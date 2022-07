Posljednjih se dana govori o maturantici Lauri Mikić kojoj je poništen čitav ispit iz Hrvatskog jer se potpisala na esej. Na tu se odluku pokušala žaliti, ali bezuspješno – odluka o poništenju ispita je konačna.

NCVVO je donio je odluku da je Mikić potpisom na esej pokazala "nedopušteno ponašanje učenice" te je diskvalificirana.

Mikić je prošla drugi dio hrvatskog jezika, no zbog potpisa na esej poništen joj je cjelokupan ispit iz hrvatskog jezika. I to bez prava na žalbu ili prigovor. To je u suprotnosti s najavama da se školski esej neće vrednovati ako se pristupnik potpisao punim imenom i prezimenom.

Riječ je o maturantici koja je položila prijemni ispit na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, smjer klavir, i to s vrlo visokim plasmanom na ljestvici kandidata. No, sada se čini da je izgledan upis na Muzičku akademiju jako daleko.

'Ovo je pakao koji ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju'

Laura se pismom obratila ravnatelju NCVVO-a, a pismo koje je objavio Index prenosimo u cijelosti:

"Zovem se Laura i ovo je moja ispovijest u trenucima kada proživljavam najgore dane u svojih osamnaest godina života. Jedino više bolno od ovoga što mi se događa na ljetnom roku Državne mature bilo bi da mi je netko blizak, ne daj Bože, izgubio život.

Ja sam ovih dana usahnula, izgubila sam svoj put u muzičkom obrazovanju koji sam vrijedno gradila godinama, izgubila sam i put vjere da me netko hoće čuti, da netko hoće pročitati moj prigovor. Položila sam Matematiku i Engleski jezik na Državnoj maturi. Imam i upisane prolazne bodove iz testa Hrvatskoga jezika dok su mi bodovi na eseju poništeni jer sam se potpisala.

Slučajno sam uslijed velike doze stresa i umora, potpisala esej na hrvatskom jeziku, jer sam tih istih dana kada se polagala državna matura polagala i prijemni ispit na Muzičkoj akademiji - smjer klavir koji sam položila izvrsnim rezultatom.

Dalje je samo pakao nepravde koji ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju. Bilo koji pismeni prigovor s obrazloženjem i molbom da mi se poništi samo taj dio ispita i da ću na takav način uspješno položiti maturu i samim tim uspješno upisati Muzičku akademiju - smjer klavir na ljetnom upisnom roku, nitko nije ni htio čuti, a kamoli uzeti u razmatranje.

'Odluka ravnatelja Centra je konačna'

Softverski robot me već u aplikaciji blokirao. Ravnatelj Centra donio je odluku da mi se poništi cijeli ispit iako je Hrvatski jezik pisan u dva različita dana, a esej nije eliminacijski dio ispita Hrvatskoga jezika, što znači da se iz eseja može predati prazni test, ostvariti 0 bodova i ujedno proći test Hrvatskoga jezika na maturi.

Pa tko to onda tvrdi da esej nije eliminacijski dio ispita? Aplikacija mi javlja 'diskvalifikaciju' iako Pravilnik o državnoj maturi ne pozna, u nijednom članku niti stavku, takav termin. Izričito napominjem kako ispitni katalog za Državnu maturu u školskoj godini 2021./2022. donosi napomenu: ŠKOLSKI ESEJ NEĆE SE VREDNOVATI ako se pristupnik potpisao punim imenom i prezimenom.

Nakon nekoliko upita na Ured ravnatelja i pokušaja kontakta u NCVVO-u, konačno dobivam isti odgovor. Odluka ravnatelja Centra je konačna, tako zaista kaže Pravilnik. Pitam se kosi li se to s mojim temeljnim ljudskim pravima, koje uključuje pravo da se u svakom djelovanju vlasti i privatnih institucija primarno vodi računa o zaštiti interesa djeteta.

Pravo da me nadležni u Centru barem čuju, čuju moj vapaj istine. Da sam ne daj Bože kriminalka koja je htjela varati, ne bih se sada izlagala ovom ispoviješću u javnosti, jer vjerujte mi, nije mi nimalo lako i ugodno.

'I onda se čudimo kada nam mladi odlaze iz zemlje...'

Unatoč formalno položenoj maturi i izvrsno položenom prijemnom ispitu za klavir na Akademiji, zbog ovakvih ekskluzivnih odluka ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje morat ću pauzirati cijelu jednu akademsku godinu.

I gdje je sada "zemlja znanja, zemlja izvrsnosti" koju propagiraju kreatori obrazovnih politika. Pitam se što bi napravili da se ovo dogodilo njihovoj kćeri/sinu, unuku/unuci.

I onda se čudimo kad nam mladi odlaze iz zemlje. Hoću li i ja biti jedna od njih i je li to ikoga briga? Za mene je jedino logično, razumno i pravedno rješenje da mi se poništi samo esej iz Hrvatskog jezika koji je jedini potpisan jer po Pravilniku, u mojem slučaju, članak 31. stavak 1. pod točkama 2. i 6. se izriče mjera poništenja ispita ili dijela ispita.

Samo tražim da mi donositelji ovakve stroge odluke pojasne svrhovitost iste jer u NCVVO-u ne primaju stranke pa se pitam 'gdje je nestao čovjek'. Neka ovo moje pismo barem bude pomoć drugim mladim ljudima da im se ne ponovi ista situacija, da ne budu kao ja žrtve površnih odluka."

Dekan Muzičke akademije: 'Suosjećam s Laurom'

Oko cijele situacije oglasio se i dekan zagrebačke Muzičke akademije, prof. art. Igor Lešnik koji kaže kako suosjeća s Laurom.

"Izražavam joj potporu zbog toga kako je izrazila svoj prosvjed zbog pretjeranog treniranja strogoće na ispitima državne mature. No potrebno je prije svega reći da to s Muzičkom akademijom nema nikakve veze, te da mi u ovome trenutku ne možemo napraviti ništa", rekao je za 24sata.

Lešnik kaže kako je njezin prijemni bio izvrstan, uredno obavljen, no za nju su upisi u ljetnom roku završili i ostala je bez mogućnosti da se upiše na željenu Akademiju.

"Ona se može prijaviti na jesenskom roku i sigurno će se uzeti u obzir situacija, ali prije toga mora riješiti državnu maturu. To je jednostavno propisana zakonska procedura koja se ne može ni zbog koga kršiti. Ona nije jedina koja se, iako ima položen prijemni, ne može upisati u ovome roku. Razlozi su različiti, nije samo zbog toga što nije završeno školovanje. Svima njima ćemo dati priliku i na jesenskom roku, a u Laurinu slučaju uzet će se u obzir da ne dolazi prvi put. Što se Muzičke akademije tiče, nema zapreke da mi mladu kolegicu primimo, jer je našu provjeru znanja i sposobnosti vrlo uspješno prošla."

Nije ona jedina kojoj se ovo dogodilo

U maturantskoj Facebook grupi razvila se rasprava oko cijele situacije, a javila se i jedna maturantica koja je kazala da je jedna od 24 maturanata koji su se slučajno potpisali na kraju eseja.

"Smatram da je nepravedno što su nam poništili cijeli ispit iz Hrvatskog jezika. Kao i što je ona navela u svojem pismu, ja sam se također žalila na sve moguće načine, no centar ih je totalno zanemario i samim time ugrozio moj upis na fakultet u ovoj akademskoj godini", napisala je. Ispod njezina komentara nanizali su se komentari drugih maturanata koji su poručili kako nije pazila dovoljno te da je sama ugrozila upis na fakultet.