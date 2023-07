"Prošlotjedno nevrijeme me nije iznenadilo u smislu da je najavljeno da će se nešto takvo dogoditi. Ali silina, jačina i ta ekstremnost su me iznenadili. Nisam očekivala da će biti baš tako jako strašno", rekla je za RTL Danas Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica državne Uprave za klimatske aktivnosti.

Na pitanje je li sustav za uzbunjivanje zakazao, Mazzocco Drvar kazala je da u Hrvatskoj zapravo i nemamo pravi sustav uzbunjivanja. Objasnila je i kako takav sustav treba izgledati.

"Sastoji se od nekoliko sastavnica. Prva je struka - netko tko prati i plasira informaciju. Druga sastavnica je tko informaciju prenosi jer netko mora smisliti i usustaviti način kako će se i kada prenijeti informacija, a onda i kome. Treća sastavnica su oni koji primaju informaciju - jesu li to službe civilne zaštite ili su to građani koji se onda moraju naučiti kako primiti informaciju i kako se ponašati. Popriličan je put pred nama dok uspijemo napraviti sustav koji će zaista biti učinkovit i koji će služiti svrsi", rekla je.

'Znam kolegu iz Slovenije, u pravu je'

Pažnju javnosti privuklo je i dramatično upozorenje slovenskog lovca na oluje koji najavljuje nove jake oluje.

"Znam kolegu koji to radi i on dugi niz godina prati ovakve sustave. Jako je dobro upućen u stanje atmosfere, ima vremena, volje i želje analizirati vremenske situacije. Iz svega onoga što vidim, on je u pravu. Pred nama je u ponedjeljak vruć dan, a onda u utorak stiže novo nevrijeme. Kažemo - osvježenje, ali nažalost to zvuči previše lijepo u odnosu na ono što nas čeka", kazala je nekadašnja RTL-ova meteorologinja.

Međutim, nakon zastrašujućeg upozorenja ipak je rekla da je teško reći hoće li novo nevrijeme biti onako jako poput onoga prošle srijede. Takvi sustavi se, kaže, ne mogu pouzdano prognozirati do nekoliko sati prije nego što se dogode.

"Njegova prava silina i pojavnost, sve pojave koje nosi, hoće li to biti tuča većeg ili manjeg zrna, hoće li to biti orkanski ili olujni udari vjetra, hoće li to biti jaka kiša ili izljevi na lokaliziranom području ili malo šire - to se može vidjeti tek nekoliko sati unaprijed. Sigurna sam da će naši prognostičari moći to na vrijeme detaljizirati", ističe.

'I u Hrvatskoj možemo očekivati tornada'

Na pitanje jesu li tornada moguća i u Hrvatskoj, Mazzocco Drvar kaže da tornada u Europi godišnje bude između 300 i 400.

"To nije malo. Neke je to iznenadilo s obzirom na to da ih obično vežemo za Sjevernu Ameriku. Također, velikoj mjeri su iznimno slabiji nego u Americi. Jakih i iznimno jakih tornada u Europi ima iznimno malo", rekla je.

Živimo, kaže, u sve toplijoj atmosferi u kojoj je i sve više energije kao sastavnica za proizvodnju jakih oluja koje se mogu manifestirati i u obliku tornada.

"Rekla bih da ćemo takvih jakih tornada u Europi imati sve više, a onda ih možemo očekivati i u Hrvatskoj", odgovorila je.

Ljeti je u Zagrebu sve više vrućih dana

Neki će reći da je ovo ljeto zapravo prohladno jer su na početku dominirale ne baš ljetne temperature.

"Ako gledamo doslovno - to ne stoji, bit će još i hladnijih ljeta. Ako gledamo trend od nekoliko godina pa i desetljeća, zaista govorimo o zagrijavanju i sve toplijim ljetima. Varijacije su naravno moguće, ali trend je da ćemo imati sve toplije ljeto", kazala je Mazzocco Drvar.

U prilog tome navela je podatke za Zagreb koji kažu da su ljeta 1950-ih u prosjeku imala osam vrućih dana, 1980-ih je već bilo 18, a sada u prosjeku Zagreb ljeti ima 28 vrućih dana.

