakva je obrana protivničkog tima i kako njihov vratar figurira na desnoj strani te hoće li naš junak čija forma oscilira kao i njegovo prezime biti uspješan na ovom prvenstvu.

Većina vas za Maddena i Juliana vjerojatno je prvi put čula, ali sigurna sam da za jednu telekonekciju ipak znate. El Nino! El Nino je u stvari samo dio kompleksne pojave u jugoistočnom Pacifiku za koju pouzdano znamo da utječe na vremenske obrasce u mnogim dijelovima svijeta. U nekim od najtoplijih godina u povijesti na globalnoj razini imali smo i snažnu El Nino fazu Južne oscilacije.

El Nino nije jedan od jedanaest igrača, on je fizioterapeut naše momčadi. Kad on upotrebljava gelove za grijanje mišića, igrači su nabrijaniji i igra je energičnija. Kad se naš južnoamerički stručnjak služi oblozima i gelovima za hlađenje, tonus opada i možete očekivati mirniju igru vaše omiljene momčadi.

Uz igrače, za igru je itekako bitan i teren. Za ljetno prvenstvo koje se igra na europskom tlu iznimno će važno biti koliko je kiše palo tijekom proljeća, a posebno kakav je bio travanj. Ako je palo puno kiše, tereni su vlažniji i travnatiji. Takvi su tereni kvrgavi i neugodni za igru, nad njima nastaju snažne netrpeljivosti (čitaj nestabilnosti) koji često imaju u sebi i potencijal za tučnjavu (čitaj tuču). Ima telekonekcija još, ali vjerujem da ste shvatili princip.

‘U životu nije sve uvijek jednostavno…’

E, sad, situacija je za vas kao prognozera relativno jednostavna ako se utjecaji poklope. Recimo, vaš golgeter je u top-formi, protivnički vratar ima ljubavnih problema, trava je suha, kosilica je britanska.

Međutim, znate i sami da u životu nije sve uvijek jednostavno i češće će se dogoditi da se ovi faktori međusobno dokidaju. Da biste povećali šanse za dobitak na kladionici morate biti u stanju procijeniti koji je od njih jači, a koji nestabilniji.

Uz to, ostaje vam uvijek i činjenica da je prvenstvo još relativno daleko i da se u međuvremenu ključni igrač može ozlijediti ili se izbornik iz vama neshvatljivog razloga predomisliti oko toga koji su mu igrači u tom trenutku potrebniji. Iz fizike smo učili da je dovoljno da jedan leptir negdje daleko mahne krilima, a kakav tek kaos nastaje kad netko negdje pojede šišmiša. A vi ste svoj tiket već uplatili!