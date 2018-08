MAVROVIĆ O ŽENI PRED ČIJOM JE FIRMOM JUČER AKTIVIRAN EKSPLOZIV: ‘Izvukla je milijune od mene, njena sekta broji 600 članova, ispran im je mozak’

Ljudi koji su se okupili u zatvorenoj Facebook grupi kako bi raskrinkali njezine prijevare nagovorili su ga Mavrovića da sa svojom pričom izađe u javnost

U noći s nedjelje na ponedjeljak, u ulici Božidara Adžije na zagrebačkoj Trešnjevci, aktivirana je zasad nepoznata eksplozivna naprava. Net.hr je kasnije doznao kako je u eksploziji oštećen poslovni prostor Akademije autogenog treninga u vlasništvu Jadranke Škarice. Radi se o ženi koju je bivši boksač Željko Mavrović optužio za veliku prijevaru.

On, naime, tvrdi kako je godinama financirao njezinu udrugu te da ona manipulira ljudima iz kojih izvlači novac tako što ih ucjenjuje debelim zadužnicama.

EKSPLOZIJA NA ZAGREBAČKOJ TREŠNJEVCI: Oštećen automobil i nekoliko prozora; doznajemo čija se firma nalazi na toj adresi

Kaže da je vrsna manipulatorica

‘Jadranka Škarica je vrsna manipulatorica koja je do danas utemeljila sektu koja sigurno broji više od 600 članova. Isprala im je mozak do te mjere da ljudi k njoj dolaze po temeljne životne savjete, od toga za koga se udati, treba li dati otkaz ili kupiti stan’, rekao je Mavrović, prenosi 24sata. On je Škaricu upoznao 2003. kada je njegova kćer, koja sada ima 15, dobila upalu mozga zbog koje je postala trajni invalid na aparatima. Ne može pričati, hodati, hraniti se niti obavljati bilo kakve samostalne radnje. Mavrović je tražio nekoga tko bi mu pomogao da si nekako olakša to teško razdoblje, a ‘pomoć’ je naposlijetku našao u Škarici.

Trebala mu je pomoć psihijatra

‘Supruga je čula za nju, a ja sam trebao pomoć psihijatra. Iako se meni nikad nije predstavila kao psihijatrica, nosila je bijelu kutu i vjerovao sam da je liječnica. Odradili smo desetak psihijatrijskih tretmana, a tad mi je predložila autogeni trening. Brzo sam se uključio u taj njezin svijet, pa sam i pomagao njezinoj udruzi Pet plus koja pomaže u liječenju narkomana, te sam osobno u tvrtki koju sam tad imao zaposlio desetak njezinih sljedbenika. Govorila je da će mi kći biti u redu, da će ozdraviti i da ona na energetskoj razini brine o njoj. Svakog mjeseca toj udruzi je moja tvrtka donirala oko 30.000 kuna, a ona je ondje zaposlila još svojih prijatelja. Ukupno su dobili oko milijun kuna. Udruga je planirala sagraditi kuću za liječene narkomana. Zato sam im darovao sve svoje trofeje. Na aukciji su ih prodali za oko 800.000 kuna. Još sam s Ankicom Kutle pokrenuo emisiju kojom smo zaradili oko dva milijuna kuna, i to smo im sve dali. Ukupno, kroz sve te godine primili su više od četiri milijuna kuna’, ispričao je Mavrović. Dodatno je Škarici osobno posudio oko pola milijuna kuna koje mu je vraćala tijekom godina, piše 24sata.

Kad mu je posao propao, nije ju više zanimao

Boksačeva ekoproizvodnja je zbog krize propala, a kad se to dogodilo, ispričao je Mavrović, Škarica više nije bila toliko zainteresirana za njega.

‘Onda me je izgurala iz udruge rekavši da sam neučinkovit i da nije skupljeno dovoljno novca te su nam se tu putevi razišli. Negdje 2010. ili 2011. sam iz svega toga izašao. Ništa nisam prijavljivao policiji jer nisam imao što, sve financijske transakcije su proknjižene i uredne, a na osobnoj razini naš nesporazum nije kažnjiv zakonom. A onda su mi se počeli javljati drugi ljudi. Doznao sam kako naplaćuje školu autogenog treninga kako biste postali voditelj u iznosu od 10.000 kuna, a onda od polaznika traži da dodatno plate još 34.000 eura te im piše osobne zadužnice na 250.000 kuna’, ispričao je Mavrović.

Mnogi su prevareni

Ljudi koji su se okupili u zatvorenoj Facebook grupi kako bi raskrinkali njezine prijevare nagovorili su ga da sa svojom pričom izađe u javnost.

‘Ona i njezina tajnica Mira Davidović manipuliraju i upravljaju ljudima. Obje su uspjele otplatiti svoje kredite za stanove od stotinjak kvadrata i kredit za prostore udruge. Nakon medijskog istupa nisu mi se javile, no svakako bih poručio Jadranki kako joj ne želim nikakvu kaznu ili pravne posljedice, nego jednostavno poručujem neka skupi hrabrosti da odstupi i pusti te nesretne ljude da žive svoj život’, zaključio je Mavrović.

24sata je nazvao Jadranku Škaricu na kućni telefon, no javila se tajnica Davidović. ‘Jadranka nije u Zagrebu. Što se tiče optužbi gospodina Mavrovića, sve što mogu reći je da je to što je ispričao gnjusna laž i da ćemo se očitovati putem medija’, kratko je izjavila.